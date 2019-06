क्रीडा इंग्लंडचा दणदणीत विजय Nikhil Wani Share











कार्डीफ । कार्डिफ येथे झालेल्या सामन्यात यजमान इंग्लंडने बांगलादेशवर 106 धावांनी मात करत आपला दुसरा विजय मिळवला. बांग्लादेश कडुन शाकीब अल हसनने 121 धावांची खेळी करत संघाला विजयापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा हा प्रयत्न असफल ठरला. बेन स्टोक्स आणि जोफ्रा आर्चरने 3 बळी घेत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. त्याआधी, सलामीवीर जेसन रॉयचं धडाकेबाज शतक आणि त्याला जॉनी बेअरस्टो, जोस बटलर यांनी दिलेल्या भक्कम साथीच्या जोरावर इंग्लंडने 386 धावांचा डोंगर उभा केला आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी बांगलादेशसमोर 387 धावांचं आव्हान असणार आहे. जेसन रॉयने 121 चेंडूत 153 धावांची खेळी केली. बांगलादेशकडून मोहम्मद सैफुद्दीन आणि मेहदी हसन यांनी प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. त्यांना मश्रफी मोर्ताझा आणि मुस्तफिजुर रेहमानने प्रत्येकी 1-1 बळी घेत चांगली साथ दिली. दरम्यान, नाणेफेक जिंकून सर्वात प्रथम गोलंदाजी करण्याचा बांगलादेशच्या कर्णधाराचा निर्णय पुरता चुकला. इंग्लंडच्या सलामीच्या फलंदाजांनी बांगलादेशच्या गोलंदाजीचा समाचार घेतला. जेसन रॉय आणि जॉनी बेअरस्टो जोडीने पहिल्या विकेटसाठी 128 धावांची भागीदारी केली. मश्रफी मोर्ताझाच्या गोलंदाजीवर बेअरस्टो आपलं अर्धशतक झळकावून माघारी परतला. यानंतर रॉयने जो रुटच्या साथीने डाव सावरत आपलं शतक साजरं केलं. आपलं दीड शतक झळकावल्यानंतर रॉय मेहदी हसनच्या गोलंदाजीवर फटकेबाजी करण्याच्या प्रयत्नात माघारी परतला. बांगलादेशच्या शकिब अल हसनने शतकी खेळी करून विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. पण, त्याला अपयश आले. बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वूड यांनी बांगलादेशला जोरदार धक्के देत विजयात खारीचा वाटा उचलला. जेसन रॉय व जॉनी बेअरस्टो यांनी उभ्या केलेल्या मजबूत पायावर इंग्लंडच्या अन्य फलंदाजांनी धावांचे इमले उभे केले. इंग्लंडने शनिवारी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात बांगलादेश संघासमोर विजयासाठी 387 धावांचे आव्हान ठेवले. रॉयने 153 धावांची खेळी, तर बेअरस्टो व बटलर यांचे अर्धशतक हे आजच्या सामन्याचे वैशिष्ट्य ठरले.387 धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करताना बांगलादेशला चौथ्याच षटकात धक्का बसला. बांगलादेशचा सलामीवीर सौम्या सरकार इंग्लंडच्या जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. सौम्याची ही विकेट मात्र थोडी विचित्र ठरली. आर्चरने टाकलेला चेंडू यष्टिंचा वेध घेत सीमारेषेपार गेला( म्हणजे थेट षटकारच)… क्रिकेटमध्ये अशी विचित्र घटना प्रथमच घडली असावी. पण, त्यानंतर शकिब अल हसनने एका बाजूनं खिंड लढवली. त्यानं मुश्ताफिकर रहीमसह तिसर्‍या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. रहीम 44 धावांवर माघारी परतला. पण, शकिबनं संघर्ष सुरूच ठेवला होता. त्यानं वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिले शतक झळकावले. वन डे कारकिर्दीतील त्याचे हे आठवे शतक ठरले. शकिब एकटाच बांगलादेशच्या विजयासाठी धडपडताना दिसला. त्याला अन्य फलंदाजांकडून साजेशी साथ न मिळाल्याने धावांचे आणि चेंडूंचे अंतर वाढत गेले. शकिबने 119 चेंडूंत 12 चौकार व 1 षटकार खेचून 121 धावा केल्या. बेन स्टोक्सने त्याला त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर बांगलादेशचा विजय अश्यक्यप्राय झाला. महमदुल्लाह आणि मोसाडेक होसेन यांनी अखेरच्या दहा षटकांत फटकेबाजी केली, परंतु त्याचा फार उपयोग झाला नाही.

Tags: