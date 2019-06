नंदुरबार नवापूर येेथे विविध मागण्यांसाठी सत्यशोधक सभेतर्फे निदर्शने Nikhil Wani Share











नवापूर । सन 2019 चा प्रस्तावित वनकायदा र द्द होणे.यासह शेतकर्‍यांंंंचे वीज बीलासह कर्ज माफ व्हावे या मागणीसाठी सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे तहसिल कार्यालयात निदर्शने करीत तहसिलदारांना निवेदन देण्यात आले. नवापूर तहसिलदार सुनिता बिर्‍हाडे यांना सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे निवेदन देण्यात आले त्यात म्हटले आहे की, वन कायदा 2019 हा नविन वन कायदा आदिवासी वनहक्क कायदा 2006 नियम 2008 व सुधारीत अधिनियम 2012 नुसार वन हक्क दावेदारांना जंगल जमीनीवरील मिळालेले अधिकारी नाकारत आहे.केंद्रशासन व राज्य सरकार आदिवासींना वनहक्क कायदानुसार मिळालेले अधिकार डावलुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जमिनी विकण्याचा हेतु दिसत आहे.त्यामुळे प्रस्तावीत वन कायदा 2019 हा आदिवासींना मिळणार्‍या हक्का विरोधी आहे.त्यामुळे वन कायदा 2019 ताबडतोब रद्द झाला पाहीजे, सर्व शेतकर्‍यांचे विज बिल सहीत कर्ज माफ करा.सर्व शेतर्‍यानां पिक कर्जाचे ताबतोब वाटप करा.सर्व आदिवासी वन हक्क कायदा 2006 व नियम 2008 व सुधारणा अधिनियम 2012 नुसार दावा दाखल दवेदारांची पिकपेरा तलाठ्यामार्फत अद्यावत रजिस्टर मधे नोंद करण्यात यावे. आदिवासी वन हक्क कायदा 2006 व नियम 2008 व सुधारणा अधिनियम 2012 नुसार दावा दाखव सर्व वनहक्क शेतकर्‍यांना दुष्काळ निधी दयावी यासह विवीध मागण्या निवेदना मध्ये नमुत करण्यात आले आहे. निवेदनावर रामसिंग गावीत, जगन गावीत, होमाबाई गावीत, दिलीप गावीत रणजित गावीत,रामा गावीत,मंगा गावीत,नकटया गावीत, जोत्या गावीत, गेवाबाई गावीत, जेका गावीत, कांतीलाल गावीत,रमेश गावीत,नवग्या गावीत, राजु सैदाने, भिलक्या गावीत, प्रभाकर गावीत, सयाजी गावीत,गेमजी गावीत,जयसिंग गावीत,जालमसिंग गावीत, सिंगा वळवी आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

