क्रीडा पाकचा लाजिरवाणा पराभव









लंडन । वेस्ट इंडिजने पहिल्याच सामन्यात सलामीवीर ख्रिस गेलच्या धडाकेबाज अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर पाकिस्तानवर 7 गडी राखून मात केली आहे. वेस्ट इंडिजाच्या फलंदाजांनी अवघ्या 14 षटकांमध्ये पाकिस्तानने विजयासाठी दिलेले 106 धावांचे आव्हान पूर्ण केले. पाकच्या गोलंदाजांचा ख्रिस गेलने समाचार घेत 34 चेंडूत 50 धावा केल्या. 6 चौकार आणि 3 षटकारांचा त्याच्या या खेळीत समावेश होता. ख्रिस गेलला निकोलस पूरनने चांगली साथ दिली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद आमिरने 3 फलंदाजांना माघारी धाडले, मात्र कमी धावसंख्येमुळे वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांवर अंकुश लावण्याचं काम तो करु शकला नाही. तत्पूर्वी यंदाच्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील पहिलाच सामना खेळत असलेला पाकिस्तानी संघ वेस्ट इंडिजच्या धारदार गोलंदाजीचा सामना करताना अवघ्या 105 धावांमध्ये माघारी परतला. हा सामना जिंकण्यासाठी वेस्ट इंडिजसमोर 106 धावांचे माफक आव्हान आहे. वेस्ट इंडिजकडून ओश्ने थॉमसने 4, कर्णधार जेसन होल्डरने 3, आंद्रे रसेलने 2 आणि शेल्डन कोट्रेलने 1 गडी बाद केला. कर्णधार जेसन होल्डरचा नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्याच्या गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला. इमाम उल-हकला माघारी धाडत कोट्रेलने पाकिस्तानला पहिला धक्का दिला. यानंतर पाकिस्तानच्या डावाला गळतीच लागली. उसळत्या चेंडूचा मारा करत वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी पाक फलंदाजांच्या नाकीनऊ आणले. थोडाफार प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न फखार झमान आणि बाबर आझमने केला, पण त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले. पाकिस्तानचा विश्वचषकातील पहिल्याच सामन्यात वेस्ट इंडिजने धुव्वा उडवल्याचे पाहायला मिळाले. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी भेदक गोलंदाजी करत पाकिस्तानचा 105 धावांत खुर्दा उडवला. पाकिस्तानच्या फक्त चार फलंदाजांनाच दोन अंकी धावसंख्या उभारता आली. नॉटिंगहॅमच्या खेळपट्टीवर वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकत प्रथम पाकिस्तानला फलंदाजीसाठी पाचारण ठरले. वेस्ट इंडिजच्या कर्णधाराचा हा निर्णय त्यांच्या गोलंदाजांनी योग्य असल्याचे सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दाखवून दिले. वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी अचूक आणि भेदक मारा करत पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना आपल्या तालावर नाचवले. तिसर्‍याच षटकात इमाम उल हकच्या रुपात पाकिस्तानला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर फखर झमान आणि बाबर आझम यांनी प्रत्येकी 22 धावा करत संघाला सारवण्याचा प्रयत्न केला. पण यामध्ये ते अपयशी ठरले. आंद्रे रसेलने फखर झमानला क्लीन बोल्ड करत ही जोडी फोडली आणि त्यानंतर पाकिस्तानचा डाव गडगडला. पाकिस्तानने विश्वचषकापूर्वी इंग्लंडबरोबर एकदिवसीय मालिका खेळली होती. या मालिकेतही त्यांना सपाटून मार खावा लागला होता

