कांगारुंचा सलग दुसरा विजय

नॉटिंगहॅम । रोमहर्षक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने विंडीजवर 15 धावा राखून विजय मिळवला. विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील सलग दुसर्‍या विजयाची नोंद करताना ऑस्ट्रेलियाने गुणतालिकेत दुसर्‍या स्थानावर झेप घेतली आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने 10 षटकांमध्ये सर्वाधिक पाच बळी घेतले. मिचेल स्टार्क व पॅट कमिन्स यांच्या जबरदस्त गोलंदाजीमूळे विंडीजला 273 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. आक्रमक खेळण्याची गरज नसताना वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी मोठे फटके मारत पराभव ओढवून घेतला. ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजपुढे 289 धावांचे आव्हान ठेवले होते. ऐनवेळी कच खाण्याच्या वृत्तीमुळे वेस्ट इंडिजला पराभव पत्करावा लागला. ऑस्ट्रेलियाचा हा या स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय ठरला. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने यावेळी वेस्ट इंडिजचा अर्धा संघ गारद केला. दोन्ही सलामीवीर माघारी परतल्यानंतर आलेल्या शाय होप आणि निकोलस पूरनने विंडीजचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांनी तिसर्‍या विकेटसाठी 68 धावांची भागिदारी रचली. यात पूरनच्या 36 चेंडूत 40 धावांची आक्रमक खेळीचा वाटा जास्त होता. पण, ही जमलेली जोडी डल झाम्पाने फोडली. त्यानंतर आलेल्या हेटमायरने आणि होप चौथ्या विकेटसाठी 50 धावांची भागिदारी रचली. दरम्यान, संथ फलंदाजी करणार्‍या होपने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. पण, चोरटी धाव घेण्याच्या नादात हेटमायर 21 धावांवर धावबाद झाला. यामुळे 150 धावा करताना विंडीजचे 4 फलंदाज पॅव्हेलियनमध्ये पोहचले होते.

त्यानंतर होपने कर्णधार होल्डरच्या साथीने विंडीजला 200 च्या जवळ पोहचवले पण, 105 चेंडूत 68 धावांची खेळी करणार्‍या होपचा अडसर पॅट कमिन्सने दूर केला. होप नंतर आक्रमक शैलीचा रसेलही 15 धावा करुन लगेचच माघारी परतला. त्यामुळे कर्णधार होल्डरवरच विंडीजच्या फलंदाजीची मदार होती. त्यानेही आक्रमक शॉट खेळण्याची संधी मिळताच त्याने चेंडू सीमापार धाडत 50 चेंडूत अर्धशतक झळकावले. दुसर्‍या बाजूने ब्रेथवेटनेही आक्रमक पवित्रा धारण केला. त्यामुळे चेंडू आणि धावांमधील अंतर कमी झाले. सामना रंगतदार स्थितीत पोहलचा असताना ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार फिंचने आपला हुकमी एक्का स्टार्ककडे चेंडू सोपवला. त्यानेही 46 व्या षटकात फक्त 1 धाव देत ब्रेथवेट आणि होल्डर या सेट झालेल्या दोन्ही आक्रमक फलंदाजांना बाद केले. यामुळे सामन्याचे चित्रच पालटले. होल्डरची विकेट ही स्टार्कची वनडेतील 150 वी शिकार होती. याच बरोबर तो सर्वात कमी वनडे सामन्यात 150 विकेटचा टप्पा गाठणार्‍या खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या स्थानावर पोहचला. त्याने 77 सामन्यात ही कामगिरी केली. त्याने त्यानंतर कॉटरेलच्या रुपाने आपला पाचवा बळी मिळवत यंदाच्या वर्ल्डकपमधील पहिल्यादा एका डावात 5 विकेट घेण्याचा मान पटकावला. विंडीजचे 9 फलंदाज माघारी गेल्याने सामना