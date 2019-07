क्रीडा टीम इंडिया उपांत्य फेरीत Nikhil Wani Share











लंडन । भारताने बांगलादेशचा 28 धावांनी पराभव करत आपले सेमी फायनलचे तिकीट नक्की केले. भारत या वर्ल्डकपमध्ये सेमी फायनल गाठणारा ऑस्ट्रेलियानंतर दुसरा संघ ठरला. बांगलादेशकडून शाकिब-अल-हसनने 66 धावांची खेळी करत चिवट फलंदाजीचा नमुना पेश केला. तर शब्बीर रहमान (36) आणि मोहम्मद सैफुद्दीनने नाबाद (51) अखेरची 10 षटके राहिली असताना आक्रमक फलंदाजी करत सामन्यात रंगत निर्माण केली पण, डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट बुमराह-भुवनेश्वरने त्यांची डाळ शिजू दिली नाही. अखेर बांगलादेश 286 ऑल आऊट झाला. भारताकडून हार्दिक पांड्याने 3 विकेट घेत बांगलदेशचे अव्वल तीन फलंदाज बाद केले. तर बुमराहने 4 बळी मिळवत बांगलादेशची वळवळणारी शेपूट लवकर गुंडाळली तर शमी, चहल आणि भुवनेश्वरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. भारताने ठेवलेल्या 315 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना बांगलादेशने सावध सुरुवात केली. सलामीवीर तमिम इक्बाल आणि सौम्या सरकारने 39 धावांची सलामी दिली. ही जोडी मोठी भागिदारी रचणार असे वाटत असतानाचा शमीने तमिम इक्बालला 22 धावांवर बोल्ड करत ही जोडी फोडली. त्यानंतर सोम्या सरकारने डावाची सुत्रे आपल्या हातात घेत धावांची गती वाढवण्यास सुरुवात केली. या दोघांनी 15 षटकात बांगलादेशला 74 धावांपर्यंत पोहचवले. पण, हार्दिकने 33 धावा करणार्‍या सौम्या सरकारचा अडसर दूर करत भारताला दुसरी विकेट मिळवून दिली. त्यानंतर शाकिब-अल-हसन आणि मुशफिकूर रहीमने बांगलादेशला डाव सवरण्याचा प्रयत्न केला. पण, दोघांनीही 47 धावांची भागिदारी रचल्यानंतर चहलने मुशफिकूर रहीमला 24 धावात बद करत बांगलादेशला तिसरा धक्का दिला. त्यानंतर फॉर्ममध्ये असलेल्या शाकिबने डावाची सुत्रे आपल्या हातात घेत अर्धशतक ठोकले. यंदाच्या वर्ल्डकपमधील सहावे अर्धशतक होते. त्यातील दोन अर्धशतकांचे त्याने शतकात रुपांतरही केले आहे. पण, शाकिबला दुसर्‍या बाजूने साथ मिळाली नाही. लिटन दासही 22 धावांची भर घालून माघारी परतला त्याला हार्दिकने बाद केले. त्यानंतर मोसादेकनेही निराशा केली तोही 3 धावा करुन माघारी परतला. पण, चिवट फलंदाज शाकिब अजूनही विकेटवर ठान मांडून होता. अखेर त्याचीही एकाकी चिवट खेळी पांड्यानेच संपवली. त्याने त्याला 66 धावांवर बाद करत भारताला मोठा दिलासा दिला. पण, भारताचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. शाकिब बाद झाल्यानंतर आलेल्या शब्बीर रहमान आणि मोहम्मद सैफुद्दीनने भारताचा किवेट टेकर गोलंदाज शमीवर प्रहार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सामन्यात रंगत निर्माण झाली. या दोघांनी बांगलादेशला 40 षटकात 225 धावांपर्यंत पोहचवले. या दोघांनी सातव्या विकेटसाठी 66 धावांची भागिदारी करत बांगलादेशला 250 च्या जवळ पोहचवले. पण, भारताने आपला हुकमी एक्का बुमराहच्या हातात बॉल दिला. त्याने 44 षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर 36 धावा करणार्‍या शब्बीरचा त्रिफळा उडवला. शब्बीरनंतर सैफुद्दीनने आक्रमक फटके मारत नाबाद 51 धावा केल्या पण, त्याची झुंज अखेर अपयशी ठरली. भारताने बांगलादेशला 286 धावात ऑल आऊट करत शेपूट गुंडळायला फार वेळ लावला नाही. तत्पूर्वी, रोहित शर्मा (104) आणि केएल राहुलच्या (77) चांगल्या सुरुवातीनंतर भारताच्या मधल्या फळीने पुन्हा एकदा हाराकिरी केली. त्यामुळे भारताला 50 षटकात 9 फलंदाजांच्या 314 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. विराट आणि पांड्या पाठोपाठ बाद झाल्याने भारताची अवस्था 4 बाद 237 धावा झाली. दोघांनाही डावखुर्‍या जलदगती गोलंदाज मुस्तफिजूरने एकाच षटकात बाद केले. पण, त्यानंतर पंतने (48) आक्रमक पवित्रा घेत भारताला 40 व्या षटकात 250 चा टप्पा पार करुन दिला. पंत बाद झाल्यानंतर भारताची धावगती मंदावली. अखेरच्या काही षटकात धोनीने काही आक्रमक फटके मारत भारताला 300 च्या पार पोहचवले. त्याने 33 चेंडूत 35 धावांची खेळी केली. बांगलादेशकडून मुस्तफिजूरने भारताचा निम्मा संघ गारद केला. त्यामुळे भारताचे 350 धावांचे आव्हान देण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही.

