धुळे कार्यकर्त्यांनी संवाद, संपर्क, संघटन वाढवावे! Nikhil Wani Share











दोंडाईचा | नुसत्या आगे बढो च्या घोषणांनी निवडणुका जिंकल्या जात नाहीत, तर त्या संवाद, संपर्क आणि संघटनच्या बळावर जिंकल्या जातात, मतदारांशी संपर्क, संवाद व संभाषण वाढवा. मतदान वाढविण्याचा प्रयत्न करा, मेरा बूथ सबसे मजबूत ही संकल्पना साकार करण्यासाठी बूथ व शक्ती प्रमुखांनी जाणीव पूर्वक प्रयत्न करावे असे आवाहन बेटी बचाव बेटी पढावचे राष्टीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र फडके यांनी केले. आज दोंडाईचा येथे पंडित दिनदयाल उपाध्याय महाविस्तार अभियान अंतर्गत शक्ती बूथ प्रमुख संमेलन आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ना. जयकुमार रावल, जळगाव जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कांडेलकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष बबन चौधरी, बाजार समिती चेअरमन नारायण पाटील, कामराज निकम, संजय शर्मा, भाजपचे तालुकाध्यक्ष नथा पाटील, अनिल वानखेडे आदी व्यासपीठावर होते. आज शिंदखेडा मतदार संघातील ३३८ बूथ व ६२ शक्तिकेंद्र प्रमुख यांच्यासाठी मेरा बूथ सबसे मजबूत या संकल्पनेवर कार्यशाळा घेण्यात आली. यात मतदार संघातील बूथ व शक्ती केंद्र प्रमुख उपस्थित होते. पुढे बोलतांना डॉ. राजेंद्र फडके म्हणाले की, बूथ रचना निवडणूक जिंकण्याचे सूत्र आहे. आगामी काळात भाजपचे सरकार पुन्हा येण्यासाठी कार्यकर्त्यांना बूथ वर काम करावे लागेल. मतदार यादीचे वाचन करा, किती मतदार आहेत, कोण बाहेर गावी आहे ते पहा, नवीन मतदारांना भेटा, मतदारांशी संपर्कात रहा, संवाद वाढवा, संपर्क-संवाद-संभाषण वाढविल्याने मतदानात वाढ होईल. कार्यकर्त्यानी मनावर घेतले तर सर्व बुथवर जास्त मतदान होईल. त्यासाठी सर्वांनी मेहनत घेणे महत्वाचे आहे. ज्या पक्षाचे संघटन मजबूत असते तोच पक्ष टिकतो असे त्यांनी सांगितले. ३७० कलम रद्द होताच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पर्यटन खात्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी व जनतेची सोय होण्यासाठी जम्मू काश्मीरला रिसोट करिता जागा बुक केली हा क्रांतिकारक निर्णय आहे, महाराष्ट्र राज्य रिसोट करिता जागा घेणारे पहिले राज्य ठरले आहे . ना रावल यांनी मतदार संघासाठी अनेक कामे केली ती व शासनाच्या विविध योजनांची माहिती आपणास मतदारापर्यंत पोहचविण्याचे काम करावे. माझे बूथ सर्वात मजबूत ही संकल्पना प्रत्यक्षत राबविली तर महाराष्ट्रात भाजप सेना युती २४० जागा जिंकेल असा विश्वास फडके यांनी व्यक्त केला. यावेळी ना. रावल म्हणाले की, मतदार संघाचा सर्वांगिण विकास होत असून आगामी काळात मतदार संघ शंभर टक्के बागायती होणार आहे, या साठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांनी शक्ती व बूथ प्रमुखांनी माझे बुथ सर्वात मजबूत ही संकल्पना प्रभावीपणे अमंलात आणावी असे आवाहन त्यांनी केले . शिंदखेडा मतदार संघासाठी पाहिलेले स्वप्न साकार होत आहे. बुराई बारमाही होणार असून दोंडाईचा येथून मुंबईला गाडी जाणार हे स्वप्न साकार झाले. मतदार संघात करोडो रुपयांची विकासाची कामे झालीत. आगामी काळात अजून विकासाची कामे होण्यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांनी,बुथ, शक्ती प्रमुखांनी आपले बूथ मजबूत होण्यासाठी कटिबद्ध होणे गरजेचे आहे. कार्यकर्त्यांनी लवकरच नव मतदार, माजी सैनिक,माजी अधिकारी, माजी शिक्षक, महिलांचे मेळावे घेऊन त्यांना पक्षाची, शासनाने धोरणे, शासनाची कामे, मी केलेली विकासाची कामे या बाबत माहिती द्या., कार्यकर्त्यांमुळे विजय सुकर होणार असून मोठ्या मताधिक्याने विजयी होण्यासाठी मेरा बूथ सबसे मजबूत ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन ना. रावल यांनी केले . अशोक कांडेलकर म्हणाले की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोकप्रिय निर्णयाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते भाजपात दाखल होत आहेत. भाजप पक्ष वाढतो, भाजप वाढत असला तरी आपली जबाबदारी वाढली आहे. निवडणुकीत कार्यकर्ता महत्वाचा आहे. मतदार यादीचे वर्गीकरण करा. विविध मंडळे, प्रभावशाली व्यक्ती यांचा सर्ंपकात रहा, पक्षाची भूमिका समजून सांगा, आगामी निवडणूक साठी कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे, मतदान वाढवा असे आवाहन त्यांनी केले . यावेळी बाजार समितीचे नारायण पाटील, भाजप जिल्हा अध्यक्ष बबन चौधरी, संजय शर्मा, कामराज निकम यांनी मनोगत व्यक्त केले . कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डी. एस. गिरासे यांनी तर प्रास्ताविक कामराज निकम यांनी केले .

Tags: