क्रीडा इंग्लंडचा 150 धावांनी विजय











मँचेस्टर । यजमान इंग्लंडने दुबळ्या अफगाणिस्तानावर विश्वचषक स्पर्धेच्या सामन्यात 150 धावांनी एकतर्फी विजय मिळवला. कर्णधार मॉर्गनच्या झंझावाती 148 धावांच्या बळावर इंग्लंडने अफगाणिस्तानपुढे 398 धावांचे डोंगराएवढे आव्हान ठेवले होते. पण अफगाणिस्तानला केवळ 8 बाद 247 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. इंग्लंडने 5 सामन्यात 8 गुण मिळवत गुणतालिकेत अव्वल स्थानी धडक मारली. तर अफगाणिस्तानला 5 सामन्यात अद्यापही गुणांचे खाते उघडता आलेले नाही. आव्हानाचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानने अत्यंत सावध आणि संथ सुरुवात केली. 4 धावसंख्येवर त्यांनी पहिला डाव गमावला. दुसर्‍या गड्यासाठी 48 धावांची भागीदारी केल्यानंतर गुलबदिन नैब 37 धावांवर माघारी परतला. रहमत शाहने चांगली झुंज दिली पण तो देखील 46 धावांवर बाद झाला. हाशमतुल्लाह शाहिदी याने दमदार अर्धशतक केले. तो 76 धावा काढून तंबूत परतला. असघर अफगाण देखील अर्धशतकाच्या नजीक आला, पण तो 44 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर तळाच्या फलंदाजांनी सपशेल शरणागती पत्करली. त्यामुळे अफगाणिस्तानला मोठ्या फरकाने पराभवाचा सामना करावा लागला. नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजीस उतरलेल्या इंग्लंडच्या खेळाडूंनी चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. 71 चेंडूत 148 धावांची तुफानी खेळी करणार्‍या एकट्या कर्णधार इयान मॉर्गनने 17 षटकार खेचले तर संपूर्ण सामन्यात इंग्लंडच्या खेळाडूंनी 25 चेंडू थेट सहा धावांसाठी मैदानाबाहेर टाकले. तर 21 चेंडूंना चार धावांसाठी सीमापार धाडले. या सामन्यात जसा धावांचा पाऊस पडला तसे अनेक विक्रमही नोंदवले गेले. यंदाच्या विश्वचषकात एखाद्या संघाने केलेले 397 ही सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली. तर विश्वचषकात एकाच सामन्यात सर्वाधिक षटकार खेचण्यात मॉर्गनने (17 षटकार) ख्रिस गेलला मागे टाकले. तत्पूर्वी, अफगाणिस्तानच्या दवलत झद्रान याने 44 धावांवरच इंग्लंडला सलामीवीर जेम्स विन्सच्या (26) रुपाने पहिला धक्का दिला. त्यानंतर आलेल्या जो रुट आणि बिअरस्टॉ यांनी इंग्लंडचा डाव शतकी भागिदारी करत 164 पर्यंत नेला. 30 व्या षटकात सलामीवीर बिअरस्टॉला शतकासाठी केवळ 10 धावांची गरज असताना अफगाण कर्णधार गुलबदीन नैबने माघारी धाडले. बिअरस्टॉ बाद झाल्यानंतर मैदानात आलेल्या कर्णधार मॉर्गनने वादळी खेळी केली. 71 चेंडूंचा सामना करताना त्याने तब्बल 17 षटकार आणि 4 चौकार खेचत 148 धावा केल्या. तिसर्‍या विकेटसाठी रुट आणि मॉर्गनने 189 धावांची भागिदारी केली. त्यानंतर 88 धावांची खेळी करणारा जो रूटही नैबची बळी ठरला. रहमतकडे झेल देऊन तो बाद झाला. रुट बाद झाल्यानंतर 47 व्या षटकातच नैबने मॉर्गनलाही रहमतकरवीच झेलबाद केले. पुढच्याच षटकात बटलरलाही (2) दवलत झद्रानने परत पाठवले. तेव्हा संघाची स्थिती 47.4 षटकांत 5 बाद 362 धावा अशी झाली होती. दुसरीकडे मोईन अलीने 9 चेंडूत 4 षटकार आणि 1 चौकाराच्या सहाय्याने 31 धावा करत धावसंख्या 400 च्या जवळ नेली. त्यातच दवलतने इंग्लंडला आणखी एक धक्का देत स्टोक्स 6 चेंडूत 2 धावा करणार्‍या स्टोक्सलाही तंबूचा रस्ता दाखवला. शेवटी ख्रिस वोक्सने एका धावेची भर घालत इंग्लंडला निर्धारित 50 षटकांत 6 बाद 397 पर्यंत पोहोचवले. विशेष म्हणजे सामन्यात दोन्ही कर्णधारांचा खेळ झाला. इंग्लंडचा कर्णधार मॉर्गनने तुफानी 148 धावा केल्या. तर अफगाण कर्णधाराने बिअरस्टॉ (90), रुट (88) आणि मॉर्गन (148) असे महत्त्वाचे तीन बळी घेतले. मात्र, त्यापूर्वी इंग्लंडच्या खेळाडूंनी मोठी धावसंख्या उभारली होती. दवलतनेही तीन बळी घेतले. आयपीएलमध्ये चमक दाखवणार्‍या राशिद खानची गोलंदाजीचा मात्र इंग्लंडच्या खेळाडूंनी यथेच्छ समाचार घेतला. 9 षटकांत 12.22 च्या सरासरीने 110 राशिदने दिल्या. सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मॉर्गनच्या नावे

इंग्लंडचा कर्णधार इऑन मॉर्गनने साकारलेल्या 148 धावांच्या खेळीत तब्बल 17 षटकार खेचले. या षटकारांच्या जोरावर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एका डावात सर्वाधिक षटकार लगावण्याचा विक्रम आता मॉर्गनच्या नावावर झाला आहे. यापूर्वी भारतीय संघाचा उपकर्णधार रोहित शर्माच्या नावे हा विक्रम होता. त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केलेल्या 209 धावांच्या खेळीत 16 षटकार खेचले होते.

