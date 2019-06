आरोग्यदूत क्षयरोग पुर्णपणे बरा होऊ शकतो Nikhil Wani Share











टी. बी. च्या उपचारासाठी प्रभावी व गुणकारी औषधे उपलब्ध आहेत. 2, 3 किंवा 4 औषधे कॉम्बिनेशनमध्ये व दीर्घकाळ (कमीत कमी 6 महिने) घ्यावी लागतात. रायफामपिसिन, आयसोनिआझिड, पायराझिनामाईड, इथेनबूटॉल, स्ट्रेप्टोमायसिन ही काही अँटिबायोटिक्स औषधे. या औषधांचे काही दुष्परिणाम दिसू शकतात. उदा. सांधेदुखी, हाता-पायांना जळजळ, बधिरता, कावीळ, दृष्टिदोष, कमी ऐकू येणे, लघवीस लाल रंग, मळमळ, उलटी इत्यादी; पण सहसा रुग्ण औषधांना सराबतात व फारसे दुष्परिणाम न होता उपचार घेऊ शकतात. तथापि, कुठल्याही साईड इफेक्टची थोडी जरी शक्यता वाटली, तरी स्वमनाने उपचार बंद न करता त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणेच योग्य. ही सर्व औषधे कमीत कमी सहा महिने घ्यावी लागतात; पण उपचाराच्या पहिल्या एक ते दीड महिन्यातच रुग्णाला चांगला गुण येतो, खोकला कमी होतो, वजन वाहू लागते, ताप येणे बंद होते. थोडक्यात, या ‘फील गुड’ स्थितीमुळे रुग्ण बर्‍याचदा उपचार अर्धवट सोडून देतात, तर काही रुग्ण औषधे परवडत नसल्याने उपचार घेत नाहीत. अर्धवट उपचार सोडल्यास शरीरातील टी. बी. जंतूचा समूळ नायनाट होत नाही. कालांतराने हे जंतू अधिक निढवलेल्या व आक्रमक स्वरूपात परत डोके वर काढू शकतात आणि मग जो टी. बी. होतो तो नेहमीच्या औषधांना दाद न देणारा, घातक स्वरूपाचा ‘रेझिस्टंट टी. बी.’ (मल्टीड्रग्ज रेझिस्टंट-एमडीआर) असतो, मग अधिक महागडी, अधिक जालीम औषधे. शिवाय या औषधाचे दुष्परिणामही जास्त असतात. हा टी. बी. पूर्णपणे बरा होईलच, याची खात्री देता येत नाही. अनेक रुग्णांना तो मृत्युपंथाला नेतो. पुन्हा ‘एमडीआर टी. बी.’चा रुग्ण समाजात इतरांनाही अशा रेझिस्टंट टी. बी. चीच लागण करीत असतो. म्हणूनच योग्य उपचार व ते पूर्ण कालावधीसाठी घेणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येईलच, भारत सरकारचे क्षयरोग नियंत्रणासाठी युद्धपातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत, ‘डॉट्स – पक्के इलाज का पक्का वादा’ अशा जाहिराती आपण टी. व्ही. वर पाहिल्या असतील. डॉट्स (ऊळीशलींश्रू जलीर्शीींशव ढीशरीांशपीं, डहेीीं-र्उेीीीश – ऊजढड) या उपक्रमात मोफत तपासणी व पूर्ण कालावधीसाठी मोफत उपचार सरकारी रुग्णालयात केले जातात. पूर्ण उपचार आरोग्यसेवकांच्या निरीक्षणाखाली दिले जातात, त्यामुळे उपचार अर्धवट, अनियमित घेणे या शक्यता राहत नाहीत, रुग्ण पूर्ण बरा होतोच, ‘रेझिस्टंट टी. बी.’ची शक्यताही कमी होते. आपल्यापैकी अनेकांना अशा सरकारी उपक्रमांची माहिती नसते. त्यामुळे बरेच रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे जाऊन औषधांसाठी स्वतः खर्च करतात व न परवडल्यास उपचार मधेच सोडतात. असा काही ठिकाणी आता रुग्णांच्या सोयीसाठी केमिस्टच्या दुकानातही ‘डॉट्स’ची औषधे उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली आहे. थोडक्यात, क्षयरोग ही पूर्ण बरा होणारा आजार आहे, त्याविषयी अकारण भीती, आजार लपवणे असे प्रकार न करता वेळीच योग्य उपचार पूर्ण कालावधीसाठी घेणे महत्त्वाचे, त्यातही त्यातील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे जाणेच अगत्याचे. ‘डॉट्स’मध्ये टी. बी. बरा करण्याची पूर्ण जबाबदारी सरकारी यंत्रणा घेत असते. म्हणून डॉट्सची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे एक जागरूक नागरिक म्हणून आपल्यापैकी प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे सर्वांनाच टी. बी. चा धोका असू शकतो. एड्समध्ये प्रतिकारशक्ती खालावल्याने रुग्णास टी. बी. होतो. कोणत्याही कारणाने प्रतिकारशक्ती कमी झाली की, शरीरातील निद्रिस्त टी. बी. जंतूंना संधी मिळते. समतोल आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान टाळणे अशी काही पथ्ये पाळल्यास आपण प्रतिकारशक्ती उत्तम ठेवू शकतो. सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे, स्वच्छता बाळगणे जरुरीचे. पूर्वीच्या काळीही टी. बी. होता. अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती टी. बी. ने दगावल्याचे ऐतिहासिक दाखले मिळतात; पण त्या काळी औषधे उपलब्ध नव्हती. आज औषधोपचार, सर्व सोयी असूनही टी. बी. हे भारतातील मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. ही बाब नक्कीच दु:खद आहे. म्हणूनच आपण प्रत्येकाने स्वत:साठी व समाजासाठी ‘टी. बी. अ‍ॅलर्ट’ होऊया आणि क्षयरोगाविरुद्धचा आपला लढा जिंकूया!!

डॉ. कल्पना कुटे

