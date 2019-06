जळगाव नोकरीचे आमिष दाखवून 30 लाखांत फसवणूक Nikhil Wani Share











भुसावळ । रेल्वेत नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून तिघांची तीस लाखांत फसवणूक केली. याप्रकरणी चौघांविरुध्द भुसावळ शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येथील प्रमोद अहिरे त्यांचा भाचा तुषार भास्कर चौधरी हे दोघे नोकरीच्या शोधात होते. तुषारचा मित्र सिध्देश सुरेश पोतदार हा रेल्वेत नोकरीस लागला. त्याने दोघांना नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवले. सिद्धेश याने जानेवारी 2018 मध्ये आपण स्टेशन मास्तर म्हणून लागल्याचे सांगितले. तसेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी आपले चांगले सबंध असल्याचे सांगून नियुक्तीपत्र दाखविले. त्यानंतर प्रमोद अहिरे यांनी आपला भाचा तुषार चौधरी, पुतण्या सचिन प्रकाश अहिरे (रा. नाशिक) व स्वत: अशा तिघांना नोकरी लावून देण्याबाबत मागणी केली. सिध्देश याने प्रत्येकी दहा लाख रूपये द्यावे लागतील, असे सांगितले. त्यामुळे तिघे मिळून 30 लाख देण्याचे ठरले होते. सुरवातीला सिद्धेश पोतदार याला 45 हजार रुपये दिले. तेव्हा त्याने चार ते पाच दिवसांनी पूर्ण 30 लाख रूपये द्या, तुमचे तिघांचे नियुक्तीपत्र येईल, असे सांगितले. नोकरीच्या आशेने सचिनने कर्ज काढले तर, तुषार व प्रमोद यांनी वडिलांचे सेवानिवृत्तीचे व नातेवाईकांकडून पैसे गोळा करून 20 लाख असे तिघांचे मिळून 30 लाख रूपये गोळा केले. 14 जानेवारी रोजी सिध्देश सुरेश पोतदार, सुरेश राजाराम पोतदार, सुभाष राजाराम पोतदार (सर्व रा.जुना सातारा, घासीलाल हॉटेल समोर भुसावळ), श्रीकृष्ण तारापुरे (रा. जळगाव) हे सर्व प्रमोद यांच्या घरी आले. तेव्हा प्रमोद यांनी मित्र रोशन राजकुमार मेहरा, रफिक शेख उर्फ मुन्ना भैय्या (रा. भुसावळ) यांना घरी बोलावून घेतले. त्यांच्या समक्ष तेव्हा सिध्देश पोतदार व सुरेश पोतदार याला 30 लाख रुपये दिले. मात्र पंधरा दिवसानंतरही कोणतेच कागदपत्रे मिळाली नाही. यामुळे वेळोवेळी सिध्देश यास फोन करुन विचारणा केली असता, लवकरच तुमची ऑर्डर येईल असे सांगितले. त्यानंतर एक महिन्याने सिध्देश पोतदार याने तिघांचे तिन नियुक्ती पत्र आणून दिले. हे अपॉईंटमेंट लेटर घेवून तुम्ही बिहार येथे जा, तेथे तुम्हाला नोकरी मिळेल, असे सांगितले. तिघे 15 जुलै 2018ला बैरोनी येथे गेले. तेथे सिध्देश पोतदार याने रेल्वे स्थानकावर एका कार्यालयात नेले. येथे तुमची ड्युटी राहील असे सांगून निघून गेला. त्यानंतर कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना नोकरीबाबत विचारपूस केली असता, त्यांनी तुमची नेमणुक नसल्याचे सांगितले. तेव्हा सिध्देश पोतदार यांस फोन लावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचे फोन लागला नाही. त्यावेळी फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने तिघेही भुसावळ येथे परतले. त्यानंतर पोतदार याच्या घरी जाऊन पैशांची मागणी केली असता, पाच ते सहा दिवसांनी तुमचे पैसे परत देतो, असे सांगितले. त्यानंतर त्यांचे घरी गेलो असता, ते मिळून आले नाही. यातील एक सहभागी श्रीकृष्ण तारापुरे यांचा तपास करून त्यांचेकडे गेले असता, त्यानेही उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यानंतर काही दिवसांनी पोतदार यांच्या घरी गेले असता, त्याने जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबत प्रमोद रामदास अहिरे यांच्या फिर्यादीवरुन शहर पोलिसात सिध्देश सुरेश पोतदार, सुरेश राजाराम पोतदार, सुभाष राजाराम पोतदार (सर्व रा.भुसावळ), श्रीकृष्ण तारापुरे (रा.जळगाव) यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला.

