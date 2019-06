ब्लॉग जनतेची अपेक्षापूर्ती व्हावी! Nikhil Wani Share









पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची दुसरी खेळी सुरू झाली आहे. मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला आणि त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर भरघोस मतांनी त्यांची झोळी भरली. त्यामुळे पक्ष व पंतप्रधानांची जबाबदारी वाढली आहे. मतदारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मोदी यांचे सरकार त्या कशा पूर्ण करते हे कळेलच. अपेक्षेपेक्षा थोडे जास्तच यश मिळवल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती भवनच्या प्रांगणात एका लखलखत्या समारंभात पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन आपल्या दुसर्‍या इनिंगला सुरुवात केली. त्यांच्यासोबतच नव्या मंत्रिमंडळातील 57 जणांनी मंत्रिपदाची व गोपनियतेची शपथ घेतली. या दिमाखदार समारंभाला विशेष पाहुणे म्हणून ‘बिमस्टेक’ राष्ट्राचे अध्यक्ष व पंतप्रधान व मॉरिशस आणि किरगिझिया या देशांचेही राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. राष्ट्रपती भवनच्या प्रांगणात झालेला मोदी यांचा हा दुसरा शपथ समारंभ, 2014 मधील त्यांच्या यशापेक्षा जास्त मोठा, देखणा, जास्त भव्य व त्यांच्या 2019 मधील यशाला साजेसा ठरला. जवळजवळ सव्वादोन तास चाललेल्या या समारंभाला आलेले पाहुणे तो पाहून हरखून गेले नसले तरच नवल! एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शपथविधी समारंभ जगाला क्वचितच पाहायला मिळतो. याची तुलना अमेरिकेचे पहिले अश्वेत अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या शपथ समारंभाबरोबर होऊ शकेल. ओबामा यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली तेव्हा व्हाईट हाऊससमोरील पेनसिल्वानिया अ‍ॅव्हेन्यूवर त्यांच्या हजारो चाहत्यांनी गर्दी केली होती. मोदी यांच्या नव्या टीममध्ये जुन्या मंत्रिमंडळातील 36 मंत्री आहेत, तर नवे चेहरे 21. नाहीत ते प्रामुख्याने अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि सुरेश प्रभू. तसेच जयंत सिन्हा, हंसराज अहिर, डॉ. महेश शर्मा, राज्यवर्धन राठोड, मनेका गांधी, जे. पी. नड्डा आदी. यापैकी महत्त्वाचे अरुण जेटली व सुषमा स्वराज दोघेही आजाराने ग्रस्त. जेटली यांनी अगोदरच मोदी यांना पत्र पाठवून मंत्रिमंडळात आपला समावेश करू नये, अशी विनंती केली होती. ते शपथ समारंभासही हजर नव्हते. सुषमा स्वराज गेल्या दीड वर्षापासून आजारी आहेत. एकीकडे निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असताना त्या परराष्ट्रमंत्री या नात्याने परदेशात एका महत्त्वाच्या परिषदेला उपस्थित राहिल्या होत्या. पण नव्या मंत्रिमंडळातून त्यांना वगळण्यात आले. भाजपच्या एक ज्येष्ठ नेत्या व प्रशासक म्हणून स्वराज गेल्या पाच वर्षांत प्रकाशझोतात राहिल्या. परंतु परराष्ट्रमंत्रिपदाची त्यांची कारकीर्द मात्र म्हणावी तशी छाप पाडण्याजोगी राहिली नाही. मोदी हेच परराष्ट्रमंत्री असल्यासारखे परराष्ट्रविषयक धोरणनीतीचे सूत्र हलवत राहिले व स्वराज यांना दुय्यम फलंदाज म्हणून खेळी खेळावी लागली. प्रकृतीचे कारण देऊन सुषमा स्वराज यांनी यावेळी लोकसभेची निवडणूकही लढवली नव्हती. गृहमंत्रालयात राजनाथसिंह यांच्याबरोबर राज्यमंत्री म्हणून काम केलेले हंसराज अहिर निवडणूक हरले. मंत्रिपदाची त्यांची कामगिरीही विशेष खास नसल्यामुळे त्यांना डच्चू दिल्याचे समजते. सांस्कृतिक कामकाजमंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी ‘बोलणे जास्त काम कमी’ केल्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात यावेळी स्थान मिळाले नाही. तीच गत राज्यवर्धन राठोड यांची. