क्रीडा न्यूझीलंडला 242 धावांचे आव्हान











बर्मिंगहॅम। दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 242 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडनेही सुरुवात संथच केली. रबाडाने मुनरोला 9 धावांवर बाद करत न्यूझीलंडला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर गप्टील आणि कर्णधार विल्यम्सनने सावध फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे न्यूझीलंडचे अर्धशतक धावफलकावर लागण्यासाठी 12 षटके वाट पहावी लागली. सहसा आक्रमक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या गप्टीलला दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांनी शांतच ठेवले होते. यामुळे न्यूझीलंडला 242 धावांचे अव्हान पार करणे तितकेसे सोपे नाही असे वाटू लागले होते. त्यातच गप्टील ज्यावेळी धावांचा वेग वाढवायचा त्याचवेळी हीटविकेट झाला. 59 चेंडू खेळून तो 35 धावाच करुन माघारी परतला. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला. न्यूझीलंडच्या भेदक गोलंदाजीपुढे आफ्रिकेला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत मजल मारता आली नाही. फलंदाजीसाठी पाचारण केलेल्या आफ्रिकेची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर क्विंटन डी कॉक अवघ्या 5 धावा काढून तंबूत परतला. हाशिम अमला (55) याने संयमित फलंदाजी करत अर्थशतक पूर्ण केले. मात्र, मोठी खेळी करण्यात तो अपयशी ठरला. फाफ डू प्लेसिस (23), अ‍ॅडेन मार्करम (38), डेव्हिड मिलर (36) नियमित अंतराने बाद झाले. एका बाजूला फलंदाज बाद होत असताना रासी वॅन दर दुसेन याने संघाचा धावफलक हलता ठेवत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने 64 चेंडूत 67 धावांची खेळी साकारली. यात 2 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. अन्य फलंदाजांची साथ त्याला मिळाली नाही. न्यूझीलंडने टिच्चून मारा करत आफ्रिकेच्या फलंदाजांना तडाखेबाज खेळ करण्याची संधी दिली नाही. आफ्रिकेला निर्धारित 49 षटकांमध्ये 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 241 धावांपर्यंत मजल मारता आली. न्यूझीलंडकडून लॉकी फर्ग्युसर याने 3, तर ट्रेण्ड बोल्ट, कॉलिन डी ग्रँडहोम व मिशेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी 1 गडी बाद केलासंघाला सुरुवातीला दोन धक्के बसल्यानंतर अमलाने अर्धशतक पूर्ण करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. याचबरोबर त्याने वनडेतील आपल्या 8 हजार धावांचा टप्पाही पार केला. तो आता सर्वात जलद (176 डाव ) वनडे 8 हजार धावा पूर्ण करणार्‍यांच्या यादीत दुसर्‍या क्रमांकावर पोहचला आहे. त्याने सावध फलंदाजी करत मार्करमच्या साथीने संघाचे शतक स्कोअर बोर्डवर लावले पण, त्याची ही 83 चेंडूत 55 धावांची संथ खेळी सँटनरने संपवली. त्यानंतर मार्करनही 38 धावा करुन माघारी परतला. आफ्रिकेचे 32 व्या ष टकात 136 धावांवर 4 फलंदाज माघारी परतल्यानंतर आलेल्या वॅनडर दस्सेन आणि डेव्हिड मिलरने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. सेट झाल्यानंतर दोघांनीही आफ्रिकेची संथ धावगती वाढवण्यास सुरुवात केली. अखेरची काही षटके राहिली असल्याने मिलरने आक्रमक पवित्रा धारण केला. पण, काही आक्रमक फटके मारत तोही 36 धावांवर बाद झाला. दरम्यान, दस्सेनने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर त्याने फटकेबाजीला सुरुवात केली. त्याने केलेल्या 64 चेंडूत 67 धावांच्या खेळीमुळेच दक्षिण आफ्रिकेने 49 षटकात 6 विकेटच्या मोबदल्यात 241 धावांपर्यंत मजल मारली.

