डिजिटल पाऊलखुणा

समुद्रकिनारी वाळूत तयार झालेल्या पाऊलखुणा पुढच्या लाटेने लगेच पुसल्या जातात, मात्र डिजिटल स्वरूपातील आपल्या पाऊलखुणा अनंत काळासाठी संकलित होऊन साठविल्या जाऊ शकतात. आपण सोशल मीडियावर जे काही लिहितो पोस्ट करतो किंवा शेअर करतो ते कधी ही पुसले जाऊ शकत नाही. ही सर्व माहिती आपल्या विरुद्ध पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते. आपण इंटरनेटवर शेअर करून डिलीट केलेली माहिती खरेच डिलीट होते का? याचे थक्क करणारे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आपण इंटरनेटवर एखादे कृत्य खूप वर्षांपूर्वी केलेले असेल तर त्याचे डिजिटल फूटप्रिंट आज आपल्या आयुष्यात धुमाकूळ घालू शकतात. डिजिटल फूटप्रिंटमुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे आहेत. ऍश्‍ले मेडिसन नावाची एक वेबसाईट आहे. ही अमेरिकेची प्रसिद्ध डेटिंग वेबसाईट आहे. अनेक विवाहित अविवाहित स्त्री व पुरुषांनी या संकेत स्थळावर आपले अकाऊंट तयार केले व अनोळखी लोकांशी मैत्री केली. या संकेत स्थळावर अकाऊंट तयार करणे स्त्रियांना मोफत आहे व पुरुषांना पैसे भरावे लागतात. क्रेडिट कार्डने पैसे भरल्यामुळे सर्वांची अचूक माहिती वेबसाईटवर सेव्ह झाली. बरीच लोकं इतरांचे ई-मेल आयडी टाकून या संकेत स्थळावर आपल्या शत्रूंचे अकाऊंट बनवत असत. तुमचा ई-मेल आयडी असलेला अकाऊंट या वेबसाईटवर कोणी बनवला आणि तो तुम्हाला डिलीट करायचा असेल तर तुम्हाला पैसे मोजावे लागतील. पैसे भरल्यावर तुमची माहिती डिलीट केली जाईल, असे सांगितले जात होते. अशी परिस्थिती असताना अचानक १८ जुलै २०१५ रोजी काही हॅकर्सनी या संकेत स्थळावरील बर्‍याच लोकांची माहिती उघड केली. यात अनेक उच्चपदस्थ व्यक्तींची, अमेरिकेन सैन्यातील पदाधिकार्‍यांची, अनेक छोट्या मोठ्या उद्योजकांची, राजकारण्यांची नावे उघड झाली. सौदी अरेबियामध्ये विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. अनेक सौदी अरेबियाच्या नागरिकांची नावे उघड झाली. कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, घटस्फोट झाले, हेवेदावे झाले. डिजिटल फूटप्रिंट्स कसे आणि कधी आपल्या आयुष्यात येऊन धुमाकूळ घालतील, याचा विचार आपण करू शकत नाही. त्यामुळे इंटरनेटवर आपण काय करतो आहोत, याचे भान नेहमीच बाळगणे आवश्यक आहे. काही सायबर क्रिमिनल्स डिजिटल फूटप्रिंटची भीती दाखवून पैसे उकळायला पाहतात. तुमचा ई-मेल आयडी व पासवर्ड ही माहिती जर कुणाला मिळाली तर ते तुमचा ई-मेल उघडून वापरू शकतात. पण काही सायबर गुन्हेगार त्यात कल्पकता वापरून पैसे उकळायला पाहतात. ‘तुमचा हा ई-मेल व हा पासवर्ड आहे. तुम्ही कुठल्याशा अश्‍लील संकेतस्थळावर गेला होतात, तेव्हा मी तुमच्या मोबाईलच्या कॅमेेर्‍याने तुमचे फोटो काढले व त्या वेबसाईटचेही फोटो काढले आहेत. तुमच्या संपर्कात असलेल्या सर्वांचे ई-मेल आयडी मी मिळवले आहेत व पैसे न दिल्यास त्या सगळ्यांना मी तुमचे फोटो पाठवीन’ अशा आशयाचे ई-मेल पाहिल्यावर व आपला ई-मेलचा पासवर्ड पाहिल्यावर बरीच मंडळी आपण इंटरनेटवर केलेल्या चुकीच्या कृत्याच्या उघड होण्याच्या भीतीने पैसे पाठवतात. याबद्दल कुठेही वाच्यता करत नाही की पोलिसांकडे तक्रार करत नाही. डिजिटल फूटप्रिंट दोन प्रकारच्या असतात. आपण शेअर केलेली माहिती जसे फोटो, व्हिडीओ, चॅट इत्यादी हे आपले डायरेक्ट किंवा प्रत्यक्ष डिजिटल फूटप्रिंट आहेत. अप्रत्यक्षरित्या आपले डिजिटल फूटप्रिंट तयार होत असतात. तुम्ही एटीएम मशीनचा वापर केला, परदेशातून एखादे फेसबुकसारखे संकेतस्थळ वापरले तर तुमच्या ठाव ठिकाणाचे पुरावे, लॉगीन केल्याचे डिटेल्स आपोआप निर्माण होतात. ई-मेल कोणत्या संगणकावरून किंवा मोबाईलमधून पाठविले, कोणत्या देशातून पाठविले, कोणत्या इंटरनेट सर्व्हिसचा वापर केला ही सगळी माहिती ई-मेल हेडर या स्वरूपात उपलब्ध असते. एका भारतीय विद्यार्थ्याने परदेशात शिक्षणासाठी जाताना बँकेकडून कर्ज घेतले, मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यावर कर्ज न फेडता तो भूमिगत झाला होता. मुलाचा काहीच पत्ता नाही. तो कधीतरी घरी फोन करत असे, पण फोन नंबर ट्रॅक होत नव्हता. त्याने घरच्यांना एक ई-मेल केला होता. त्या ई-मेलचा हेडर अभ्यासला असता असे लक्षात आले की, तो भारतात आहे. त्याने पाठविलेली ई-मेल बंगलोरमधून आला होता. नंतर काही दिवसातच त्याचा शोध लागला. स्मार्ट यंत्र व इंटरनेट ऑफ थिंग्सच्या लाटेवर स्वार झालेलो आपण असंख्य डिजिटल पाऊलखुणा निर्माण करतो आहोत. आपण इंटरनेटवर जे काही करतोय त्याचे अदृश्य पुरावे निर्माण होतात, याचे भान ठेवून सर्वांनी इंटरनेट व तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. इंटरनेटवर कुणाला त्रास देणे, धमकावणे, अश्‍लील चॅट करणे, खोटे अकाऊंट बनवणे, फसवणे या सगळ्याचे पुरावे गुन्हेगार तयार करत असतो. अदृश्य पुरावे शोधून न्याय मिळवून देण्यासाठी सायबर पोलीस यंत्रणा सक्षम आहेत. डिजिटल फूटप्रिंट म्हणजे इंटरनेट व संगणकीय स्वरूपात आपण केलेल्या कृत्यांच्या पाऊलखुणा. आपण मोबाईल, संगणक आणि कुठल्याही संगणकीय यंत्राचा वापर जेव्हा करतो, तेव्हा नकळत आपल्या पाऊलखुणा मागे सोडत जातो.

परेश चिटणीस

