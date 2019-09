ब्लॉग ठोस कृतियोजनेची गरज Nikhil Wani Share











पंतप्रधान मोदी यांनी प्लॅस्टिकमुक्तीचा संकल्प जाहीर केला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आजही प्लॅस्टिकबंदी आहे, मात्र तिची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. ही बंदी घालण्यापूर्वी प्लॅस्टिकला पर्याय शोधणे गरजेचे होतेे. परिणामी बंदी असतानासुद्धा अनेक राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकचा पूर वाहत आहे. प्लॅस्टिकचा नायनाट करण्यासाठी ठोस कृतियोजना, कठोर कायदे आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात आलेला महापूर आता ओसरला आहे. गावागावांत स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून श्रमदान करून साङ्गसङ्गाईची कामे सुरू आहेत. ही कामे करणार्‍यांना हैराण करणारी एक गोष्ट म्हणजे झाडांच्या शेंड्यांवर लटकलेल्या प्लॅस्टिकच्या हजारो, लाखो पिशव्या. हे प्लॅस्टिक पुराच्या पाण्याने वाहून आणलेले आहे. नदीत टाकलेला कचरा नदीने पुन्हा मानवी वस्त्यांमध्ये परत आणून टाकला आहे. या दृश्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याचा स्वातंत्र्यदिनी बोलून दाखवलेला विचार महत्त्वाचा आहे. अर्थात, ही बंदी कागदावर न राहता वास्तवात उतरणे आवश्यक आहे. प्लॅस्टिक कचर्‍याचे निर्मूलन ही देशापुढील एक मोठी समस्या बनली आहे. ही समस्या अधिक वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक कंपन्या आणि पुनश्‍चक्रण करणारे कारखाने परदेशातील प्लॅस्टिक कचर्‍याची चोरून आयात करीत आहेत. एका अंदाजानुसार पश्‍चिम आशिया, युरोप आणि अमेरिकेसह २५ पेक्षा जास्त देशांमधून दरवर्षी सुमारे १ लाख २१ हजार टन प्लॅस्टिक कचरा भारतात आणला जात आहे. ५५ हजार टन प्लॅस्टिक कचरा तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशातूनच येत आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात उत्तर प्रदेशात २८ हजार ८४६ टन, दिल्लीत १९ हजार ५१७ टन आणि महाराष्ट्रात १९ हजार ३७५ टन प्लॅस्टिक कचरा आयात करण्यात आला आहे. प्लॅस्टिक कचर्‍याचा सर्वात मोठा आयातदार देश मानल्या जाणार्‍या चीनने २४ श्रेणींमधील घनकचरा आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यानंतर भारतात प्लॅस्टिक कचर्‍याची आयात आणखी वाढली आहे. चीनपाठोपाठ मलेशिया, व्हिएतनाम, थायलंडसह अनेक देशांनी प्लॅस्टिक कचर्‍याच्या आयातीवर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातल्यामुळे भारताच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. अर्थात, भारत सरकारने धोकादायक कचर्‍याचे व्यवस्थापन आणि आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये (मॅनेजमेंट ऍण्ड ट्रान्स बाऊंड्री मुव्हमेंट रुल्स, २०१५) सुधारणा करून मार्च २०१९ मध्ये प्लॅस्टिक कचर्‍याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. परंतु नियमावलीतील त्रुटींमुळे भारतात अनेकांना प्लॅस्टिक कचरा आयात करण्याची संधी मिळत आहे. त्यामुळे पॉलिथिलीन टेरेफ्थॅलेट प्लॅस्टिक बाटल्या कचर्‍याच्या रूपात आयात केल्या जात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) निरीक्षणानुसार, भारतात दिवसाकाठी २५ हजार ९४० टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यातील चाळीस टक्के कचरा गोळा केला जात नाही. एकूण प्लॅस्टिक कचर्‍यापैकी सुमारे ६ टक्के कचरा देशातील साठ मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होतो. एकट्या दिल्लीत दररोज ६७९ टन प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो. देशात दरवर्षी सर्वाधिक म्हणजे ४ लाख ६९ हजार ९८ टन प्लॅस्टिक कचरा आपल्या महाराष्ट्रात तयार होतो. त्यानंतर गुजरात (२ लाख ६९ हजार २९४ टन), दिल्ली (दीड लाख टन), तामिळनाडू (१ लाख ५० हजार ३२३ टन), उत्तर प्रदेश (१ लाख ३० हजार ७७७ टन) आणि कर्नाटक (१ लाख २९ हजार ६०० टन) या राज्यांचा क्रम लागतो. सर्वात कमी म्हणजे वर्षाकाठी १३ टन प्लॅस्टिक कचरा मेघालयात तयार होतो. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश (साडेचौदा टन), मणिपूर (३० टन), गोवा (१०६ टन) आणि उत्तराखंड (३ हजार १६ टन) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. प्लॅस्टिक कचर्‍याच्या बाबतीत सर्वात भयावह गोष्ट म्हणजे या कचर्‍याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली जात नसल्यामुळे दरवर्षी ८० लाख टन प्लॅस्टिक कचरा समुद्राच्या पोटात ढकलला जातो. जमिनीत विघटनशील असलेल्या पदार्थांच्या दहा निकषांसंबंधी भारतात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्लॅस्टिकचा वापर रोखण्याविषयी आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनेही प्लॅस्टिक कचर्‍यामुळे पर्यावरणाच्या होत असलेल्या नुकसानीचे आकलन करण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या, कृतिगट