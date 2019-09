नंदुरबार आज गणेश विसर्जन मिरवणुका Nikhil Wani Share











नंदुरबार | जिल्हयात अनंत चतुर्थी गणेश विसर्जनाचे मिरवणूकीसाठी पोलीस विभागाकडून विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे. या संदर्भात पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी मुख्य मिरवणूक मार्गाची पाहणी करुन बंदोबस्त बाबत मार्गदर्शन करुन सुचना दिल्या आहेत. यावेळेला मिरवणूक काळात मुख्य रस्त्यांवर सिसिटीव्ही कॅमेरे तसेच साध्या गणवेशातील व गणवेशातील पोलीस कर्मचारी लक्ष ठेवून राहतील. गणेश मिरवणूक काळात कोणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची गय केली जाणार नाही.असा ईशारा देण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्हयातील गणेश विसर्जनाच्या मिरवणूका उत्साहात पार पाडण्यासाठी पोलीस विभागाने सतर्क राहण्याचे व मिरवणूकीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे. या मिरवणूकीत हिंदू मुस्लीम एकता असावी यासाठी जातीय सलोखा नांदावा हा हेतू डोळयासमोर ठेवून मुस्लीम बांधवांकडून गणपती मंडळांचे हार व फुले देवून स्वागत केले जाणार आहे. मुख्य मार्गावर व शहरात पोलीस विभागाकडून १ पोलीस अधीक्षक,१ अपर पोलीस अधीक्षक, ५ पोलीस उपअधीक्षक, १६ पोलीस निरीक्षक, ५४ सपोनि,पोउनि, ७१८ पोलीस कर्मचारी, १४० महिला कर्मचारी तसेच ६३२ पुरुष , महिला होमगार्ड,एस.आर.पी.एफची १ कंपनी, ७ क्रॅश प्लॅटून , २ आर.सि.पी.डी,१ क्यु.आर.टी असा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. जळका बाजार येथे दादा व बाबा गणपती हरिहर भेटी वेळी जनतेने सतर्क रहावे, महिलांनी महागडे दागिणे अंगावर परिधान करुन मिरवणूकीत सामिल होऊ नये. तसेच जनतेने पाकिटमारांपासून काळजी घ्यावी. गर्दीमध्ये मौल्यवान वस्तू जाणार नाहीत याची दक्षता बाळगावी. हरिहर भेट बाबत पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित व अपर पोलीस अधीक्षक, चंद्रकांत गवळी यांनी पाहणी करुन बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. नंदुरबार जिल्हयात अतिसंवेदनशील भागामध्ये ५० सिसिटीव्ही कॅमेरे, ११ व्हिडीओ शुटींग कॅमेरे, ६ ड्रोन कॅमेरे मिरवणूकीवर नजर ठेवून आहेत. तसेच १ वाहनांवर फिरते कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत. ज्या जागी सिसिटीव्ही कॅमेरे लावण्याची व्यवस्था नसेल त्या जागी नंदुरबार शहरात ४ सेक्टरला ४ व्हिडीओ कॅमेरे फिरते लावलेले आहेत. तसेच मोबाईलच पी- सिस्टीम वायरलेस द्वारे वॉकीटॉकीवर जोडण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नागरिकांना कुठल्याही भागातून सुचना देणे सोयीचे होईल. तसेच मुख्य मिरवणूकीच्या रहदारीला अडचण येवू नये म्हणून मिरवणूक मार्गावर बॅरीकेटींग करण्यात येणार आहे. विसर्जन काळात जनतेने पोलीस प्रशासनास कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात सहकार्य करावे असे अवाहन पोलीस विभागातर्फे पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी केले आहे. हरिहर भेट शेटवच्या टप्यातील गणेश विसर्जनासाठी १३९ सार्वजनिक व ४० खाजगी मंडळांतर्फे मिरवणूका काढल्या जाणार आहेत. नंदुरबार येथील मानाचे दादा व बाबा गणपतीची हरिहर भेटबाबत नागरीकांमध्ये उत्सुकता लागून आहे. रात्री ८ वाजेच्या आत हरिहर भेट घडविण्याची मंडळातर्फे तयारी करण्यात येत आहे.

