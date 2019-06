जळगाव द अँजल फूड भागवित आहे असोदेकरांची तहान Nikhil Wani Share









जळगाव । जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्यातच जळगाव शहरापासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या असोदा गावी पिण्याच्या पाण्याची अत्यंत बिकट अवस्था आहे. गावात 25 दिवसानंतर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यातच दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने गावकर्‍यांकडून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. असोदाकरांना प्रचंड पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याने जळगाव शहरातील द अँजल फुड या सामाजिक संस्थेच्या वतीने दररोज एक-दोन टँकरद्वारे गावात पाणीपुरवठा करून असोदाकरांची तहान भागविण्यात येत आहे. द अँजल फुड या सामाजिक संस्थेने असोदेकरांची तहान भागविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. द. अँजल फुड या संस्थेकडे जमा झालेल्या देणगीतून दररोज असोदागावी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे व देणगीदाराला पाणी पुरवठा करणार्‍या टँकरची पावती देण्यात येते. असोदा गावाला पाणीपुरवठा करणारी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना असतांना देखील ग्रामस्थ पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेले आहे. असोदेकरांनी काही दिवसांपूर्वी पाण्यासाठी आंदोलन केले. या गावातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती पाहून द अँजल फुड या संस्थेने याठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काय आहे द अँजल फुड

जळगावातील उस्मानिया पार्कमधील रहिवाशी असलेला दानियल शेख या तरुणाने पुढाकार घेवून लग्न सोहळा, हॉटेल, विविध कार्याक्रमांमधील उरलेले जेवण गोरगरीब व गरजुंना वाटपाचा निर्णय सहकारी मित्रांच्या मदतीने घेतला. गेल्या 4 महिन्यांपासून द अँजल फुडच्या माध्यमातून जवळपास 16 हजारपेक्षा अधिक गरजू कुटुंबियांना जेवण पोहचविण्यात आले आहे. दानियल शेख यांच्यासह साबीर बागवान, वसिम बागवान, अमिर नेहाल, अबरार बागवान, मंमान मलिक, शोएब कलीम, आकीब आमीर, इमरान नवाब, तबरेज नवाब, परवेज नवाब यांच्यासह जवळपास 250 तरुण या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. या तरुणाचा व्हॉटसअप गु्रप देखील आहे. उरलेले अन्न, जेवण वाटप करण्यासाठी दानियल शेख 7744014703, इम्रान नवाब 7719896873, रिजवान नवाब 9420171776 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन द अँजल फुड या संस्थेच्यावतीने करण्यात आले आहे. मित्राने दिले संस्थेला नाव!

सुरुवातीला दानियल शेख व त्याचे मित्र हॉटेल, लग्नसोहळा व विविध कार्यक्रमामधील उरलेले जेवण गोरगरीबांना वाटायचे. यावेळी गोरगरीबांकडून मिळणारी दुवा ही मनापासून मिळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर दानियल शेख यांचे मित्र प्रेमकिशोर सारस्वत यांनी संस्थेला द अँजल फुड हे नाव देण्याचे ठरविले. या संस्थेत 8 ते 65 वर्षापर्यंत नागरिक कार्यरत आहे.

