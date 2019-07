जळगाव घर घेण्यासाठी 15 लाख रुपये आणण्याच्या कारणावरुन विवाहितेचा छळ Nikhil Wani Share











जळगाव । डोंबिवली येथे घर घेण्यासाठी माहेरुन 15 लाख रुपये आणण्याच्या कारणावरून पतीसह सासरच्यामंडळींनी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला हाकलून दिल्याप्रकरणी विवाहितेच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील शिवकॉलनी परिसरातील अर्पणा हिमांशू पाटील वय 25 ह्या पुण्यात कामाला नोकरीला असतांना त्यांचा दि.6 एप्रिल 2018 रोजी डोंबिवली येथील हिमांशू पाटील यांच्याशी विवाह झाला होता.दरम्यान, विवाहवेळी 24 ग्रॅम सोन्याची चैन, 4 ग्रॅमची सोन्याची लहान तर साखरपुड्यात देखील अंगठी दिली होती. विवाहिता पुण्यात तर हिमांशू पाटील हे डोबिंवलीमध्ये नोकरी करीत होते. दरम्यान, पती हिमांशू पाटील व सासरे प्रदीप पाटील यांनी माहेरुन 15 लाख रुपये आणावे, यासाठी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून तिला दि.13 जानेवारी 2019 रोजी घरातून हाकलून दिले. याप्रकरणी आज पीडित विवाहितेच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

