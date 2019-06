क्रीडा ऑस्ट्रेलियाचा 87 धावांनी विजय Nikhil Wani Share











लंडन । ऑस्ट्रेलियाने ठेवलेल्या 335 धावांचे आव्हान पार करताना श्रीलंकेने धडाकेबाज सुरुवात केल्याने आज श्रीलंका ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का देणार असे वाटत होते. परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी सामन्याच्या मधल्या टप्यात भेदक मारा करत श्रीलंकेचा 87 धावा आणि 26 चेंडू राखून पराभव केला. श्रीलंकेकडून कर्णधार गुणरत्नेने झुंजार खेळी केली. पण, अवघ्या 3 धावांनी त्याचे शतक हुकले. त्याला सलामीवीर कुसल परेराने 52 धावा करुन चांगली साथ दिली पण, हे दोघेही बाद झाल्यानंतर श्रीलंकेचा डाव कोसळला. ऑस्ट्रेलियाकडून स्टार्कने 4 रिचर्डसने 3 आणि कमिन्सने 2 विकेट घेत भेदक मारा केला. ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार रोन फिंचने लंकेच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई करत 334 धावांचा डोंगर रचला. पण, 335 धावांचे आव्हान घेऊन उतरलेल्या श्रीलंकेनेही ऑस्ट्रेलियाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. सलामीला आलेला कर्णधार गुणरत्ने आणि कुसल परेराने पॉवर प्लेमध्ये कांगारुंच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. त्यांनी पहिल्या 10 षटकात धावांची सलामी दिली 6.2 च्या सरासरीने 87 धावांची सलामी दिली. कर्णधार करुणारत्ने 44 चेंडूत 7 चौकार मारत अर्धशतक ठोकले. तर दुसर्‍या बाजूने कुसल परेरानेही कांगारुंच्या गोलंदाजांनवर हल्ला चढवला. दोघांनी 12 व्या षटकातच संघाचे शतक धावफलकावर लावले. परेरानेही आपले अर्धशतक पूर्ण केले. पण, अर्धशतकानंतर लगेचच स्टार्कने त्याला 52 धावांवर बोल्ड करत लंकेला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर आलेल्या थिरीमानेलाही फार काही चमक दाखवता आली नाही. तो 16 धावा करुन बेहरनफोर्डला विकेट देऊन माघारी परतला. त्यानंतर कर्णधार गुणरत्नेने कुसल मेंडिसच्या साथीने तिसर्‍या विकेटसाठी भागिदारी रचण्यास सुरुवात केली. दरम्यान गुणरत्ने आपल्या शतकाच्या जवळ पोहलचा होता. पण, केन रिचर्डसनने त्याला 97 धावांवर बाद करत श्रीलंकेला मोठा धक्का दिला. कर्णधार बाद झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या स्टार्क आणि पॅट कमिन्सने श्रीलंकेचा डाव गुंडळण्यास सुरुवात केली.

Tags: