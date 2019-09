नंदुरबार तळोदा तालुक्यातील नद्यांच्या संरक्षण भिंतीसाठी ३ कोटी मंजूर Nikhil Wani Share











चिनोदा | वार्ताहर – शहादा-तळोदा विधानसभा मतदार संघासाठी तळोदा तालुक्यातील विविध गावातील नद्यांवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करून आ.उदेसिंग पाडवी यांनी ३ कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर केला आहे. मंजूर विकास निधीमध्ये आ.पाडवी यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना तळोदा तालुक्यातील संरक्षण भिंतीच्या कामासाठी निधी मिळावा म्हणून विनंती केली होती. त्यानुसार या विविध कामांना हा निधी मिळालेला आहे. यात तळोदा तालुक्यातील खुषगव्हाण गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, ईच्छागव्हाण गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख रुपये, भंवर गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, बेलीपाडा गावाशेजारील संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, बुधावल गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, शेलवाई गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, रेवानगर गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, सिंलिंगपूर गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, रांझणी गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, तळवे गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, राणीपूर गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १५ लाख, अंमलपाडा गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १५ लाख, शिर्वे गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १५ लाख, काकलपूर गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी १५ लाख, सोरापाडा गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख, पिंपरपाडा गावाशेजारील नदीवर संरक्षण भिंत बांधकामासाठी २० लाख असा एकूण ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांमुळे गावात पुराचे पाणी येणार नाही व नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. ही सर्व कामे आदिवासी ग्रामीण भागातील असल्याने तेथील नागरिकांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच कामास प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे, असे आ.उदेसिंग पाडवी यांनी एका पत्रकाव्दारे प्रसिद्धीस दिले आहे.

