ब्लॉग अदृश्य पाऊलखुणा Nikhil Wani











प्रत्येक गुन्हेगार गुन्ह्याचा काही ना काही पुरावा मागे सोडून जातो. पण ते पुरावे नेहमीच डोळ्याला दिसतील असे नाही. न्याय सहाय्यक शास्त्र किंवा ऋेीशपीळल डलळशपलश हे अदृश्य पुरावे शोधायला आपल्याला मदत करतात. डोळ्यासमोर पण अदृश्य असलेल्या पुराव्यांना नजरेत आणायला काय केले जाते, ते या सदरातून आपण जाणून घेऊ. गुन्हेगार गुन्ह्याच्या स्थळी दिसतील असे पुरावे नष्ट करतात. आपण कोणतेही पुरावे मागे सोडलेले नाहीत असे त्यांना वाटत असते. पण जे डोळ्याला दिसत नाही असे पुरावे ते मागे सोडून जातात. बरेच वेळी बूट-चपलांचे ठसे घटनास्थळी आढळतात. हे ठसे दोन प्रकारचे असू शकतात. बुटाला खालून लागलेली धूळ फरशीवर अथवा कुठल्याही पृष्ठभागावर पाय दिल्याने जेव्हा मागे राहते तेव्हा बुटाच्या सोलचा शिक्का उमटतो. चिखल, माती, धूळ, पाणी, रक्त इत्यादी बुटाला खालून लागले असेल आणि कुठल्याही पृष्ठभागावर जर पाय दिला तर ठळक खुणा दिसतात. हा पहिला प्रकार. या पाऊलखुणा दृश्य अथवा अदृश्य असू शकतात. घटनास्थळी जर काही सांडले असेल आणि जर त्यात कुणाचा पाय पडला तरीही पाऊलखुणा सापडू शकतात. रक्त, रंग, माती, पाणी, शाई इत्यादी सांडले असेल आणि त्यावर पाय पडला तर उमटणार्‍या पाऊलखुणा हा दुसरा प्रकार आहे. दार उघडण्यासाठी दारावर मारलेल्या लाथा किंवा भिंतीवर चढताना भिंतीला लावलेले पाय या सर्वांचे पुरावे पाऊलखुणा असू शकतात. काही तपासात, विशेषतः हाणामारी आणि लाथाबुक्क्यांनी झालेल्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये पीडित व्यक्ती किंवा मृत व्यक्तीच्या शरीर व कपड्यांवरही बुटांचे ठसे आढळतात. घटनास्थळी किती व्यक्तींचा वावर होता हे पाऊलखुणांवरून लक्षात येऊ शकते. येण्याचे व जाण्याचे मार्ग व घटनाक्रम समजण्यासही याची मदत होते. फरशी किंवा मातीत पडलेल्या पायांचे ठसे लिफ्ट केले जातात. फरशीवर उमटलेले ठसे लिफ्ट करण्यासाठी त्यावर चिकटपट्टी सारखी अ‍ॅडेसिव्ह फिल्म पसरवली जाते. बुटाच्या ठश्यातील फरशीवरील धुळीचे कण त्या फिल्मवर चिकटतात. ही फिल्म कागदावर चिकटवून पुरावा जतन केला जातो. मातीत पाय पडला की निर्माण होणारा बुटाचा ठसा लिफ्ट करण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिस वापरतात. पायाच्या वजनाने मातीवर दाब पडतो आणि ठसा उमटतो. या ठश्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिस ओतून ते घट्ट झाल्यावर आपल्याला बुटाच्या पृष्ठभागाचा नमुना मिळतो. यावरून बुटाच्या कंपनीचे चिन्ह किंवा नाव, सोलचे डिझाईन व बुटांचे माप या गोष्टी समजू शकतात. प्रत्येक व्यक्तीची चालण्याची पद्धत असते. त्यामुळे पायावर वेगवेगळ्या ठिकाणी पडणारा दाब व त्यामुळे बुटाची होणारी झीजही वेगवेगळी असते. बुटाच्या ठश्यावरून व्यक्तीचे वजन व चालण्याच्या पद्धतीचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. पायापेक्षा मोठ्या मापाचा बूट वापरत असल्यास बुटाला चिरा गेलेल्या असतात. त्याही समजू शकतात. बूट फाटला असेल किंवा बुटाला काही लागले असेल तर शू प्रिंटमध्ये ते दिसून येते. जमिनीच्या अगदी जवळून उजेडाचा स्त्रोत फिरवला तर न दिसणार्‍या शू प्रिंट ठळकपणे दिसून येतात. यूव्ही लाईटमध्ये किंवा काही रसायनांचा वापर करून अदृश्य शू प्रिंट दृष्टीस पडतात.

परेश चिटणीस