स्थापन केले. परंतु यासंबंधीच्या कायद्यांची आणि नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे प्लॅस्टिक कचरा ही मोठी समस्या आहे. देशातील अनेक राज्यांनी (महाराष्ट्रासह) प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याची घोषणा तर थाटात केली, परंतु अंमलबजावणीच्या बाबतीत अत्यंत लेचेपेचे धोरण स्वीकारले. याखेरीज धोरण निश्‍चितीच्या ठिकाणीच त्रुटी असल्यामुळे प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे रोखण्यात अपयश आले आहे. परिणामी सरकारी कागदांवर प्लॅस्टिकबंदी दिसते, मात्र तरीही प्लॅस्टिकचा वापर व्यापक प्रमाणात होतच आहे. प्लॅस्टिकवर बंदी घालणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राव्यतिरिक्त सिक्कीम, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड, जम्मू- काश्मीर, पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये प्लॅस्टिकच्या वापरावर अंशतः बंदी घालण्यात आली आहे. ज्या राज्यांत प्लॅस्टिक वापरावर अजिबात बंदी नाही अशी राज्ये म्हणजे तेलंगण, आसाम, मेघालय, मणिपूर आणि मिझोराम. सर्वात हैराण करणारी बाब म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकबंदी घोषित करण्यात आली आहे तेथे या घोषणेची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. प्लॅस्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यापूर्वी प्लॅस्टिकला पर्याय देणे हे महत्त्वाचे काम करायला हवे होते. परंतु हा मुद्दा सर्वच राज्यांनी दुर्लक्षित केला. परिणामी बंदी असूनसुद्धा सर्वच राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकचा बेसुमार वापर सुरूच आहे. दुसरी चूक अशी की, प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्यापूर्वी प्लॅस्टिक वापराच्या धोक्यांविषयी जागरुकता निर्माण केली गेली नाही. त्यामुळे लोक बिनधास्तपणे प्लॅस्टिकचा वापर करतात. प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी घालण्यापूर्वी एका महत्त्वाच्या मुद्यावर विचार करण्याची गरज होती. तो म्हणजे, आजकाल अनेक वस्तूंच्या वेष्टनासाठी प्लॅस्टिकचाच वापर केला जातो. यात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, तूप, बिस्किटे, चिप्स, खारा माल, कुरकुरे, डिटर्जंट पावडर आदी वस्तूंचा समावेश आहे. प्लॅस्टिकचा वापर रोखण्यासाठी केलेल्या कायद्यांचीही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. त्यामुळे प्लॅस्टिक वापर मुक्त हस्ताने केला जात आहे. प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित राज्यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्लॅस्टिकच्या निर्मूलनासाठी कृतियोजना तयार केली नाही. प्लॅस्टिक हा असा पदार्थ आहे जो जमिनीत विघटित होत नाही. शिवाय जमिनीत पाणी मुरण्याची प्रक्रिया रोखून धरतो. त्यामुळे जमिनीची उत्पादकता कमी होते. प्लॅस्टिकची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली न गेल्याने प्लॅस्टिकमधील रसायने जमिनीत मुरतात आणि मातीबरोबरच भूगर्भातील पाणीसाठे विषारी बनवतात. प्लॅस्टिकचे निर्मूलन योग्य पद्धतीने न झाल्यानेच सांडपाण्याच्या वहनात अडथळे निर्माण होतात आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होतो. दूषित पाण्यापासून होणार्‍या आजारांचेही एक प्रमुख कारण प्लॅस्टिक हेच आहे. प्लॅस्टिक मातीत विघटनशील बनवण्यासाठी त्यात मिसळले जाणारे रासायनिक पदार्थसुद्धा आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक असतात. प्लॅस्टिकच्या निर्मितीसाठी अल्प अस्थिर स्वरुपाची आम्ले, अल्कोहोलच्या स्वरुपातील कार्बोनेट ऍस्टर नावाचे घातक रसायन तसेच कॅडमियम आणि जस्तासारखे विषारी पदार्थ वापरले जातात. हे पदार्थ खाद्यपदार्थांमध्ये मिसळल्यास कर्करोगाचा धोका असतो. कॅडमियम अन्नात मिसळल्यास उलट्या, हृदयाचा आकार वाढणे आणि मेंदूच्या ऊतींचे क्षरण होणे अशा गंभीर स्वरुपाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. पॉलिथिलीन, पॉलिप्रॉपलीन आणि टेरेफ्थॅलेट हे प्लॅस्टिकमधील विविध घटक असून त्यांचे सूक्ष्म कण वायुप्रदूषण, जलप्रदूषण तर करतातच शिवाय अन्नावाटे शरीरात प्रवेश करून शरीराची रोगप्रतिकार शक्ती कमकुवत करतात. अशा या अत्यंत धोकादायक प्लॅस्टिकवर पूर्णांशाने बंदी घालणे आवश्यक आहेच, परंतु त्यासाठी अद्याप बरेच काही करावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने गंभीरपणे विचार करून ठोस धोरण आणि उपयुक्त कृतियोजना तयार करणे गरजेचे आहे. कठोर कायदे करून त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायला हवी. प्लॅस्टिकची आयात पूर्णपणे बंद करून अशी आयात चोरून करणार्‍या कंपन्या आणि पुनश्‍चक्रण करणार्‍या कारखान्यांवर बारकाईने नजर ठेवावी लागेल. प्लॅस्टिकचा राक्षस आता अक्राळविक्राळ रूप धारण करून आपल्यासमोर उभा असून त्याचा नायनाट करण्यासाठी प्रचंड प्रामाणिकपणा आणि ठोस कृतियोजनेची गरज आहे. – प्रा. रंगनाथ कोकणे

