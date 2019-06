क्रीडा कांगारुंचा 41 धावांनी विजय Nikhil Wani Share











ट्रेंट ब्रिज । पॅट कमिन्स आणि मिचेल स्टार्क यांच्या जबरदस्त गोलंदाजीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने पाकिस्तानवर 41 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने पहिली फलंदाजी करताना पाकिस्तान समोर 307 धावांचे आव्हान उभे केले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानी संघाला केवळ 266 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. परिणामी त्यांनी 41 धावांनी सामना गमावला. ऑस्ट्रेलियाच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानच्या इमाम उल हक (53) बाबर आझम आणि मोहम्मद हफिझ यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. पण कर्णधार सर्फराझ अहमदचा अपवाद वगळता अन्य मधल्या फळीतील फलंदाजांनी हाराकिरी केली. पण वहाब रियाझ (45) आणि हसन अली (32) या तळाच्या फलंदाजांनी दमदार फलंदाजी करत संघाचे आव्हान कायम ठेवले होते. सर्फराझने जबाबदारी घेऊन खेळ न केल्याने पाकिस्तानला हा सामना गमवावा लागला.

एकेकाळी ऑस्ट्रेलियाची बिनबाद 146 अशी भक्कम स्थिती होती. त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाचा संघ साडे तिनशे धावांचा पल्ला सहज गाठेल, असे म्हटले जात होते. पण शतकवीर डेव्हिड वॉर्नर बाद झाल्यावर ऑस्ट्रेलियाचा डाव गडगडला आणि त्यांना 307 धावांवर समाधान मानावे लागले. पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिरने पाच बळी मिळवत ऑस्ट्रेलियाच्या डावाला खिंडार पाडले. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकत ऑस्ट्रेलियाला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले. ऑस्ट्रेलियाच्या आरोन फिंच आणि वॉर्नर यांनी दमदार फलंदाजी करत 146 धावांची सलामी दिली. फिंच 82 धावांवर आऊट झाला, पण त्यानंतर वॉर्नरने संघाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत शतक झळकावले. वॉर्नरने 11 चौकार आणि एका षटकाराच्या जोरावर 107 धावांची खेळी साकारली. वॉर्नरबाद झाला तेव्हा 37.5 षटकांत ऑस्ट्रेलियाची 4 बाद 242 अशी धावसंख्या होती. पण त्यानंतर मात्र ऑस्ट्रेलियाचा डाव गडगडला आणि त्यांना साडे तिनशे धावांचा पल्ला गाठता आला नाही. दरम्यान नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानचा कर्णधार सरफराज अहमदने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अरॉन फिंच आणि डेव्हिड वॉर्नर यांनी पहिल्या विकेटसाठी 146 धावांची भागीदारी रचत पाकिस्तानच्या आक्रमणातही हवाच काढून घेतली. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करत दोन्ही फलंदाजांनी झटपट धावा जमवण्यास सुरुवात केली. मोहम्मद आमिरने ऑस्ट्रेलियन कर्णधार अरॉन फिंचला माघारी धाडत कांगारुंना पहिला धक्का दिला. यानंतर डेव्हिड वॉर्नरने स्मिथच्या साथीने संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्टिव्ह स्मिथ आणि पाठीमागून आलेला ग्लेन मॅक्सवेल मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात माघारी परतले. दरम्यानच्या काळात वॉर्नरने आपलं शतक साजरं केलं. मात्र 107 धावांवर तो ही माघारी परतला. यानंतर मधल्या फळीतल्या फलंदाजांनी हाराकिरी करत विकेट फेकण्यास सुरुवात केली. मोहम्मद आमिर, शाहिन आफ्रिदी यांनी भेदक मारा करत कांगारुंची अखेरची फळी कापून काढली. पाकिस्तानकडून मोहम्मद आमिरच्या 5 बळींव्यतिरीक्त शाहिन आफ्रिदीने 2 तर हसन अली-वहाब रियाझ-मोहम्मद हाफिज यांनी प्रत्येकी 1-1 बळी घेतला.