संपल्यातच जमा होता पण, नर्सने कुल्टर-नाईल टाकत असलेल्या अखेरच्या षटकातील अखेरच्या 4 चेंडूवर चार चौकार मारत कांगारूची अखेरच्या क्षणी धुलाई केली. पण, ही धुलाई विजय मिळवण्यासाठी फारशी उपयुक्त ठरली नाही. अखेर विंडीजला विजयासाठी 15 धावा कमी पडल्या. तत्पूर्वी, वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी भेदक मारा करत ऑस्ट्रेलियाची अवस्था 5 बाद 79 अशी केली होती. पण, स्टिव्ह स्मिथने 73 धावांची झुंजार खेळी करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरला. पण, नॅथन कुल्टर-नाईलने 60 चेंडूत केलेल्या धडाकेबाज 92 धावांच्या खेळीमुळे ऑस्ट्रेलियाला विंडीजसमोर 289 ची आव्हानात्मक धावसंख्या उभा करण्यात यश आले. वेस्ट इंडिज कडून ब्रेथवेटने 3, कॉटरेल, रसेल आणि थॉमसने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. वर्ल्डकपमधील आजच्या (दि.6) ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. विंडीजच्या गोलंदाजांनी कांगारुंना सुरुवातीलाच दोन धक्के देत चांगली सुरुवात केली. सामना सुरु झाल्यावर तिसर्‍या षटकात ओश्ने थॉमसने कर्णधार रोन फिंचला 6 धावांवर तर चौथ्याच षटकात कॉटरेलने डेव्हिड वॉर्नरला 3 धावांवर बाद केले. दोन्ही सलामीवीर पॅव्हेलियनमध्ये गेल्यामुळे ऑस्ट्रेलिया चांगलीच अडचणीत सापडली होती. त्यातच आंद्रे रसेलने पहिल्यांदा ख्वाजाला 13 धावांवर आणि त्यानंतर कॉटरेलने मॅक्सवेलला शुन्यावर बाद करत पाठोपाठ दोन धक्के दिले. यामुळे ऑस्ट्रेलियाची अवस्था 4 बाद 38 धावा अशी झाली. जरी स्टॉयनिसने लगेचच साथ सोडली तरी स्मिथने झुंजार खेळी झुंजार खेळी कायम ठेवली. त्याने केरीच्या साथीने सहाव्या विकेटसाठी 68 धावांची भागिदारी केली. यात लेक्स केरीच्या 45 धावांचा वाटा होता. या दोघांनी ऑस्ट्रेलियाला 150 च्या जवळ पोहचवले. ही जोडी ऑस्ट्रेलियाला मोठा स्कोअर उभा करून देणार असे वाटत अतानाच रसेलने पुन्हा कांगारुंना धक्का दिला. त्याने कॅरीला 45 धावांवर असताना होप करवी झेलबाद केले. केरीचे अर्धशतक अवघ्या 5 धावांनी हुकले. दरम्यान, स्मिथने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने नॅथन कुल्टर-नाईलच्या साथीने ऑस्ट्रेलियाला 200 च्या पार पोहचवले. स्मिथ पाठोपाठ कुल्टर-नाईलनेही आक्रमक फलंदाजी करत 41 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. स्लॉग ओव्हरमध्ये स्मिथ आणि कुल्टर नाईलने धावांचा वेग वाढवला. 45 व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाला 249 धावांपर्यंत पोहचवल्यानंतर स्मिथ 103 चेंडूत 73 धावा करुन थॉमसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. कॉटरेलने सीमारेषेवर त्याचा अप्रतिम झेल पकडला. स्मिथ बाद झाल्यानंतर कुल्टर नाईलने डवाची सुत्रे आपल्या हातात घेतली. त्याने अखेरच्या 5 षटकात धुवाधार फलंदाजी केली. कुल्टर नाईल सातव्या क्रमांकावर येत विक्रमी शतक ठोकणार असे वाटत असतानाच ब्रेथवेटच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मरण्याच्या नादात 92 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर स्टार्कही मोठा फटका मारण्याच्या नादात 8 धावांवर बाद झाल्याने ऑस्ट्रेलियाचा डावत 288 धावांवर समाप्त झाला.

