जळगाव धनाजी नाना महाविद्यालयात राष्ट्रीय क्रीडा दिवस उत्साहात











फैजपूर, ता.यावल | वार्ताहर- तापी परिसर विद्यामंडळ संचलित, धनाजी नाना महाविद्यालय फैजपुर येथे आज दिनांक २९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन उत्साहात संपन्न करण्यात आला. या प्रसंगी संस्थेचे अध्यक्ष माजी आ. शिरीषदादा चौधरी यांनी क्रीडा दिनाच्या सर्व खेळाडूंना खुप-खुप शुभेच्छा दिल्या. तसेच येणार्‍या वर्षात त्यांना खुप यश मिळो अशी कामना व्यक्त केली. तसेच संस्थेचे सर्व पदाधिकारी,.प्राचार्य डॉ. पी.आर.चौधरी यांनी सुद्धा क्रीडा दिनाच्या सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपप्राचार्य प्रा.डॉ.उदय जगताप व प्रमुख अतिथी म्हणुन उप प्राचार्य प्रा.डॉ.अनिल भंगाळे आणि जिमखाना समिती चेअरमन प्रा.डॉ. सतिष चौधरी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. कार्यक्रमाचे प्रास्तविक प्रा.डॉ.सतिष चौधरी यांनी केले. व कार्यक्रमाचे सुत्र संचालन प्रा.डॉ.गोविंदराव मारतळे यांनी केले. आभार प्रा.शिवाजी मगर यांनी मांडले. राष्ट्रीय क्रीडा दिन या निमित्ताने महाविद्यालयात विविध खेळांचे आयोजन करण्यात आले. यात प्रामुख्याने मैदानी स्पर्धा, टेबलटेनिस, बुद्धिबळ, भारत्तोलन, शक्तीत्तोलन आणि प्रश्नमंजुषासारख्या स्पर्धा आयोजीत करण्यात आल्या यात एकुण १२८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. भारत्तोलन क्रीडा प्रकारात (पुरुष वरीष्ट महाविद्यालय) विजयी खेळाडू पुढील प्रमाणे. ५५ किलो वजन गटात प्रशांत कोळी प्रथम, साजोद्दीन पिंजारी द्वितीय, ६१ किलो वजन गटात कल्पेश सपकाळे प्रथम, वैभव सोनवणे द्वितीय आणि विशाल कोळी तृतीय ६७ किलो वजन गटात ऋतिक पाटील प्रथम आणि निखिल पाटील द्वितीय ७३ किलो वजन गटात आकाश सोनवणे प्रथम ८१ किलो वजन गटात सुरज तायडे प्रथम ८९ किलो वजन गटात पंकज मोरे प्रथम ९६ किलो वजन गटात शुभम गाढे प्रथम १०२ किलो वजन गटात अजय जोरेवार प्रथम १०९ पेक्षा अधिकच्या वजन गटात अमोल सुरवाडे प्रथम शक्तित्तोलन क्रीडा प्रकारात (पुरुष वरीष्ठ महाविद्यालय) विजयी खेळाडू पुढील प्रमाणे. ५९ किलो वजन गटात प्रशांत कोळी प्रथम, साजोद्दीन पिंजारी द्वितीय, ६६ किलो वजन गटात वैभव सोनवणे प्रथम, कल्पेश सपकाळे द्वितीय आणि विशाल कोळी तृतीय ७६ किलो वजन गटात ऋतिक पाटील प्रथम आणि निखिल पाटील द्वितीय ८३ किलो वजन गटात आकाश सोनवणे प्रथम ९३ किलो वजन गटात सुरज तायडे प्रथम आणि पंकज मोरे द्वितीय, १०५ किलो वजन गटात शुभम गाढे प्रथम व अजय जोरेवार द्वितीय १२० पेक्षा अधिकच्या वजन गटात अमोल सुरवाडे प्रथम. महिलांच्या भारत्तोलन क्रीडा प्रकारात ४९ किलो वजन गटात प्रेरणा सोनवणे प्रथम ६४ किलो वजन गटात संध्या बाराहाते प्रथम व गायत्री सोनवणे द्वितीय ८१ किलो वजन गटात दिक्षा अढाळे प्रथम आणि ८७ किलोपेक्षा अधिकच्या वजन गटात आरती सुरवाडे प्रथम. महिलांच्या शक्तित्तोलन क्रीडा प्रकारात ५२ किलो वजन गटात प्रेरणा सोनवणे प्रथम ६३ किलो वजन गटात संध्या बाराहाते प्रथम व गायत्री सोनवणे द्वितीय ८४ किलो वजन गटात दिक्षा अढाळे प्रथम आणि ८४ किलोपेक्षा अधिकच्या वजन गटात आरती सुरवाडे प्रथम. टेबलटेनिस क्रीडा प्रकारात विशाल सुरंगे प्रथम, अश्पाक शेख द्वितीय आणि आशिष तडवी तृतीय. बुद्धीबळ क्रीडा प्रकारात अयाज शाह प्रथम, लोकेश आसटकर द्वितीय आणि सुमेध तायडे तृतीय. कनिष्ठ महाविद्यालयातील ०२ खेळाडूंनी सहभाग घेतला. भारत्तोलन या खेळात ६१ किलो वजन गटात कन्हैया कोळी प्रथम व ७३ किलो वजन गटात नवराज गाढे प्रथम. कनिष्ठ महाविद्यालयातील ०२ खेळाडूंनी शक्तित्तोलन या खेळात सहभाग घेतला. ६६ किलो वजन गटात कन्हैया कोळी प्रथम व ७३ किलो वजन गटात नवराज गाढे प्रथम. प्रश्नमंजुषा या स्पर्धेत शुभम मोरे प्रथम, तालिब पिंजारी द्वितीय आणि हर्षा हिवरे तृतीय स्थानी राहिले. या सर्व स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी क्रीडा विभागातील विभागप्रमुख प्रा.डॉ.गोविंदराव मारतळे, प्रा.डॉ.सतिष चौधरी, प्रा.शिवाजी मगर, प्रा.सौ.वंदना बोरोले, प्रा.दिलीप बोदडे, आर.डी.ठाकुर, युवराज गाढे, तुषार सपकाळे, पंकज मोरे, भुषण तायडे, सुरज तायडे आदींनी परिश्रम घेतले.

