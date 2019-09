ब्लॉग नगरनंतर आता इंदापूर Nikhil Wani Share











नगरच्या एका जागेमुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे केवढे नुकसान झाले. राष्ट्रवादीची जागा गेली तर कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. आता इंदापूरच्या बाबतीतही राष्ट्रवादीने तीच भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादीला पुन्हा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील अनेक दिग्गज नेत्यांनी पक्षांतर करत भाजप-शिवसेनेत प्रवेश केला. कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा रंगल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर पाटील यांनी इंदापूरमध्ये कार्यकर्ता संकल्प मेळाव्याचे आयोजन केले होते. लबाड, फसवणूक करणार्‍या माणसांसाठी काम करायचे नाही. आघाडीची बैठक झाली. जुन्नरची जागा कॉंग्रेसला सुटली; पण मग इंदापूरची जागा का सुटली नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आता निष्ठावान आणि प्रामाणिक माणसांसाठी काम करायचे आहे. अन्याय सहन करणार नाही, अशी टीका शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर करत हर्षवर्धन पाटलांनी भाजप प्रवेशाचे संकेत दिले आहेत. लोकसभेच्या वेळी नगरची जागा बदलण्यावरून झालेल्या घडामोडींचीच पुनरावृत्ती इंदापूरमध्ये होणार, असे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी आम्ही सध्या लोकसभेच्या ४८ जागांबाबत चर्चा करतोय. आधी आपण लोकसभा निवडणूक जिंकूया मग विधानसभेबाबत चर्चा करू, अशा शब्दात कॉंग्रेसला व पर्यायाने हर्षवर्धन पाटील यांना फटकारले होते. इंदापूर विधानसभेची जागा कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसच्या हर्षवर्धन पाटलांसाठी सोडणार नाही, असे संकेतच अजित पवारांनी दिले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इंदापूर विधानसभेच्या जागेचा निर्णय झाला तरच आम्ही सुप्रिया सुळे यांचे लोकसभेसाठी काम करू, अशी भूमिका इंदापूरमधील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतली होती. पवारविरोधक पृथ्वीराज चव्हाण इंदापुरात आले होते. त्यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेस पदाधिकार्‍यांनी इंदापूर विधानसभा जागेचा प्रश्‍न लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मार्गी लावावा, कॉंग्रेसचे युवा नेते विश्‍वजित कदम यांनीही ही जागा कॉंग्रेसची असे सांगून ती जागा हर्षवर्धन पाटलांना सोडावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे इंदापूरची जागा मिळावी यासाठी हर्षवर्धन पाटील तेव्हापासूनच घायकुतीवर आल्याचे दिसून येत होते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी होती तेव्हाही ही जागा हर्षवर्धन पाटील लढवत होते. मात्र २०१४ साली राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस वेगवेगळे लढल्याने इंदापूरमधून राष्ट्रवादीचे दत्तात्रय भरणे यांनी हर्षवर्धन पाटील यांचा पराभव केला होता. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीच्या जागावाटप फॉर्म्युल्यानंतर जी जागा ज्या पक्षाने जिंकली ती जागा आगामी निवडणुकीत त्या पक्षाला सोडली जाईल, असे ठरले आहे. मागील तीन- चार निवडणुकीत याच सूत्रानुसार आघाडीचे जागावाटप करून निवडणूक लढवल्या गेल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार दत्तामामा भरणे यांना ही जागा जाईल या भीतीने पाटील यांची झोप उडाली आहे. तसे झाल्यास पाटलांचे राजकीय करिअरच संपण्याची भीती आहे. इंदापूर विधानसभा मतदारसंघ बारामती लोकसभा मतदारसंघात मोडतो. २०१४ साली सुप्रिया सुळे बारामती लोकसभा निवडणुकीमध्ये केवळ ६९ हजार मतांनी विजयी झाल्या होत्या. त्यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर दबाव वाढवण्यासाठी लोकसभेपूर्वी इंदापूर जागेचा प्रश्‍न मिटवा अन्यथा सुप्रिया सुळेंचे काम करणार नाही, असा इशारा दिला होता. मात्र अजित पवारांनी या धमकीला भीक घातली नाही. तसेच इंदापूरची जागा कोणत्याही परिस्थितीत सोडली जाणार असेच संकेत दिले होते. अजित पवार आणि हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय वैर उभ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी दत्तामामा भरणे या आपल्या कट्टर समर्थकाला ताकद दिली. त्यांना प्रथम जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदावर संधी दिली. नंतर पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद दिले. याच काळात भरणे यांनी हर्षवर्धन पाटील यांना जोराची टक्कर दिली. २००९ मध्ये भरणे यांनी अपक्ष लढताना ८४ हजार मते घेत पाटलांना घाम फोडला होता. पुढे २०१४ साली भरणे यांनी २० वर्षे कॅबिनेट मंत्री राहिलेल्या पाटलांना पराभवाची धूळ चारली होती. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी भरणे यांनी जोरदार तयारी केली आहे. त्यामुळे हर्षवर्धन यांची झोप उडाली आहे. अजितदादांची खंबीर साथ असल्याने भरणे आपला विजय निश्‍चित मानत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हर्षवर्धन पाटील यांच्या सोबत जुळवून घेत असल्याचे चित्र स्थानिक राष्ट्रवादीने दाखवले. सुप्रिया सुळे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठीसुद्धा हर्षवर्धन पाटील यांना पुढे करण्यात आले. पण आता पाटील यांच्याबाबत कामापुरता मामा असा पवित्रा राष्ट्रवादी अवलंबते आहे का, असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. ही जागा कॉंग्रेसला सुटणार की राष्ट्रवादी लढवणार? हर्षवर्धन पाटील भाजपकडून लढणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्र्यांनी इंदापूरच्या सभेत भाषण करताना हर्षवर्धन पाटील साहेब किती दिवस बारामतीच्या पालख्या उचलणार, असे वक्तव्य करून त्यांना अप्रत्यक्षपणे भाजपमध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले होते. त्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांच्या ‘विधानगाथा’ पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हाच राजकीय मुद्देदेखील हाताळले आहेत, असे बोलले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अहमदनगरच्या जागेवरून राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमध्ये वाटाघाटी करण्यासाठी चर्चा झाली होती. परंतु राष्ट्रवादीने ती जागा कॉंग्रेसला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नाराज झालेले कॉंग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे चिरंजीव सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ते नगरमधून निवडूनही आले. त्यापाठोपाठ राधाकृष्ण विखे-पाटीलही भाजपवासी झाले. त्यामुळे नुकसान कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्षांचे झाले. राष्ट्रवादीची जागा गेली तर कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते गेले. पिचड पिता-पुत्रही भाजपवासी झाले. हे एवढे नुकसान एका जागेमुळे झाले. आता इंदापूरच्या बाबतीतही राष्ट्रवादीने तीच भूमिका घेतल्यामुळे राष्ट्रवादीला पुन्हा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. राजेंद्र पाटील, ९८२२७५३२१९

