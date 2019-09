जळगाव ग.स.संस्थेत ३०० कोटींच्या बेनामी ठेवी! Nikhil Wani Share











चोपडा | ग.स.सोसायटीतील बेकायदा नोकर भरती, बेनामी अपसंपदा, भ्रष्टाचार, मनी लॉड्रिंग व संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारा विरुद्ध जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सह निबंधक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जळगाव व औरंगाबाद येथील उच्चन्यायालयात तक्रार दाखल केल्याने ग.स.च्या सर्वसाधारण सभेत सूड भावनेने आमचे दोघ सभासदांचे सभासत्व रद्द करण्याचा ठराव करून संचालक मंडळाने लोकशाहीचा अपमान केला आहे. अपसंपदे प्रकरणी फक्त दोन जणांवर कारवाई झाली. परंतु ग.स.संस्थेत ३०० कोटींच्या बेनामी ठेवी असून या बाबत माझ्याकडे पुरावे आहेत. तसेच बनावट दस्ताऐवज प्रकरणी लवकरच उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती संस्थेचे माजी जेष्ठ संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ग.स.संस्थेच्या नोकर भरती करीता कर्मचारी आकृतीबंधानुसार एकूण ५४ पदे सरळसेवेने भरतीसाठी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांचेकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. संस्थेने दाखल केलेल्या प्रस्तावानुसार व्यवस्थापकीय खर्च भागभांडवलाच्या दोन टक्केपेक्षा अधिक असू नये अशी अट असल्याने तत्कालीन चेअरमन व व्यवस्थापक यांनी दाखल केलेल्या त्याच कालावधीचा व्यवस्थापकीय खर्चामध्ये कोट्यवधी रूपयांचा फरक आहे. संस्थेचे माजी चेअरमन विलास नेरकर, व्यवस्थापक व संचालक मंडळ यांनी कटकारस्थान करून उच्च न्यायालयात देखील व्यवस्थापन खर्चाबाबत विसंगती दाखविणारा खुलासा सादर केलेला आहे.नोकर भरतीत ६३ जागेवर नातेवाईकांची भरती केलेली आहे. तत्कालीन अध्यक्ष, व्यवस्थापक यांनी नोकर भरतीसाठी संस्थेच्या सर्व सभासदांची व न्यायालयाची दिशाभुल केलेली आहे. याबाबत संस्थेचे सभासद रावसाहेब मांगो पाटील यांनी पोलिस अधीक्षक जळगाव यांच्याकडे दि.२५/१०/२०१८ रोजी तक्रार दाखल केली असून, येत्या आठ दिवसात बनावट दस्तऐवज प्रकरणी ग.स.सोसायटीच्या सर्व संचालकांविरोधात उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल करणार असल्याची माहिती रावसाहेब मांगो पाटील यांनी दली. संस्थेची बदनामी नाही तर भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध वाचा फोडली- सनेर न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका या डिसाईड असून याचिका आम्ही केलेला पाठपुरावा हा कायदेशीर मुद्यांच्या आधारावर असल्याने न्यायालयात आम्ही न्याय मागितल्याने संस्थेचे नुकसान किंवा हानी झाली असा कोणताही निष्कर्ष अथवा मत नोंदवलेले नसून उलटपक्षी रावसाहेब मांगो पाटील यांची याचिका क्रमांक १२/२०१९ मे. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.१० जून २०१९ रोजी दिलेल्या निकालपञात ग.स.च्या बेनामी अपसंपदेप्रकरणी दोषींवर मनी लॉंन्ड्रींग प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन जणांविरुध्द पोलिसात गुन्हे दाखल असून ग.स.संस्थेच्या सर्व संचालकांची अपसंपदेप्रकरणी जळगाव येथील अँन्टी करप्शन ब्युरो कडून चौकशी सुरू आहे. ग.स.च्या गैरकारभाराबाबत सनदशीर मार्गाने आम्ही वर्तमानपत्र, सोशल मिडीया, सहकार आयुक्त, उच्च न्यायालयात सर्व पुरावे सादर केलेले आहेत. त्यामुळे संस्थेची बदनामी केली नसून, गैरकारभाराबद्दल आवाज उठविला म्हणून रावसाहेब मांगो पाटील व मला काढण्यासाठी संचालक मंडळाने षडयंत्र रचून सर्वसाधारण सभेत विषय क्र.१२ अजेंडावर घेऊन घाईगडबडीने ग.स.अध्यक्ष व संचालक मंडळाने सभासदांचे मत विचारात न घेता अगर चर्चा घडवून न आणता स्वतः अध्यक्ष मनोज पाटील स्वतःचेच बोटवर करून विषय मंजूर म्हणत सर्व विषय नियमबाह्य मंजूर घेतले. विषय क्र.१२ बाबत संस्थेचे सभासद योगेश जगन्नाथ सनेर व रावसाहेब मांगो पाटील यांना सहकार कायद्यान्वये १९६० चे कलम ३५ अन्वये सभासदत्व रद्द करणेसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर सभासदांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार असतांना अध्यक्ष मनोज पाटील व संचालक मंडळाने तसे होवू दिले नाही. संचालक मंडळाला आपल्या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे सभासदांसमोर येवू नयेत यामुळेच आम्हांला बोलू दिले नाही.परंतु विषय क्र.१२ संदर्भात व संस्थेतील गैरकारभाराबाबत सहकार खात्याकडे व न्यायालयात दाद मागू, असे योगेश सनेर यांनी यावेळी सांगितले. सभासदांवर देखील झडप-विपीन पाटील ग.स.संचालक मंडळाने अहवाल न छापता ११ लाख रूपये वाचविल्याचा केलेला दावा संशयास्पद असून, झडप साप्ताहिकावर किंमत न छापल्यामुळे याची खरी किंमत सर्वसाधारण सभेसमोर येणे आवश्यक होते ते जाणून बूजून टाळले गेले. झडप साप्ताहीकाची किंमत एक रूपया असतांना ११ ऑगस्ट २०१९ च्या झडप साप्ताहिकाची किंमत का छापली गेली नाही? तसेच संस्थेच्या दोन्ही सभासदांचे सभासदत्व रद्द होवू नये, संस्थेतील बेकायदेशीर नोक रभरती रद्द करावी या मागणीसाठी हजारो सभासदांच्या स्वाक्षरीचे कागदपञ देणेसाठी मी व निलेश पाटील रावेर गेलो असता ते स्विकारले नाही हा सभासदांचा व लोकशाहीचा अपमान आहे, असा आरोप बिपीन पाटील भडगाव यांनी केला आहे. लोकशाहीची गळचेपी – बडगे ग.स.सोसायटीची २५ ऑगस्ट रोजी झालेली सर्वसाधारण सभा ही संस्थेच्या इतिहासात संचालक मंडळाची हुकूमशाही सभा म्हणून ओळखली जाईल. बेकायदा नोकरभरती रद्द करणेसाठी विहीत काळात या विषयावर चर्चा करणेसाठी मी अर्ज केलेला होता त्याबाबत कोणताही विचार या स्वार्थी संचालक मंडळाने केलेला नाही. उलटपक्षी सनदशीर मार्गाने सभासदांसाठी न्याय मागणारे संस्थेचे सभासद योगेश सनेर व रावसाहेब पाटील या दोघांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा खोटा ठराव करून एक प्रकारे लोकशाही मुल्यांचा अवमान केलेला असून, सर्वसामान्य सभासदांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे. नोकर भरतीत आरक्षण संपविणारे व सभासद हितासाठी लढणारे दोन्ही प्रामाणिक सभासदांवर अन्याय करणार्‍या हुकूमशाही संचालक मंडळाचा मी कॉंस्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाकडून जाहीर निषेध करतो असे कॉंस्ट्राईब संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष धनराज बडगे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलतांना सांगितले. पारोळा शिक्षक सोसायटीच्या चोपडा येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेला शिक्षक सेनेचे सरचिटणीस श्रीकृष्ण चौधरी, मुरलीधर साळुंखे,शिक्षक संघाचे राजेश पाटील, संजय गुरव, मिलींद पाटील, अरविंद चौधरी, विजय कचवे, प्रशांत सोनवणे, प्रमोद देवरे, पंकज बडगुजर संचालक पारोळा ऋषीकेश पाटील,मुकूंद केदारे,सोमनाथ देवराज,डी.आर. पाटील, गोपाल बाविस्कर, उज्ज्वल पाटील, सतिष सनेर आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक धनराज बडगे यांनी तर आभार संजय गुरव यांनी मानले.

