ब्लॉग जगाचा विनाश ऐरणीवर? Nikhil Wani Share











वातावरणातला बदल आणि पर्यावरणाची हानी हे सातत्याने चर्चिले जाणारे आणि तरीही देशोदेशींची सरकारे, प्रशासने आणि जनता यांच्या उदासीनते मुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित असलेले विषय आहेत. ऑस्ट्रेलियातील एका थिंक टँकने नुकताच जगाचा विनाश जवळ म्हणजे जेमतेम 25-30 वर्षांएवढा जवळ आल्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचा मागोवा. संभाव्य गुणधर्माचा अभ्यास करून आगामी काळात पृथ्वी कितपत राहण्यायोग्य असू शकेल याचा अभ्यास करण्यात आला तेव्हा मानवी संस्कृती आधीच अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामानाच्या वाढत्या धोकादायक परिणामांसह ते दूर करण्याविषयीची मानवी उदासीनता याला कारणीभूत असून यामुळे जगात प्रचंड गोंधळ माजल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. मेलबर्न इथल्या ब्रेकथ्रू नॅशनल सेंटर फॉर क्लायमेट रिस्टोरेशन या थिंक टँकने हा अभ्यास केला आहे. जगभराच्या मानवी वसाहतींवर प्रदूषणाचे गंभीर दुष्परिणाम होत असून 2050 पर्यंत मानवी संस्कृतीचा नाश होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा या अहवालातून देण्यात आला आहे. मानवी संस्कृतीला गेल्या काही वर्षांपासून मोठा धोका निर्माण झाला असून कल्याणकारी पर्यावरणाला होत असलेल्या वाढत्या मानवी उपद्रवामुळे तिचा र्‍हास जवळ आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विविध देशांमधल्या आपत्ती व्यवस्था यंत्रणांनी सज्ज राहून याला तोंड देण्याची वेळ आली असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. वेळोवेळी असे अभ्यास प्रसिद्ध झाले की पर्यावरणतज्ञ त्याविषयी आपापली मते व्यक्त करतात आणि नंतर राजकीय इच्छाशक्तीअभावी आणि पुरेशा जनजागृतीअभावी याविषयीचे कामकाज थंडावते. पुन्हा प्रदूषण तसेच सुरू राहते आणि आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ते किती प्रमाणात वाढले याची चर्चा पुढच्या वर्षी किंवा अशाच आणखी एखाद्या अभ्यासानंतर सुरू होते. आता खरे तर काही मूठभर लोक वगळता जागतिक तापमानवाढ हा काल्पनिक सिद्धांत आहे, असे म्हटले जात नाही. तिचे दृश्य परिणाम सातत्याने समोर येत आहेत. मात्र अमेरिकेसारखी महासत्ता अद्यापही तथाकथित सुधारणावादातून आणि औद्योगिकरणाच्या धुक्यातून बाहेर पडलेली नाही. प्रदूषणाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून ट्रम्प इतर देशांवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानत आहेत हे याचेच एक उदाहरण आहे. नुकतीच प्रिन्स चार्ल्स यांनी वातावरणातल्या बदलांविषयी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी ट्रम्प यांनी भारत, चीन आणि रशिया यांनी यासंदर्भात फारसे काही केले नसल्यामुळे हे घडत असल्याची टीका केली. पॅरिस करारातून आपण अंग काढून घेतल्याचा मुद्दा ते साफ विसरूनच गेले असावेत. तसेच अमेरिकेला तडाखा देणार्‍या चक्रीवादळांकडे, उष्ण तापमानाच्या लाटांकडेही त्यांनी साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. कारण अमेरिकेचे हवामान खूपच स्वच्छ असल्याचा दावा त्यांनी एका मुलाखतीत केला. त्यावेळी त्यांच्यासमवेत क्वीन एलिझाबेथ, जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुदिव आणि इतर काहीजण होते. चीन, भारत आणि रशिया यांच्याकडे चांगल्या पाण्याची सोय नाही. त्यांची हवा विलक्षण प्रदूषित आहे. भारतातल्या काही शहरांमध्ये तुम्ही धड श्वासही घेऊ शकत नाही. मात्र भारत या बाबतीत आपली जबाबदारी पार पाडत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेतल्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आणि महासत्ता म्हणून असलेली आपली जबाबदारी नाकारल्यामुळे ट्रम्प टीकेचे लक्ष्य बनणे साहजिक आहे. जबाबदारी झटकण्यामुळे आणि जगभर तापमानवाढीला प्रोत्साहन मिळाल्याबद्दल ठिकठिकाणी त्यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली आहेत. अर्थात, त्यांनी भारताविषयी नोंदवलेले निरीक्षण साफ चुकीचे आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. दिल्लीतल्या प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न पाहता प्रत्यक्ष देशाच्या राजधानीचाच प्रदूषणाचा प्रश्न न सोडवणारा देश अशी भारताची प्रतिमा होणे चुकीचे नाही. त्यामुळे