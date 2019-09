क्रीडा जळगाव औरंगाबाद येथे जळगाव जिल्हा वेट लिफ्टिंग संघटनेच्या खेळाडूंची सुवर्ण कामगिरी Nikhil Wani Share











जळगाव | वि.प्र. – औरंगाबाद येथे ६ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या राजस्तरीय ज्युनिअर व सब ज्युनिअर मुले मुली वेट लिफ्टिंग स्पर्धेत जळगाव जिल्हा वेट लिफ्टिंग संघटनेच्या खेळाडूंनी सुवर्ण कामगिरी करत राज्य पातळीवर सलग ९ वेळा विजेतेपद पटकाविले.ज्युनिअर व सब ज्युनिअर अश्या दोन्ही स्तरावर जनरल चॅम्पियनशिप पटकावली सदर खेळाडू व्ही. एस. नाईक महाविद्यालयाच्या जिमखान्यात नियमीत सराव करतात विजयी खेळाडू अभिषेक महाजन सब ज्युनिअर स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरला. जिल्हा संघटनेच्या खेळाडूंनी पदक पटकाविले त्यात सब ज्युनिअर- उदय महाजन सिल्व्हर पदक ४९ किलो वजनी गट, अभिषेक महाजन सुवर्णपदक ५५ किलो वजनी गट, वैभव पांडव सिल्व्हर पदक ६१ किलो वजनी गट, किरण मराठे सुवर्ण पदक ७३ किलो वजन गट,नेत्रांजन पाटील सुवर्ण पदक ९६ किलो वजन गट ज्युनिअर गटात- प्रशांत कोळी सिल्व्हर पदक ५५ किलो गट, अभिषेक महाजन कांस्यपदक ५५ किलो गट, वैभव पांडव सिल्व्हर पदक ६१ किलो गट,हर्षल मराठे कांस्य पदक ६१ किलो गट, किरण मराठे सिल्व्हर पदक ७३ किलो गट एकूण १० पदक पटकावून सुवर्ण कामगिरी खेळाडू, प्रशिक्षक यांचें श्री व्ही. एस. नाईक महाविद्यालयाचे संस्थेचे चेअरमन हेंमत नाईक , प्राचार्य डॉ.पी. व्ही. दलाल ,उपप्राचार्य सुर्यवंशी सर , प्रा. डॉ.अनील पाटील, प्रा. डॉ.सोनार सर , प्रा. डॉ.जे. एम. पाटील, प्रा. डॉ.एम. एम. पाटील, प्रा. वीश्वास डी. पाटील ,प्रा. पी. व्ही. पाटील, प्रा. डॉ. एस. आर.चौधरी, प्रा. उमेश पाटील, प्रा. डॉ. चिचोरे, प्रा. एस. यु.पाटील, प्रा .नेमाडे , प्रा. एम. एस. पाटील, प्रा.संदीप धापसे , प्रा. नरेद्र घुले, प्रा. सत्यजीत धनले , प्रा. मुख्यदल , प्रा संतोष गव्हाड , प्रा. अमरजीत चव्हाण तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यालयीन अधीक्षक युवराज बिरपण, निवृत्ती कोळी , आर.एस. पाटील , पी. के .महाजन , एस. के. महाजन , भालेराव , मेढे आदिंनी कौतुक केले.

