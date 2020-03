मुंबई – कोरोना विषाणूचा वाढता धोका लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशभरात २१ दिवस लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयाचे स्वागत भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली आणि त्यांची पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांनी स्वागत केले आहे.

दोघांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट वर व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, आपल्या चाहत्यांपासून घरी राहण्यासाठी व कर्फ्यूचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाचे आवाहन केले आहे.

These are testing times and we need to wake up to the seriousness of this situation. Please let us all follow what's been told to us and stand united please. It's a plea to everyone 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/75dDlzT6tX

— Virat Kohli (@imVkohli) March 25, 2020