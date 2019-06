ब्लॉग नवे मंत्री कामे कधी करणार? Nikhil Wani Share











अधिवेशनाच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाआधी काहींना घाईघाई मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. हे मंत्री काम समजावून घेणार कधी? सरकारची प्रतिमा उजळवणार कधी? नवे मंत्री पंधरा दिवसांच्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देणार कधी? सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चहापानाच्या कार्यक्रमाच्या काही तास आधी दोन्ही सदनांचे सदस्य नसलेल्या काही जणांसह 13 जणांना घाईने मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. असे करून भाजप आणि सेनेने आगामी काळात होणार्‍या संभाव्य बंडखोरीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जाते. जुन्या मंत्र्यांना का वगळण्यात आले याचे जनतेला काहीच कारण न सांगता नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली आहे. शिवाय अन्य पक्षातील पक्षबदलूंनाही सन्मानाने मंत्रिपद देण्यात आले आहे. यावर एका निष्ठावंत संघ स्वयंसेवकाने बोलकी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, भाजपने संघटना आणि राजकारण वाढवताना अन्य पक्षांच्या नेत्यांना आयात केले हे समजू शकते; पण काँग्रेसच्या नेत्यांना पक्षात घेताना त्यांचे अवगुणही आमच्या नेत्यानी आत्मसात करावे हीच काय ती खंत आहे. नव्या मंत्र्यांनी सरकारच्या कामाला हातभार लावावा ही अपेक्षा करण्यात तसा काहीच अर्थ नाही. कारण नव्याने मंत्री झालेले बरेच जण राजकीय सोयीसाठी तर काही मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतले म्हणून मंत्री झाले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात दालन, बंगला, गाडी, सेवक यांची शोधाशोध करत त्यांना फिरताना पाहिले की मग हे नवे मंत्री विभागाचे काम, त्यातील समस्या कधी समजून घेणार? लोकांच्या प्रश्नांवर पंधरा दिवसांच्या अधिवेशनात उत्तरे कधी अणि कशी देणार? विधिमंडळात अनेक मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यात नक्की काय आहे ते माहिती नाही. त्यामुळे जुन्या शासकीय सेवकांना त्यांच्या मागच्या काळात केलेल्या चुका झाकण्याची संधी आयतीच चालून आली आहे, असे बोलले जाते. कृषी खात्याला भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर वर्षभर कुणी वालीच नव्हता. त्यापूर्वी एकनाथ खडसे यांच्याकडे इतकी खाती होती की त्यांना या खात्याला द्यायला वेळ नव्हता. नंतर चंद्रकांत पाटील यांना हे खाते दिले. शेतीचे भयाण प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगणारे सरकार पाच वर्षांतील किती काळ स्वतंत्र कृषिमंत्री देऊ शकले नाही, ते त्यांना शेवटच्या दोन महिन्यात उमगले. पण आता वेळ गेली आहे. कामगार, गृहनिर्माण, पणन अशा अन्य अनेक खात्यांत तीच अवस्था आहे. अनेक खात्यांमध्ये दलालांचे कडबोळे तयार झाले होते. ते हव्या त्या पद्धतीने निर्णय घेत होते. ते थांबवण्यासाठीच अगदी शेवटच्या क्षणी मंत्रिमंडळाचा फेरबदल करण्याचा निर्णय झाला, असे सांगण्यात येते. मागच्या अधिवेशनात विरोधी बाजूला बसून सरकारवर स्फोटक शब्दात प्रहार करणार्‍या जयदत्त क्षीरसागर आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना मंत्रिपद मिळाले आहे. ते यावेळी सरकारच्या बाजूने बोलताना दिसत आहेत. सत्तेविना गेल्या साडेचार वर्षांत कासावीस झालेल्या इतर विरोधी नेत्यांना या दोघांना पाहून किती वाईट वाटले असेल याची कल्पना न केलेली बरी. त्यामुळे सरकारला अडचणीत टाकणारे मुद्दे न मांडता तिकडे गेलेल्या या दोघांना लक्ष्य करण्यात या अधिवेशनाचा वेळ जाणार आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या खुर्चीत बसलेल्या दुसर्‍या नेत्याला सत्ताधारी बाजूला नेण्यात फडणवीस सरकारला यश आले आहे. सुरुवातीला विरोधात बसलेल्या शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांना नंतर मंत्रिपद देण्यात आले होते. आता विखे-पाटीलही सत्ताधारी बाजूला गेले आहेत. अजित पवार मंत्री असताना राज्यमंत्री असलेल्या विजय वडेट्टीवार या राणे समर्थक नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळाली नसतानाही त्यांच्या नेतृत्वात अधिवेशन सुरू आहे. ही राजकीय व्यवस्था विरोधकांना बोचणारी आहे. त्यामुळे या सरकारवर टीका करताना त्यात आपल्या सोबत्या संवंगड्याचे जुने हिशेब चुकते करण्याची जास्त गरज विरोधातील नेत्यांना आहे. यामागील काळात छगन भुजबळ, नारायण राणे यांच्यासारख्या नेत्यांना पळवून नंतर त्यांना मंत्री करण्यात आले होते. असे करून त्यावेळी राजकीय सोय पाहणार्‍या नेत्यांना आता विखे-पाटील मंत्री कसे होऊ शकतात, असा प्रश्न पडला असेल का? निष्ठावान शिवसैनिकांना डावलून शिवसेनेने जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रिपद दिले. हा सामान्य शिवसैनिकांवर अन्याय आहे. त्यांनी किती काळ सतरंज्या उचलायच्या, असा टोला अजित पवार यांनी सत्ताधार्‍यांना लगावला. त्यावेळी क्षीरसागर यांनी सभागृहात जे उत्तर दिले ते ऐकण्यासारखे होते. ते म्हणाले की, ‘आम्ही मंत्री झालो याचे श्रेय तुमचेच आहे. तुम्ही इतके ढकलत नेले की आम्हाला मोकळा श्वास घेण्यासाठी इकडे येऊन बसावे लागले. त्यामुळे जास्त राग करू नका’. त्यामुळे मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांवर 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचाराचा आरोप करणार्‍या विखे-पाटील यांना मंत्रिमंडळात जागा दिली याचे शल्य विरोधकांच्या मनातून जाता जात नाही. तथापि या जागी आपण कसे पोहोचणार? याचीही चिंता अनेकांना आहे म्हणे आणि राज्यासमोरच्या समस्या केवळ सभागृहात मांडल्याचे समाधान दोन्ही बाजूंना आहे. जनतेने एवढ्यावरच समाधान मानायला हवे.

किशोर आपटे