भारत आणि चीन वगैरे देशांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेच पाहिजे आणि अमेरिकेनेही आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे. कारण एकमेकांवर दोषारोप करून मानवी अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका कमी होणार नाही. त्याऐवजी परिपक्व निर्णय घेऊन जगातल्या देशांनी एकत्र येऊन उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत. ऑस्ट्रेलियातल्या अभ्यासकांनी नेमक्या याच मुद्याकडे लक्ष वेधले असून संपूर्ण जगाला एकत्रितपणे या संकटाचा मुकाबला करण्याचे आवाहन केले आहे. या अभ्यासकांनी पर्यावरणाच्या गंभीर हानीचे खरेखुरे चित्र कोणताही देश लोकांसमोर तितक्याच तीव्रतेने मांडत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वातावरणातल्या बदलावर काम करणार्‍या इंटरगव्ह र्न्मेंटल पॅनेलवरही (आयपीसीसीने) त्यांनी यासंदर्भात जोरदार टीका केली आहे. या परिस्थितीला आपणच पूर्णपणे जबाबदार असून यातून बाहेर पडण्याविषयी आपल्याकडे पुरेशा स्वरुपात ऐतिहासिक वारसा किंवा सक्षम यंत्रणा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार सध्या वातावरणातल्या हरितवायूंची पातळी उच्चतर आहे आणि मानवी संस्कृती निर्माण झाल्यापासूनच्या काळाचा विचार करता सध्याचे पृथ्वीचे तापमान सर्वाधिक आहे. सध्या पृथ्वीवर राहणार्‍या मानवांचे प्रचंड प्रमाण पाहता पृथ्वीच्या र्‍हासाला मानवच कारणीभूत असल्याचे सिद्ध करणार्‍या दुसर्‍या पुराव्याची गरज नाही. या अभ्यासानुसार, पूर्वीच्या अंदाजांच्या तुलनेत खूपच झपाट्याने आपण अस्तित्वाची भयावह लढाई लढण्याकडे खेचले जात आहोत. आगामी काही वर्षांमध्ये तापमानामध्ये तीन ते पाच अंश सेंटिग्रेडने वाढ होणे अपेक्षित असले तरी हा कालावधी खूपच अलीकडे येईल, असा अंदाज जगभराच्या पर्यावरणतज्ञांतर्फे या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या तापमानात झालेली केवळ तीन अंशाची वाढ मानवी जीवन उद्ध्वस्त करण्यास पुरेशी ठरेल, असे भाकितही करण्यात आले आहे. फक्त तीन अंशाच्या तापमानवाढीमुळे समुद्रपातळीत 0.5 मिलीमीटरची वाढ होईल, असे या अभ्यासकांनी म्हटले असून त्यामुळे सागरी किनारपट्ट्यांवरील शहरांना मोठा धोका निर्माण होणार आहे. बांगलादेश आणि फ्लोरिडाचा बहुतांश भाग समुद्रात ओढला जाईल, तर शांघाय, लाओस, मुंबई या शहरांमध्येही समुद्राचे पाणी मोठ्याप्रमाणात शिरेल आणि ही शहरे दलदलीचे प्रदेश बनतील. त्यामुळे वातावरणातल्या बदलांमुळे निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा मोठा लोंढा तयार होईल आणि तो शेजारच्या शहरांमध्ये शिरून तिथल्या अर्थकारणावर ताण आणेल आणि देशांची प्रशासने आणि सुव्यवस्था विस्कळीत होतील. याखेरीज तीन अंशाहून अधिक प्रमाणात तापमानवाढ झाली तर ती कमी करणे कर्मकठीण बनेल. कारण अशा परिस्थितीत ध्रुव प्रदेशांवरचा बर्फ पूर्ण वितळलेला असेल आणि सूर्यकिरणे परावर्तित होऊ शकणार नाहीत. आर्क्टिक प्रदेशातला सतत गोठलेला भाग वितळू लागल्यामुळे वातावरणात मोठ्याप्रमाणात मिथेन आणि इतर घातक वायूंचे प्रमाण निर्माण होईल. त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान आणखी वाढेल. तापमानात चार अंश सेल्सिअस वाढ झाली तर पृथ्वीवरील 80 ते 90 टक्के मानवी वस्ती समूळ नष्ट होईल. यासंदर्भात कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत तर पश्चिम आफ्रिकेत आणि मध्य-पूर्वेत सध्या राहत असलेले सुमारे एक अब्ज लोक स्थलांतरित होतील. कारण तापमानवाढीमुळे हे प्रदेश राहण्यायोग्य उरणार नाहीत. जगातल्या इतर भागांमध्ये विक्रमी तापमानाच्या उष्णतेच्या लाटा येत राहतील आणि ठिकठिकाणी वणवेही पेटतील. दरवर्षी मोठमोठे महापूर येतील आणि अविश्वसनीय वेगाची चक्रीवादळे निर्माण होतील. या अभ्यासकांच्या मते, प्रदूषणाला आळा घालून परिस्थिती सावरण्यास सुरुवात करायची की त्याऐवजी आगामी भयानक परिणामांना तोंड देण्यासाठी सज्ज व्हायचे आणि लवकरच नष्ट होऊन जायचे याची त्वरित निवड करण्याची वेळ आली आहे. वातावरणातल्या बदलाचा अखेरचा टप्पा सुरू झाला असून शक्य तितक्या लवकर ही निवड केली गेली नाही तर नंतर कोणीही काहीही करू शकणार नाही इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल.

– अभय देशपांडे

Tags:

Previous Article Light rain likely today, next three days