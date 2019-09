ब्लॉग तोडग्यांपेक्षा मतभेदच ऐरणीवर Nikhil Wani Share











जगातल्या सात प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय विषयांवर अलीकडेच जी-७ परिषदेत चर्चा केली. भारताची या परिषदेतील उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. काश्मीरप्रश्‍न द्विराष्ट्रीय आहे, हे जगाच्या गळी उतरवण्यात भारताला यश आले. चीन-अमेरिका व्यापार युद्धासह भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या तणावाबाबत परिषदेत ठोस काही निष्पन्न झाले नसले तरी ब्राझीलमधल्या आगीसह अन्य अनेक मुद्यांवर वादच जास्त झाले. जगातल्या विकसित अशा प्रमुख सात देशांचे शिखर संमेलन ङ्ग्रान्समध्ये भरले होते. युरोपिय संघातून बाहेर पडण्याचा ब्रिटनचा निर्णय, भारताने काढून घेतलेला काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा, चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध, जागतिक मंदी अशा अनेक घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर जगातल्या सात देशांचे राष्ट्रप्रमुख काय चर्चा करतात आणि काय निर्णय घेतात याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या निर्बंधांचीही या परिषदेला पार्श्‍वभूमी होती. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान बदलले आहेत. अन्य देशांमध्ये सत्ताधारी तेच असले तरी परिस्थिती बदलली आहे. भारत या परिषदेचा सदस्य नाही, परंतु आपल्याला आवर्जून बोलावण्यात आले होते. काश्मीरबाबत उलटसुलट विधाने करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पही तिथे हजर होते. त्यामुळे मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातल्या चर्चेला महत्त्व होते. अमेरिका, ब्रिटन, ङ्ग्रान्स, कॅनडा, जर्मनी, जपान आणि इटली हे सात विकसित देश या परिषदेत सहभागी होते. खरे तर जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आणि आता विकसित देशांमध्ये ज्यांचा समावेश करायला हवा, असे ट्रम्प ज्या दोन देशांबाबत बोलले त्या चीन आणि भारताला या परिषदेत सामावून का घेतले जात नाही, असा मुख्य प्रश्‍न पडतो. चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. तरीही या दोन देशांना अजूनही डावलले जात असेल तर या परिषदेच्या मर्यादाही स्पष्ट होतात. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेदरम्यान संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मार्केल, जपानचे पंतप्रधान शिंजो ऍबे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांची भेट घेतली. या परिषदेअगोदरच त्यांनी ङ्ग्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रान यांची भेट घेतली होती. मोदी हे जगातले सध्याचे सर्वात लोकप्रिय नेते असल्याने त्यांची या परिषदेतील उपस्थिती लक्षवेधी ठरली नसती तरच नवल. पाकिस्तान एकीकडे गरळ ओकत असताना दुसरीकडे जागतिक जनमानस आपल्या पाठीशी आहे, हे दाखवण्यासाठी अशा परिषदा उपयुक्त ठरत असतात. नेमक्या याच काळात पाकिस्तानचा समावेश काळ्या यादीत झाला, ही आपल्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी आहे. परिषदेत ङ्ग्रान्सच्या अध्यक्षांनी प्लॅस्टिकच्या अंगठ्या देऊन जगाने प्लॅस्टिक निर्मूलनावर कसा भर द्यायला हवा, हे लक्षात आणून दिले. मोदी यांनी तर भारतात आता प्लॅस्टिकमुक्तीचे अभियान हाती घ्यायचे जाहीर केले आहे. इंग्लंडचे पंतप्रधान झाल्यानंतर बोरिस जॉन्सन यांची मोदींशी प्रथमच चर्चा झाली. मोदी म्हणाले, ब्रिटनशी व्यापार, संरक्षण आणि नव्या संशोधनावर चर्चा झाली. भारत आणि ब्रिटनचे संबंध आगामी काळात आणखी मजबूत होतील. त्याशिवाय सेनेगलचे राष्ट्राध्यक्ष मॅकी सेल यांच्याशी पंतप्रधान मोदींनी विकास आणि दहशतवादाविरोधात काम करण्याबाबत चर्चा केली. काश्मीरमधून ३७० वे कलम हटवल्यानंतर मोदी यांनी प्रथमच जगातल्या अव्वल नेत्यांची भेट घेतली. मोदी यांनी या नेत्यांना काश्मीरबाबतचा भारताचा दृष्टिकोन सांगितला. त्यामुळे काश्मीर मुद्दा अजेंड्यातून बाहेर राहिला. परिषदेला जगातल्या २० देशांचे राष्ट्रप्रमुख हजर होते; पण कोणी त्याचा साधा उल्लेखही केला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनीही कुठलेही वक्तव्य केले नाही. जी-७ परिषदेत एक सत्र हवामान बदल या विषयावरील चर्चेसाठी ठेवले होते. त्यात जी-७ च्या सर्व सदस्य देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भाग घेतला; पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आले नाही. या सत्राचे नेतृत्व मॅक्रॉन यांनी केले. ब्रिटीश पंतप्रधान जॉन्सन यांची ईयू अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांच्याशी ‘ब्रेक्झिट’वर चर्चा झाली. जॉन्सन म्हणाले, काहीही झाले तरी ब्रिटन ३१ ऑक्टोबरच्या आधी ईयूमधून बाहेर पडेल. ट्रम्प यांनी परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी इजिप्त, जर्मनी, भारत आणि ङ्ग्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा केली. जी-७ चे सर्व सदस्य देश ऍमेझॉन रेनङ्गॉरेस्टमध्ये लागलेली आग लवकरात लवकर विझवण्याच्या मुद्यावर सहमत झाले. ते ब्राझील सरकारला आग विझवण्यास मदत करतील. २०२० मध्ये ४६ वी जी-७ परिषद अमेरिकेत होऊ शकते. ट्रम्प यांनी पुढील परिषद आपल्या देशात घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. ट्रम्प जी-७ मध्ये इराणला बोलावण्यास तयार नव्हते तरीही इराणचे परराष्ट्रमंत्री जवाद जारीङ्ग ङ्ग्रान्सला पोहोचले. ङ्ग्रान्सच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, हा देश पूर्ण पारदर्शकतेसह अमेरिकेसोबत काम करत आहे. त्यात युरोपमधले इतर भागीदार देशही सहभागी आहेत. सध्या अमेरिका आणि इराणमध्ये बैठकीची योजना नाही. मॅक्रॉन यांच्या पुढाकारामुळे इराणचे मंत्री या परिषदेला आले, मात्र परिषदेत ट्रम्प तर सोडाच अमेरिकेच्या कुठल्याही अधिकार्‍याने त्यांच्याशी चर्चा केली नाही. इराणला बंधनांच्या बाबतीत सूट देणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे मोदी यांनी जी-७ संमेलनात स्पष्ट केले. जी-७ संमेलनात मोदी आणि ट्रम्प यांची भेट झाली. या भेटीचे थेट प्रक्षेपण जगभर करण्यात आले. मोदी आणि ट्रम्प यांच्या चर्चेत काश्मीर हाच मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा ठरला. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये मोदी यांनी विविध प्रश्‍नांची उत्तरे दिली. तसेच काश्मीरप्रश्‍नी मध्यस्थी करू पाहणार्‍या ट्रम्प यांनाही भारताची भूमिका स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितली. याप्रसंगी भारत आणि पाकिस्तानच्या द्विपक्षीय समस्यांमध्ये तिसर्‍याने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, या शब्दात मोदींनी जगाला सुनावले. मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला होता. हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताविरुद्ध वापरण्यासाठी पाकिस्तानने जंग जंग पछाडले. यासाठी या देशाला चीननेही मदत केली; पण संयुक्त राष्ट्र संघात पाकिस्तानचा आवाज कोणीच ऐकून घेतला नाही. जगातल्या सर्व देशांनी काश्मीरसंदर्भातला हा निर्णय भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे मान्य केले. इतकेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्र संघाने यासंदर्भात निवेदनही जाहीर केले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर जी-७ शिखर परिषदेत मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीत काश्मीरप्रश्‍नावर पाकिस्तानच्या उरलेल्या आशादेखील संपुष्टात आल्या. दोन्ही नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले, काश्मीरमधली परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मला आशा वाटते की भारत आणि पाकिस्तान हा मुद्दा चर्चेने सोडवतील. मोदी नक्कीच पाकिस्तानशी बोलतील आणि ते नक्कीच यातून चांगला मार्ग काढतील. आम्ही काश्मीरप्रश्‍नावर काल रात्रीच चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींना खरोखर वाटते की परिस्थिती नियंत्रणात आहे. ते पाकिस्तानशी बोलून प्रश्‍न सोडवतील. ऍमेझॉनमधले वर्षावन (रेनङ्गॉरेस्ट) पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ब्रिटीश पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी १० दशलक्ष पौंडांची (१२.३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) मदत देण्याची घोषणा केली. आगीमुळे या जंगलाची मोठी हानी झाली असून जगभर काळजी व्यक्त केली जात आहे. आगीमुळे मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेलेल्या भागात जंगल निर्माण करण्यासाठी हा पैसा ताबडतोब उपलब्ध केला जाईल, असे ब्रिटीश सरकारने सांगितले. जंगलाला लागलेल्या आगीमुळे अडचणीत आलेल्या देशांना लवकरात लवकर मदत देण्याबाबत जगातल्या नेत्यांनी तयारी दर्शवली आहे. ऍमेझॉनमधील जंगलाला लागलेल्या आगीसह जागतिक प्रश्‍नांवर चर्चा करून संपली, परंतु तिच्यावर अमेरिका-चीनदरम्यान पेटलेले व्यापार युद्ध आणि जी-७ गटाच्या ऐक्याचा निर्माण झालेला प्रश्‍न यांची सावली पडली होती. इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहम्मद जवाद झरीङ्ग हे इराणच्या वादग्रस्त ठरलेल्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावरून झालेल्या राजनैतिक कोंडीवरील चर्चेत संतापलेले दिसले. उपग्रहाने दिलेल्या माहितीनुसार, ब्राझीलमध्ये आगीच्या घटनांमध्ये तब्बल ८५ टक्के वाढ झाली असून त्यामध्ये ऍमेझॉनमध्ये लागलेल्या आगींचा वाटा अधिक आहे. पर्यावरणवाद्यांनी ऍमेझॉनच्या आगीसाठी बोल्सोनारो सरकारला जबाबदार धरले असून ब्राझीलच्या बोल्सोनारो यांनी लाकूड व्यावसायिक आणि शेतकर्‍यांना जंगल साङ्ग करण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा आरोप केला आहे. ऍमेझॉनचा मुद्दा संबंधित असलेले देश सहभागी नसताना, जी-७ परिषदेत ऍमेझॉनचा विषय चर्चेला घेण्याचा ङ्ग्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचा सल्ला हे वसाहतवादी मानसिकतेचे निदर्शक आहे. २१ व्या शतकात ही मानसिकता चालणार नाही, असे बोल्सोनारो यांनी सोशल मीडियावर म्हटले. ऍमेझॉनबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त होणारी चिंता ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी झटकून टाकणे यामध्ये नवीन काहीच नाही. बोल्सोनारो यांच्यापूर्वीही इतर राष्ट्राध्यक्षांनी यासंदर्भातली आंतरराष्ट्रीय एनजीओ आणि युरोपियन नेत्यांची मध्यस्थी धुडकावून लावली आहे; पण बोल्सोनारो यांनी ऍमेझॉनच्या वणव्याला एनजीओ जबाबदार असल्याचा आरोप करत आणखी एक पातळी गाठली. त्यांच्या वक्तव्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला धक्का बसला असला तरी ब्राझीलमध्ये त्यांच्या समर्थकांना ते जे बोलत आहेत त्यावर शंभर टक्के विश्‍वास आहे. – प्रा. अशोक ढगे

