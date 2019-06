क्रीडा कांगारुंच्या 381 धावा Nikhil Wani Share











नॉटिंगहॅम। ऑस्ट्रेलियाने 382 धावांचे विशल लक्ष्य ठेवल्यानंतर बांगला देशनेही या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आक्रमक सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला. सौम्या सरकारने आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्याने स्टार्कला दोन सुरेख चौकार मारले होते. पण, एक चोरटी धाव घेण्याच्या नादात सरकार आणि तमिम इक्बाल यांच्या गोंधळ निर्माण झाला. या गोंधळाचा फायदा फिंचने उचलत डायरेक्ट थ्रो मारत सौम्या सरकारला धावबाद केले. 382 धावांचा डोंगर सर करताना धावबाद होणे म्हणजे आत्महत्या केल्यासारखेच होते. पण, सौम्या सरकारच्या आत्महत्येतून तमिम इक्बाल आणि शाकिब-अल-हसनने बांगलादेशला लगेच सावरत आपला आक्रमक बाणा कायम राखला. या दोघांनी 18 षटकातच संघाचे शतक बोर्डावर लावले. ही जोडी ऑस्ट्रेलियाला चांगलीच जड जाणार असे वाटत असतानाच स्टॉयनिसने शाकिबला 41 धावांवर बाद करत दुसरा धक्का दिला. शाकिब बाद झाल्यानंतर तमिमने मुशफिकूर रहीमच्या साथीने बांगला देशचा डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. तमिम आज मोठी खेळी करणार असे वाटत असतानाच ऑस्ट्रेलियाचा अव्वल गोलंदाज स्टार्कने तमिमच्या रुपात बांगला देशची मोठी विकेट मिळवून दिली. तमिम बाद झाला त्यावेळी बांगला देशच्या 25 षटकात 3 बाद 146 धावा केल्या होत्या. तमिमनंतर वेस्ट इंडिजच्या सामन्यात हिरो ठरलेला लिटन दास मैदानावर आला. त्याने आधीच्या सामन्यातील फॉर्मप्रमाणे याही सामन्यात आश्वासक सुरुवात केली. त्याच्या जोडीला सेट झालेला मुशफिकूर असल्याने त्यांनी चांगल्या धावगतीने धावा करण्यास सुरुवात केली. पण, डम झाम्पाच्या एका गुगलीने दासला चकवा दिला आणि तो पायचीत झाला. त्याने 17 चेंडूत 20 धावा केल्या. लिटन दासने साथ लवकर सोडल्यानंतर मुशफिकूरने डावाची सुत्रे आपल्या हातात घेतली. त्याने झुंजार फलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाला विजय मिळवळे इतके सोपे नसल्याचे दाखवून दिले. तत्पूर्वी, ऑस्ट्रेलियाने बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कांगारुंच्या सलामी जोडीने पुन्हा एकदा दमदार सलामी देत ऑस्ट्रेलियाला दमदार सुरुवात करुन दिली. कर्णधार रोन फिंच आणि डेव्हिड वॉर्नर यांनी 20 व्या षटकात 121 धावांची सलामी दिली. फिंचने 51 चेंडूत 53 धावांची आक्रमक अर्धशतकी खेळी केली. फिंच बाद झाल्यानंतर वॉर्नरने ख्वाजाच्या साथीने ऑस्ट्रेलियाचा डाव पुढे नेला. दरम्यान, वॉर्नरने यंदाच्या वर्ल्डकपमधील आपले दुसरे शतक साजरे केले. वॉर्नरच्या या शतकाच्या जोरावरच ऑस्ट्रेलियाने 35 व्या षटकात 200 चा टप्पा पार केला. वॉर्नरचे शतक झाल्यानंतर वॉर्नर आणि पाठोपाठ उस्मान ख्वाजानेही आक्रमक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्यानेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने 40 षटकात 250 पर्यंत मजल मारली होती. अखेरच्या 10 षटकात वॉर्नरने बांगलादेशच्या गोलंदाजांवर जोरदार आक्रमण करत ऑस्ट्रेलियाला 44 व्या षटकातच 300 च्या पार पोहचवले. दरम्यान वॉर्नरने आपले दीडशतकही पूर्ण केले होते. 42 व्या षटकातच वॉर्नरने दीडशतक झळकावल्याने आणि त्याचा आक्रमक अंदाज पाहता तो आज द्विशतक ठोकणार असे वाटत होते. पण, तो 166 धावांवर बाद झाल्याने त्याची द्विशतक ठोकण्याची संधी हुकली. वॉर्नर बाद झाल्यानंतर आलेल्या मॅक्सवेलने येताक्षणी आक्रमक फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. त्याने 3 षटकार 2 चौकार मारत 10 षटकात 32 धावा चोपल्या. दरम्यान, ख्वाजाही आपल्या शतकाजवळ पोहचला होता. पण, मॅक्सवेल धावाबाद झाल्यानंतर डेथ ओव्हरमध्ये बांगला देशने टिच्चून मारा करण्यास सुरुवात केली. मॅक्सवेल पाठोपाठ सौम्या सरकारने 89 धावांवर ख्वाजाला बाद करुन कांगारुंना चौथा आणि मोठा धक्का दिला. सौम्याची ही तिसरी विकेट होती. दोन्ही सेट झालेले फलंदाज बाद झालेल्या कांगारूंच्या मिशन 400 ला चांगलाच ब्रेक लागला. मुस्तफिजूरने चांगली गोलंदाजी करत ऑस्ट्रेलियाचा धावांचा ओघ थोपवून धरत ऑस्ट्रेलियाला 368 धावांपर्यंत थांबवले. दरम्यान, अखेरचे षटक राहिले असताना पावसाने सुरुवात केल्याने. पावसाच्या काही सरी पडल्यानंतर सामन्यास पुन्हा सुरुवात झाली आणि राहिलेले अखेरचे षटक टाकण्यात आले. या षटकात मुस्तफिजूरने 13 धावा दिल्याने ऑस्ट्रेलिया 381 धावांपर्यंत पोहलचा.

