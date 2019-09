ब्लॉग अस्तित्व रक्षण लढाईत Nikhil Wani Share











यंत्र आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित जीवनशैलीला चटावलेल्या माणसाने आपल्या स्वार्थासाठी निसर्गाची अपरिमीत हानी केल्यामुळेच अजूनही निसर्गाशी बांधून राहिलेल्या अन्य सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा व निवार्‍याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातूनच वन्यजीवांशी आमनासामना होण्याचे प्रसंग अधून-मधून चर्चेत येत आहेत. माणसापासून चार हात दूर राहणारे हे जीव अपरिहार्यतेमुळे मानवी वस्ती अथवा शेता-शिवारांत प्रवेश करतात व एकच बोभाटा होतो. या घटनेच्या मोठ्या बातम्या माध्यमांमधून येतात.जीवित व वित्तहानीकारक ठरणार्‍या या वन्यजीवांबद्दल आपत्तीग्रस्तांच्या मनात आकस अथवा राग निर्माण होतो. ही चांगली बाब नाही. मानव व वन्यजीव संघर्षावर अभ्यासपूर्वक विचारमंथन गरजेचे ठरते. वन्यजीव व माणूस यांच्यातले संबंध तणावपूर्ण ही काही नवी बाब आहे, असे म्हणता येणार नाही. पूर्वीदेखील हा संघर्ष होता. जुन्या काळात राजेराजवाडे एखादा नवा भूभाग साम्राज्याला जोडून घेण्यासाठी, पडिक जमीन राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी तिथल्या प्राण्यांची शिकार करण्याच्या आज्ञा देत असत. अशा प्रकारे वन्यजीवांचे अस्तित्व मर्यादित ठेवून अथवा त्यांना नष्ट करून जंगलाचा भाग आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रकार पूर्वीपासूनच घडत आहेत. कोकणाचा विचार केला तर इथे माकडांच्या टोळ्या येतात आणि ङ्गळबागांचे प्रचंड नुकसान करतात. याचे कारण अगदी साधे आहे. ते म्हणजे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्यामुळे माकडांना लागणारी ङ्गळे जंगलात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे ती गावाच्या दिशेने येतात आणि आंबा अथवा केळींच्या बागांमध्ये ठाण मांडतात. ती बागांचे प्रचंड नुकसान करतात. शेतीचे प्रचंड नुकसान करणारा दुसरा प्राणी म्हणजे रानडुक्कर! रानडुकरे भातशेतीचे मोठे नुकसान करतात. ते भातांची रोपे मुळापासून उखडून टाकतात आणि पिकात अक्षरश: लोळण घेतात. त्यामुळे पीक हातचे जाते. शेतकरी हवालदिल होतो. मात्र बारकाईने अभ्यास केला तर अशा घटनाही टाळता येण्यासारख्या आहेत. उदाहरण द्यायचे तर एका संशोधनात असे आढळले की, भाताच्या एक प्रकारच्या जातीवर काटे असतात. खाण्याआधी रानडुकरे खाद्यघटक हुंगतात व तो खाण्यायोग्य आहे का हे जाणून घेतात. त्यांची ही सवय लक्षात घेता शेतकर्‍यांनी बांधावर या काटेरी भाताची लागवड केल्यास वास घेताना नाकाला काटे टोचल्यामुळे रानडुकरे तिथे प्रवेश करणार नाहीत. बिबटे आणि माणूस समोरासमोर येण्यास जंगल आक्रसणे हे एक कारण आहे. बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढणे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. बिबट्या जंगलात राहतोच, पण तिथे राहणे शक्य नसेल तर तो कुठेही राहू शकतो. असे लवचिक धोरण असल्यामुळेच त्यांच्या संख्येवर ङ्गारसा परिणाम बघायला मिळत नाही. सध्या उसाच्या लागवडीखालचे क्षेत्रही वाढत आहे. राहण्यासाठी व पिल्लांना जन्म देण्यासाठी बिबट्याला ही जागा आदर्श वाटते. त्यामुळेच ‘उसाच्या शेतीतील बिबटे’ हा नवीन प्रकार आता उदयाला आला आहे. सध्या सिंधुदुर्गमध्ये हत्ती आणि मानव यांच्या दरम्यान संघर्ष सुरू आहे. खरे तर यापूर्वी महाराष्ट्रात वन्य हत्ती हा प्रकार नव्हता. सर्वप्रथम २००२ मध्ये वन्य हत्तींनी कर्नाटकमधून सिंधुदुर्गमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर सीमा वाढवत ते कोल्हापूर आणि गोव्यापर्यंत पोहोचले. सुरुवातीला हत्ती आपल्या भागात आलेले पाहून लोक हरखून जायचे. आपल्या संस्कृतीत हत्तीला गणपतीचे रुप समजले जाते. त्यामुळे तसेच या प्राण्याबद्दल श्रद्धा असल्यामुळे शेतात हत्तीची पावले दिसली तर पूजा केली जाई, पण त्यांचा परिसरातील वावर वाढला आणि शेतीचे नुकसान होऊ लागले तसे या प्राण्याचे उपद्रवमूल्य जाणवू लागले. त्यातूनच काहीजणांनी हत्तींना त्रास द्यायला सुरुवात केली. हत्ती हा अतिशय संवेदनशील आणि बुद्धिमान प्राणी आहे. त्यामुळेच आपल्याला जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातोय, हे त्याला लगेच समजते. मग हत्तीही गप्प बसत नाहीत. कारण माणसाप्रमाणे त्याच्यातही सूडबुद्धी असते. शक्तीप्रयोग करून अथवा सुडाच्या भावनेने हत्तींना काबूत ठेवणे शक्य नाही, हे आपण समजून घ्यायला हवे. हत्ती माणसाच्या भावना योग्य पद्धतीने समजून घेऊ शकतो. त्यांचा भावनांक अतिशय वरच्या दर्जाचा असल्यामुळे हत्तींचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ बोलून, संवाद साधून त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतात. एखाद्या माणसाला मानसोपचार द्यावे लागतात. तसे हत्तींना उपचार दिल्यास अगदी रानटी अवस्थेतील हत्तीसुद्धा शांत होतात व माणसाची आज्ञा पाळतात, हे अनेक उदाहरणांवरुन स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच वन्यजीव व माणूस यांच्यातील ताण टाळण्यासाठी त्याची वर्तणूक व गुणवैशिष्ट्ये जाणून घ्यायला हवीत. उर्मिला राजोपाध्ये

