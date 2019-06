ब्लॉग अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाये… Nikhil Wani Share











आपल्या नावासोबत ‘सय्यद’ शब्द जोडून समाजाला आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी फिरोज यांना आपले सामर्थ्य वाढवणे जरूर वाटले. खरे तर ते मानवतेलाच धर्म समजत होते. नीरज यांची एक काव्यपंक्ती आहे – ‘अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाये, जिसमे इंसान को इंसान बनाया जाये’ असहाय्य मुलांना शिकवून फिरोज हेच काम करू इच्छित होते. नव्हे करीत होते. अबोलपणे, आपल्या मर्यादेत राहून, आपल्या पद्धतीने! आधी त्यांचे नाव फिरोज अशरफ असे होते. त्यांना मी ‘फिरोज’ याच नावाने आवाज देत असे. एक दिवस एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या लेखापुढे त्यांच्या नावात अचानक थोडा बदल दिसला… सय्यद फिरोज अशरफ! ‘फिरोज, सय्यद केव्हापासून बनले?’ असे मी आश्चर्याने विचारले होते. मी त्यांना जेवढे ओळखत होतो, त्या चौकटीत त्यांचा हा नावबदल कुठेच बसत नव्हता. फिरोज धर्मनिरपेक्षवृत्तीचे गृहस्थ होते. ते नमाज पढत. मशिदीतही कधी-कधी जात; पण आजकाल धर्माला जे अर्थ दिले गेले आहेत त्या अर्थाने फिरोज ‘धार्मिक’ नव्हते. कट्टरतेशी त्यांचा दूर-दूरपर्यंत संबंध नव्हता. त्यांच्यासोबत आम्ही ईद साजरी करीत होतो. ते आमच्यासोबत दिवाळी साजरी करीत. दिवाळीच्या पहिल्या शुभेच्छा त्यांच्याकडूनच दूरध्वनीवरून मिळत. त्यामुळेच फिरोज नावासोबत ‘सय्यद’ शब्द जोडला गेला तेव्हा आश्चर्य वाटणे साहजिक होते. ‘ही काळाची गरज आहे मिया! ‘सय्यद’ तर आम्ही खानदानी आहोत. मुस्लिमांमध्ये बरेच काही करायचे असेल तर ‘सय्यद’ म्हणवून सहजतेने आणि प्रभावीपणे होऊ शकेल. आता माझे म्हणणे मुस्लीम लोक अधिक आत्मियतेने ऐकतील’ असे त्यांनी समजावून सांगितले होते. बराच काळपासून म्हणजे सुमारे अर्ध्या शतकापासून फिरोज अशरफ मुस्लीम समाजजागृतीचे काम करीत होते. ते लेखक होतेच. लेखनातून ते भारतीय मुस्लीम समाजाच्या भल्याची स्वप्ने पाहत असत. देशातील मुस्लिमांना स्वत:ची परिस्थिती सुधारावी लागेल असे ते म्हणत. सरकारचे सहकार्य आणि मदतीने समाज सुधारत अथवा घडत नाही. भारतातील मुस्लीम समुदायाच्या सद्यस्थितीला प्रामुख्याने स्वत: मुस्लीमच जबाबदार आहेत, असे त्यांना वाटत असे. माझ्या बिरादरीतील कमकुवत लोक शिकू इच्छित नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. होय, ‘कमकुवत’ हा त्यांचाच शब्द आहे. सार्‍या समाजाला मी बदलू शकत नाही; पण माझ्या आजूबाजूच्या मुलांना मात्र मी कसेही करून शिकवेन असे ते सांगत. फिरोज यांनी खरोखरच या कार्यात स्वत:चे आयुष्य वेचले. असहाय्य मुस्लीम मुलांना शिकवून त्यांच्या पायावर उभे करण्याचे काम त्यांनी केले. मुस्लीम मुलींच्या भविष्याबाबत फिरोज यांना जास्त काळजी होती. आई-वडील मुलींना शिकवत नाहीत, अशी यांची तक्रार होती. त्यांनी मुस्लीम आई-वडिलांना समजावण्याचे काम केले. आर्थिक कारणांमुळे मुलींना शिकवण्याबाबत कोणी असमर्थता दर्शवली तेव्हा फिरोज यांनी त्या मुलींच्या शिक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी स्वीकारली. मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाचा भार उचलण्यासाठी आणि तो खर्च भागवण्यासाठी फिरोज ‘भीक’ मागू लागले. एका चांगल्या कामासाठी शक्य त्या मार्गाने पैसे मागण्यात त्यांना संकोच वाटत नसे. पंडित मदन मोहन मालवीय वा सर सय्यद यांच्यासारखे ‘मोठे’ काम फिरोज यांनी भलेही केले नसेल; पण कितीतरी असहाय्य मुस्लीम कुटुंबांतील मुलांना शिकवण्यासाठी त्यांनी पुस्तके जमवली, वह्या मिळवल्या. शाळेच्या फीची व्यवस्था केली. मुख्याध्यापक व प्राचार्यांशी लढून-झगडून शाळा-महाविद्यालयांत मुस्लीम मुलांना प्रवेश मिळवून दिला. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील जोगेश्वरी परिसरात एका रस्ते अपघातात फिरोज यांचा मृत्यू झाला. त्या दिवसापासून आजपर्यंत कितीतरी मुली आपल्या ‘अंकल’चे अखेरचे दर्शन घ्यायला गेल्या होत्या. कोणाला ‘अंकल’ने मॅट्रिकपर्यंत शिकवले होते, कोणला इंटर, कोणाला बी. कॉम! एक मुलगी शिकून सीए बनली होती. दोन खोल्यांच्या आपल्या छोट्याशा घरात या मुलींसाठी शाळा-महाविद्यालयच फिरोज यांनी तयार केले होते. फिरोज आणि त्यांची पत्नी आरिफा या मुलांना शिकवत. भारतातील मागासलेल्या मुस्लीम समाजाला पुढे आणण्याची ही योग्य पद्धत आहे, असे फिरोज म्हणत. सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या कोणत्याही कृपेमुळे मुस्लीम समाजाचे भले होईल, हे त्यांना पटत नव्हते. सत्तर वर्षांत भारतातील मुस्लीम समाज उर्वरित भारतीयांपुढे का जाऊ शकला नाही? हे प्रश्न ते आक्रमक होऊन स्वत:लाच विचारत. देशातील मुस्लीम जागृत नाही. आपल्या पायावर उभे राहण्याची तळमळ त्यांना नाही, असे ते म्हणत. फिरोज अशरफ यांनी ही तळमळ निर्माण करण्यासाठी आपले सारे काही पणास लावले. त्यांच्या मदतीने शिकून-सवरून काही करण्यालायक बनलेल्या मुलांच्या डोळ्यांत त्यांच्या ‘अंकल’च्या डोळ्यांतील स्वप्ने तरंगत होती. मुस्लीम समाजाच्या भल्याची स्वप्ने पाहणार्‍या मुस्लिमांपैकी फिरोज एक होते. भारतातील मुस्लीम समाजाची स्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे. मुस्लिमांची गणना देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीने मागासवर्गातच होते. देशातील लोकसंख्येचा सुमारे 14 टक्के तो हिस्सा आहे. तथापि देशाचे राजकारण, अर्थव्यवस्था, कार्यपालिका आदींमध्ये मुस्लिमांची भागीदारी त्या तुलनेत खूपच कमी आहे. असे का घडावे? देशाच्या सतराव्या लोकसभेत केवळ 27 मुस्लीम खासदार असावेत हा योगायोग म्हणावा का? देशाच्या संसदेत अथवा विधानसभांमध्ये धर्माच्या प्रमाणात सदस्य असावेत याची गरज नाही; पण देश राजकारण, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदींमध्ये मुस्लिमांची संख्या एवढी कमी का? देशातील मुस्लिमांना दुसर्‍या दर्जाच्या नागरिकाची जाणीव करून देणार्‍यांचा सामूहिक विरोध का होऊ शकत नाही? देशातील नेतेगण 'गंगा-जमुनी' पद्धतीच्या (तहजीब) गप्पा नेहमी मारतात. या परंपरेबद्दल आम्हाला अभिमान वाटायला हवा. धर्माच्या नावावर देशाची विभागणी होऊनसुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने या देशातील मुस्लिमांनी भारतातच राहणे पसंत केले याबद्दल सर्वांना अभिमानच वाटायला हवा. देशाच्या मातीशी प्रेम आणि 'गंगा-जमुनी' पद्धतीच्या संबंधाचा हा प्रत्यक्ष प्रवाह आहे. देशातील 14 टक्के लोकसंख्या मागास का राहिली आहे? बहुतांश मुस्लीम शिक्षणात इतर समाजापेक्षा मागे का? मुस्लीमबहुल भागातच राहण्यात मुस्लिमांना सुरक्षा का वाटते? निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवार जिंकून येण्याची शक्यता कमी आहे, असे राजकीय पक्षांना का वाटते? 'आम्ही' आणि 'ते'च्या राजकारणाचाही प्रश्न उपस्थित होतो. देशातील एखाद्या नागरिकाला 'ते' या श्रेणीत का ठेवले जाते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत? फिरोज अशरफ यांच्यासारख्या व्यक्ती या प्रश्नाचे उत्तर बनून पुढे येतात. दुसर्‍यांचे चुकीचे वर्तन पाहतानाच स्वत:तही डोकावण्याची आवश्यकता असते. दुसरे कोणी आपल्याकडे बोट दाखवू नये इतके चांगले व सक्षम स्वत:ला घडवायचे आहे. फिरोज हे अशाच एका प्रयत्नाचे नाव होते. स्वत:ला चांगले घडवण्याचा प्रयत्न! 'पद्धती'वरून आठवले. एकदा फिरोज यांच्या एका विद्यार्थ्याने शाळेत जाणे सोडले. फिरोज त्याच्या घरी गेलेे. शिकण्यात मन लागत नसल्याचे त्या विद्यार्थ्याने सांगितले. 'आणि आम्ही मात्र तुला शिकवून चांगला माणूस बनवण्यासाठी भीक मागत फिरत आहोत; याला काही अर्थ नाही का?' अशा शब्दांत ते त्या विद्यार्थ्यावर रागावले. फिरोज यांच्या मनातील प्रामाणिकपणाने त्या विद्यार्थ्याला योग्य अर्थ समजला. तो पुन्हा शाळेत जाऊ लागला. फिरोज यांच्या अंत्ययात्रेत तो विद्यार्थीही सामील झाला होता. 'अब्बा, आता मला कोण रागावणार?' असे तो म्हणत होता. न जाणो, कितीतरी मुलांसाठी फिरोज 'अंकल' आणि 'अब्बा' होते. त्या मुलांचे 'अब्बा' आता राहिले नाहीत; पण त्यांचे विचार व त्यांचा उपदेश त्या मुलांना चांगला माणूस बनण्याची जाणीव करून देत सदैव त्यांच्यासोबत राहील.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

– विश्वनाथ सचदेव

