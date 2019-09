ब्लॉग घटत्या विकासदराचे आव्हान Nikhil Wani Share











भारताच्या गेल्या तिमाहीतील विकासदराचे आकडे पाहिले तर विकासदर नीचांकी पातळीवर आला आहे, हे मान्य करावे लागेल. विकासदराच्या सध्याच्या आकड्यांबाबत अनेक अर्थतज्ञांना साशंकता असताना आता विकासदर पाच टक्क्यांवर आला आहे. सरकारने त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ विरोधकांवर किंवा अर्थतज्ञांवर टीका करण्यापेक्षा कृतीतून उत्तर देण्याची गरज आहे. वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा विकासदर ८ टक्के असेल, असे म्हटले होते. ८ टक्के विकासदर आणि परकीय गुंतवणुकीच्या जोरावर देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलर्सची होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्पातल्या आकडेवारीत १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची तङ्गावत होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक विकासदराबाबत संशय घेणार्‍यांना निराशावादी म्हटले होते. डॉ. रघुराम राजन, अरविंद सुब्रम्हण्यम यांच्यासह देशातील ऐंशी अर्थतज्ञांनी लोकांच्या मनातली विकासदराबाबतची साशंकता दूर करण्यासाठी एका तज्ञ समितीकडून विकासदर निश्‍चिती करून घेण्याचा सल्ला दिला होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालावर शंका घेता येत नाही. खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर या संस्थेवर अविश्‍वास व्यक्त केला होता आणि आता तर त्यांनी विकासदर आणि ५ लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेवरही शंका घेतली आहे. वस्तुस्थिती एकदा मान्य केली की त्यावर उपाययोजना करता येतात. ब्रेक्झिट, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, अमेरिका-इराण तणाव अशी बाह्य कारणे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यास नक्कीच कारणीभूत आहेत, परंतु केवळ त्या कारणांकडे बोट दाखवून आपण शांत राहणार असल्यास ती आपलीच ङ्गसगत ठरेल. नोटबंदी, जीएसटीची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी, त्यातला गोंधळ, परकीय गुंतवणुकीतल्या नफ्यावर कर लादणे, उद्योजकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आणि चलन ङ्गिरण्याची व्यवस्थाच न करणे ही कारणे बाहेरची नाहीत. मोजणीची पद्धत बदलून विकासदर जास्त दाखवला जात असला तरी आकड्यांमधल्या बदलाने विकास कधीच होत नसतो. जगात सर्वाधिक विकासदर आणि सर्वात स्वस्ताई असे गणित असताना भारतात बेरोजगारी का वाढते आहे आणि कृषी, पायाभूत क्षेत्र, निर्मिती क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र आणि वाहन उद्योगातून दररोज बेरोजगारीचे आकडे का जाहीर होत आहेत, याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. विकासाला मानवी चेहरा असावा लागतो. अर्थतज्ञ त्याबाबत वारंवार सांगत असूनही त्याकडे ङ्गारशा गांभीर्याने न पाहिल्याचा परिणाम अलीकडेच पुढे आलेल्या विकासदराच्या आकड्यांवरून यायला हरकत नाही. दाखवला जात असलेला आर्थिक विकासदर दोन टक्क्यांनी कमी असल्याचा अर्थतज्ञांचा दावा आहे. तसे असेल तर भारताचा सध्याचा विकासदर तीन टक्क्यांपर्यंत असला पाहिजे, असे मानण्यास वाव आहे. जागतिक परिस्थिती आणि सरकारची धोरणे याचा परिणाम अर्थव्यस्थेवर जाणवू लागला आहे. मंदीसदृश परिस्थितीचे मंदीत कधी रूपांतर होईल, हे सांगता येत नाही. कृषी, निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्राकडे झालेल्या दुर्लक्षाचे परिणाम आता जाणवायला लागले आहेत. नोटबंदीचा कितीही उदोउदो केला जात असला तरी तिचे परिणाम काय झाले, हे रिझर्व्ह बँकेच्या गेल्या आठवड्यात पुढे आलेल्या अहवालातून दिसले आहे. अर्थात नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीला आता दोन-तीन वर्षे झाली आहेत. त्याच्या परिणामांचे चर्‍हाट किती काळ उगाळत बसायचे, हे ठरवून पुढे जायला हवे. मागील पाच वर्षांमध्ये तळात गेलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचे मंदीचे सावट आता आणखी गडद होत आहे. देशाच्या नव्या वित्त वर्षाचा प्रारंभही सुमार प्रवासाने झाला आहे. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मधील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतल्या देशाचा विकासदर (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) ५ टक्क्यांवर स्थिरावताना सहा वर्षांच्या किमान स्तरावर येऊन ठेपला आहे. निर्मिती आणि कृषी क्षेत्रातल्या संथ हालचालीमुळे दरवाढीला आळा बसला आहे. यापूर्वी जानेवारी ते मार्च २०१३ दरम्यान देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन किमान ४.