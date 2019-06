अग्रलेख संपादकीय न्यायातील विलंबाचे परखड निदान! Nikhil Wani Share











‘सध्या ढेपाळलेल्या राज्यकारभाराचे प्रतिबिंब व्यवस्थेच्या विविध शाखांवर पडले आहे. आजच्या काळात लोकांचा प्रामाणिकतेवर विश्वास राहिलेला नाही. प्रामाणिक लोकांची संख्याही घटत आहे. कोणत्याही खटल्यावर लवकरात लवकर न्याय करायचा असेल तर त्यासाठी प्रत्येक संबंधिताला स्वत:शी प्रामाणिक असणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या तसे आढळत नाही. वकिलाला खटला संपवण्याची घाई नसते. न्यायाधिशाला संपवलेल्या खटल्यांची यादी वाढवायची असते. समाजातील प्रामाणिकता कमी होऊन स्वार्थी वृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे न्याय विलंबाने होत आहे. म्हणून खटला दाखल करण्याऐवजी पुढारी, पोलीस किंवा इतरांच्या सहकार्याने वाद मिटवण्याचे प्रयत्न करण्याची जनतेची मानसिकता वाढत आहे’ असे परखड मत अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी व्यक्त केले आहे. जायभावे हे ज्येष्ठ वकील असून ते महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत. न्यायदानातील विलंबाचे त्यांनी अत्यंत परखड निदान केले आहे. वेळेवर न्याय मिळण्याचा व न्यायप्रक्रियेशी संबंधित अनेक घटकांच्या प्रामाणिकतेचा संबंध जायभावेंनी उलगडून दाखवला. न्यायपद्धतीकडे समर्पक दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. तथापि समाजात चांगल्या गोष्टी व चांगले विचार मनावर घेतले जात नाहीत. सकारात्मकतेचा स्वीकारही लगेच होत नाही. प्रवाहपतित होणे व परखडपणे दोन शब्द सुनावणे सोपे नसते. प्रसंगी त्याची किंमतही मोजावी लागते. जायभावे यांचे परखड मतप्रदर्शन त्यांच्याच व्यवसाय बंधूंना किती पटले असेल? पटले तरी मानवेल का? न्यायदानातील विलंबाची एक मजेशीर कथा एका ज्येष्ठ वकिलांकडून बर्‍याच वर्षांपूर्वी ऐकली होती. मुलानेही वकिलीची सनद मिळवली तेव्हा ज्येष्ठ वकील असलेल्या त्याच्या वडिलांनी व्यवसायाची सूत्रे मुलाकडे सोपवली. त्यानंतर काही दिवसांतच मुलगा एक केस लवकर निकाली काढल्याची खुशखबर वडिलांना सांगतो. ते ऐकून वडील हतबुद्ध होतात व त्याला म्हणतात, अरे केस निकाली काढण्याची काय घाई होती? वकिलीपर्यंतचे तुझे सारे शिक्षण याच केसवर मी पुरे केले होते रे बाबा! आयुष्यभर पुरतील अशी प्रकरणे निकालात काढण्याची घाई करू नकोस. या दंतकथेत विनोदासोबतच वकिली व्यवसायाचे मर्म सहज लक्षात येते. न्यायातील विलंबासाठी न्यायप्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटक कमी-अधिक प्रमाणात जबाबदार असतात. प्रत्येकाची कारणेही कदाचित वेगळी असतील; पण प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर मात्र सतत वाढतच आहे. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना त्याचे सुखद अथवा दु:खद परिणामही भोगावे लागतात; पण सध्याच्या वेगवान जीवनात हे मर्म लक्षात घेऊन उपाययोजना सुचवण्यास वेळ आहे कुणाला?