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा स्वतंत्र पदभार मिळूनही या डायनामिक ऑलिम्पिकवीराने हाती आलेली संधी केवळ कार्यक्षमतेच्या अभावी गमावली. राठोड यांचा कदाचित राजस्थानमधील भावी जबाबदारीसाठी पक्ष विचार करू शकतो. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सुरेश प्रभू यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर एकेकाळी पंतप्रधान मोदी यांचे ‘शेपी’ असलेले सुरेश प्रभू याआधी रेल्वेमंत्री, वाणिज्य व नागरी हवाई वाहतूक खात्याचेही मंत्री होते. त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळले जावे ही नवलाचीच नव्हे तर खटकणारी बाब होती. के. जे. अल्फॉन्स एकेकाळचे प्रशासनिक (आयएएस) अधिकारी. त्यांना केरळचा चेहरा म्हणून मंत्रिमंडळात घेतले गेले होते. त्यांच्या जागी केरळ भाजपचे अध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांना आता जागा मिळाली आहे. (व्ही. मुरलीधरन हे सध्या राज्यसभेत महाराष्ट्रातून सदस्य आहेत.) पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी एका रणनीतीअंतर्गत भाजपला लोकसभेच्या बहुसंख्य जागा जिंकून दिल्या. पक्षाच्या यशात त्यांचाही निर्विवाद वाटा आहे. त्यांचा मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश आश्चर्यकारक तरीही अपेक्षित होता. पक्षाध्यक्ष या नात्याने मोदी यांच्या या निकटवर्तीयाने गेली पाच वर्षे अक्षरश: मैदान गाजवले. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की पत्करल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांच्या आत अमित शहा यांनी काँग्रेस विरुद्ध केवळ बाजीच मारली नाही तर दणदणीत बहुमत मिळवून दिले.. तीच बाब गुजरात, उत्तराखंड, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश यांची. उत्तर प्रदेशामध्येही भाजपच्या पानिपताचे भाकित होत असताना पक्षाने 73 पैकी केवळ 13 जागा गमावल्या. परंतु त्याची भरपाई पक्षाने बंगालमध्ये मुसंडी मारून 18 जागांची कमाई करून केली. यामागे डावपेच अमित शहा यांचेच होते. त्यांच्या या कर्तबगारीनंतर आगामी काही महिन्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीही त्यांनाच पक्षाध्यक्ष म्हणून कायम ठेवले जाईल, असे वाटले होते. परंतु मोदी यांनी आपल्या या विश्वासू सहकार्‍याला मंत्रिमंडळात जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील लखलखणारा हिरा म्हणजे नितीन गडकरी! गेल्या पाच वर्षांत गडकरी यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या लहान-मोठ्या अनेक परिवहन योजना केवळ सुरूच केल्या नाहीत तर कुठलाही गडबड घोटाळा न होऊ देता किंवा भ्रष्टाचाराचा कुठलाही आरोप न होऊ देता त्या पूर्णत्वाला नेल्या! या मंत्रालयाच्या अपूर्ण राहिलेल्या योजना व कामांची त्यांच्याच हाती पुन्हा जबाबदारी दिल्यास ते त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचे बक्षीस ठरेल. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांनी जरी मोदी यांना झोळीत भरपूर मतदान केले असले तरी नव्या मंत्रिमंडळात केवळ सहाच महिलांना स्थान दिले गेले आहे. सर्वात वाखाणण्यासारखी बाब म्हणजे निर्मला सीतारमन. एकेकाळी एका वित्तीय संस्थेच्या अधिकारी म्हणून काम केलेल्या सीतारमन यांची 2014 मध्ये वाणिज्य मंत्रालयात राज्यमंत्रिपदी निवड झाली. केवळ दोन वर्षांच्या आत त्यांना देशाचे संरक्षणमंत्री पद मिळाले आणि ते त्यांनी लिलया पेलले! पुलवामा व नंतर बालाकोटच्या गंभीर परिस्थितीतही अत्यंत कुशलतेने सांभाळली. राफेलच्या मुद्यावर सरकार व विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांचा जोरकसपणे बचाव केला. त्यांच्या या कामिगरीमुळे मोदी मंत्रिमंडळात त्यांचे स्थान निश्चित होतेच. वादग्रस्त टिप्पणी व अरेरावी स्वभावाच्या स्मृती इराणी निवडणुकीत जायंट किलर ठरल्या. पंतप्रधानपदाचे (काँग्रेसचे) दावेदार राहुल गांधी यांचा त्यांनी 50 हजारपेक्षा अधिक मतांनी अमेठीमध्ये पराभव केला. त्यामुळे नव्या मंत्रिमंडळात त्यांचा भाव वधारला आहे.मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात एक अत्यंत आश्चर्यकारक, सुखद व श्रेयस्कर निवड म्हणजे एस. (सुब्रमण्यम) जयशंकर! केवळ दीड-दोन वर्षांपूर्वीच परराष्ट्र सचिव म्हणून निवृत्त झालेले मुत्सद्दी अधिकारी जयशंकर यांनी चीन व अमेरिकेमध्ये राजदूत या नात्याने या देशांबरोबर भारताचे परस्पर संबंध सुदृढ करण्यात भक्कम योगदान दिले होते. चीनबरोबर डोकलाममध्ये झालेल्या केवळ आमना-सामन्याचे गंभीर परिस्थितीमध्ये पर्यावसान न होऊ देण्याची कामगिरी जयशंकर यांनी अत्यंत शिताफीने पार पाडली होती. परराष्ट्र सचिव या नात्याने जयशंकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘लूक ईस्ट, बॅलन्स वेस्ट’ या नवीन परराष्ट्र धोरणाला केवळ आकारच दिला नाही तर घनताही दिली. पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे नवीन सरकार अस्तित्वात तर आले. आता मोदी यांचा यापुढील पाच वर्षांचा प्रवास खरा महत्त्वाचा आहे. भारतीय जनतेने मोदी यांच्या नेतृत्वाला जो भरभरून कौल दिला आहे त्यामुळे संसदेत भाजप व एनडीएची बाजू भक्कम झाली असली तरी मोदी यांच्यावरील जबाबदारी अधिक वाढली आहे. जनतेने दाखवलेला विश्वास त्यांना यापुढील पाच वर्षांत सार्थ करून दाखवावा लागेल. विशेष म्हणजे भाजपवर सर्वप्रकारच्या जातीजमाती व धर्मियांनीही भरवसा दाखवला आहे. ग्रामीण भागातूनही भाजपला मोठ्या प्रमाणावर मते मिळाली. ही उल्लेखनीय व नमूद करण्याजोगी बाब आहे. मोदी सरकार-1 मधील योजनांचा काही प्रमाणात लाभ ग्रामीण भागातील लोकांना मिळाला आहे हे यावरून दिसते. ग्रामीण भागातील लोकांच्या मोदी यांच्याकडून अधिक अपेक्षा असल्याचेही ते द्योतक आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या व बेरोजगारीचे प्रश्न, अर्थव्यवस्था करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा, पाणी, वीज, आरोग्यसेवा, रस्ते इत्यादी यापूर्वी केलेल्या जनहिताच्या योजनांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी यावर मोदी सरकारला भर आणि प्राधान्य द्यावे लागेल. उद्योग क्षेत्राला चालना, भवितव्यातील गरज लक्षात घेऊन औद्योगिक शिक्षणाचा प्रसार आणि विकास यावरही विशेष जोर द्यावा लागेल. सरकारच्या येत्या अर्थसंकल्पात याचे काही प्रतिबिंब दिसते का, हे बघण्यासारखे असेल.

सुरेखा टाकसाळ