३ टक्के अशा प्रमाणात नोंदले गेले होते. यंदाचा दर वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतल्या तब्बल ८ टक्क्यांच्या तुलनेत थेट तीन टक्क्यांनी खालावला आहे. गेल्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या १२.१ टक्क्यांवरून यंदा अगदीच ०.६ टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. कृषी क्षेत्राचा प्रवास ५.१ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आला आहे. देशातले बांधकाम क्षेत्र यंदा ५.७ टक्क्याने विकसित झाले आहे. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ शून्याच्या काठावरून यंदा २.७ टक्क्यांपर्यंत उंचावली आहे. आधीच्या तिमाहीत विकासदर ५.८ टक्के होता. गेल्या एकूण वित्तीय वर्षामध्ये त्याने ६.८ टक्के असा गेल्या पाच वर्षांचा किमान स्तर अनुभवला. खरेदीदारांचा निरुत्साह आणि गुंतवणुकीचे आटते प्रमाण याचाही ङ्गटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. सरकारकडून अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा ओतला जात असला तरी देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीशिवाय आणि ग्राहकांच्या वाढत्या खरेदीशिवाय अर्थचक्र ङ्गिरते राहणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यादृष्टीने क्रयशक्तीतली घट चिंताजनक आहे. २०१८ च्या चौथ्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण १०.६ टक्के होते. ते २०१९-२० च्या पहिल्या तिमाहीत ३.१ टक्क्यांवर घसरले आहे. याचा अर्थ एकूण उलाढाल ७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आठपैकी पाच क्षेत्रांमध्ये विकासदर घसरणीला लागला आहे. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर आहे. जागतिक मंदी असल्याचे सांगून केंद्र सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे वेळोवेळी सांगण्यात येते, परंतु देशात मंदी आहे हे सरकार अजूनही मान्य करायला तयार नाही. त्यातच आता देशाचा विकासदर वाढण्याऐवजी घटला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठवड्याभरात दुसर्‍यांदा पत्रकार परिषद घेऊन बँकांसंबधी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. गेल्या साडेसहा वर्षांनंतर जीडीपी नीचांकी पातळीवर आला आहे. देशात मागणी कमी झाल्याने तसेच गुंतवणुकीसाठी परिस्थिती चांगली नसल्याने जूनच्या तिमाहीत जीडीपीत घसरण पाहायला मिळेल, असा अंदाज आधीच बांधण्यात आला होता. सर्वाधिक ९५ टक्के घसरण उत्पादन क्षेत्रातून आली आहे. उत्पादनासह ७५ टक्के नोकर्‍या देणार्‍या रिअल इस्टेट, बांधकाम आणि कृषी क्षेत्रातही घसरण झाली आहे. देशाच्या विकासदरातली घसरण सलग १८ महिन्यांपासून सुरू आहे. यापूर्वी २००६ मध्ये अशी स्थिती होती. जुलैमध्ये सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात हा दर ७ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेने हा दर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता, तर परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारताचा विकासदर घटवून ६.२ टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज दिला आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे ही घट झाली आहे. घरांची विक्री थांबली, कर्जाची मागणी कमी झाली. सिमेंट, वाळू, पोलादाचा खप कमी झाला. बांधकाम क्षेत्रातल्या मजुरांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली. देशात १२ लाख ७० हजार घरे बांधून तयार आहेत, परंतु ग्राहक नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत असून नवे प्रकल्प हाती घ्यायला तयार नाहीत. हॉटेल, ट्रान्सपोर्ट आदी सेवा क्षेत्रांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा ५४ टक्के आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर अर्थव्यवस्था आणखी संकटात येण्याची आणि रोजगार आणखी कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आता सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली असली आणि भांडवली गुंतवणुकीवरील नफ्यावरील अधिभार कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागेल. जागतिक अर्थतज्ञांचे मत विचारात घेतले तर मंदीचा हा ङ्गेरा दूर होण्यासाठी आणखी किमान दोन वर्षे तरी लागतील. तोपर्यंत सरकार काय उपाययोजना हाती घेते यावर मंदी सुसह्य होईल की तिची व्याप्ती आणखी वाढेल, हे ठरणार आहे. सध्या तरी घटत्या विकासदराला सावरण्याचे आव्हान समोर उभे आहे. – प्रा. नंदकुमार गोरे

