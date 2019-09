ब्लॉग डॉलर भाव का खातो? Nikhil Wani Share











डॉलर हे जगभरात सर्वाधिक स्वीकारार्ह चलन असल्यामुळे सर्वच देशांच्या चलनांचे विनिमय दर डॉलरच्या तुलनेत निश्‍चित होतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात बहुतांश पेमेंट डॉलरच्या स्वरुपातच स्वीकारले जाते. डॉलरमध्ये असे काय आहे आणि तसेच का आहे, हे या निमित्ताने जाणून घेणे आवश्यक आहे. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात सातत्याने घसरण होत आहे. सध्या अमेरिकी डॉलरचे मूल्य ७२ रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहे. बँका आणि आयातदारांकडून डॉलरला असलेल्या मोठ्या मागणीचा हा परिणाम आहे. कोणत्याही देशातील पुरवठादारांना डॉलरच्या स्वरुपात पेमेंट हवे असते. स्थानिक चलनाचे मूल्य घसरल्यानंतर निर्यातदारांना ङ्गायदा होतो, कारण त्यांना डॉलरमध्ये मिळणार्‍या उत्पन्नाची स्थानिक चलनात किंमत वाढते. याउलट आयातदारांना सौदे महागात पडतात, कारण पुरवठादारांना देण्यासाठी त्यांना डॉलरची व्यवस्था करावी लागते आणि त्यासाठी अधिक प्रमाणात स्थानिक चलन खर्ची पडते. डॉलरला जागतिक चलनाच्या रूपात असलेली व्यापक स्वीकारार्हता ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद आहे. अर्थात, डॉलरलाही युरोचे मोठे आव्हान आहे. परंतु युरोपिय संघाच्या या चलनाला डॉलरची जागा घेण्यासाठी अजून मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे. युआन हे चलन मजबूत करण्याचा चीनचाही नेहमी प्रयत्न असतो. इंटरनॅशनल स्टॅण्डर्डस् ऑर्गनायझेशनच्या यादीनुसार, जगभरात आजमितीस १८५ चलने अस्तित्वात आहेत. यातील बहुतांश चलनांचा वापर देशांतर्गत व्यवहारांसाठीच केला जातो. परंतु अमेरिकी डॉलरचा वापर देशांतर्गत व्यवहारांपेक्षा अधिक जगात इतरत्र केला जातो. आजमितीस ८५ टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरच्या रूपाने पेमेंट केले जाते. तसेच संपूर्ण जगभरात ३९ टक्के कर्जेही अमेरिकी डॉलरच्या स्वरुपात दिली जातात. मार्च २००९ मध्ये चीन आणि रशिया यांनी संयुक्तरीत्या एका नव्या आंतरराष्ट्रीय चलनाची मागणी केली होती. संपूर्ण जगासाठी एक राखीव चलन (रिझर्व्ह करन्सी) तयार केले जावे जे कोणत्याही देशाच्या चलनापेक्षा वेगळे असेल आणि दीर्घकाळ स्थिर राहू शकेल, अशी या दोन शक्तिशाली देशांची अपेक्षा आहे. असे आंतरराष्ट्रीय चलन अस्तित्वात आल्यास क्रेडिटवर आधारित राष्ट्रीय चलनांच्या वापरातून होणारे नुकसान टळू शकेल, असे या देशांचे म्हणणे आहे. डॉलरची चलनवाढ निश्‍चित झाली तर आपल्याकडील अब्जावधी डॉलर्स कामाचे राहणार नाहीत, ही चिंता चीनला आहे. अमेरिकी कर्ज चुकते करण्यासाठी यूएस ट्रेझरीने नव्या नोटा छापल्या तरच अशी स्थिती येणे शक्य आहे. त्यामुळेच चीनने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (आयएमएङ्ग) डॉलरला पर्यायी चलन तयार करण्याची मागणी केली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घटणारे मूल्य समजून घेण्यासाठी आपल्याला तीन महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधवी लागतील. अमेरिकी डॉलरची स्थिती जगभरात नेहमी मजबूत का असते? सर्वच देशांमधून होणार्‍या आयातीच्या मोबदल्यात डॉलरच का द्यावे लागतात? सर्वच देश आपापली परकीय चलनाची गंगाजळी डॉलरच्या रूपातच का ठेवतात? हे ते तीन प्रश्‍न होत. त्यांचा वेध घेताना आपल्याला डॉलरच्या मजबुतीची कारणे सापडतात. अमेरिकी डॉलरची ओळख जागतिक विनिमय चलन म्हणून आहे. जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत सरासरी ६४ टक्के अमेरिकी डॉलरच असतात. युरो हे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे शक्तिशाली चलन आहे. जगभरातील केंद्रीय बँकांच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत सरासरी १९.९ टक्के युरोचा समावेश असतो. २००७ मध्ये अमेरिकेतील केंद्रीय बँकेचे म्हणजे ङ्गेडरल रिझर्व्हचे तत्कालीन अध्यक्ष एलेन ग्रीनस्पॅन यांनी म्हटले होते की, युरो डॉलरची जागा घेऊ शकतो. जगातील अनेक देशांमध्ये युरोचे प्रभुत्व आहे. युरोपिय महासंघ ही जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील एक असल्यानेच युरो मजबूत आहे. २०१६ च्या चौथ्या तिमाहीत चीनचे युआन हे चलन जगातील अन्य एक मोठे राखीव चलन (रिझर्व्ह करन्सी) बनले होते. मात्र २०१७ च्या तिसर्‍या तिमाहीपर्यंत जगभरातील केंद्रीय बँकांमध्ये १०८ अब्ज डॉलर्स होते. यापुढील काळात विविध देशांच्या परदेशी चलनाच्या गंगाजळीत डॉलरचे प्रमाण वाढतच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच वैश्‍विक चलन बाजारात आणि व्यापारात आपले चलन अधिकाधिक प्रमाणात वापरले जावे, असे चीनला वाटते. डॉलरऐवजी युआन हे चलन जागतिक चलन बनावे, असेच चीनचे स्वप्न आहे. त्यामुळेच चीन आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनचे हे धोरण किती यशस्वी ठरते, हे येणारा काळच सांगू शकेल. विशेष प्रतिनिधी

