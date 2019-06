ब्लॉग अखेरच्या अर्थसंकल्पाची ‘दिशा’ Nikhil Wani Share











2014 मध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील युती सरकारचा यंदाच्या कार्यकाळातील अखेरचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकताच सादर केला. फारशी दिशा नसलेला व निवडणुकीपर्यंतचा वेळ काढण्यासाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प होता, असे एकूण तरतुदींचा विचार करता म्हणावे लागेल. एप्रिल ते मार्च या कालावधीसाठी सरकारचे अर्थसंकल्प सादर केले जातात. परंतु मे 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळे आधीच्या कालावधीमध्ये आचासंंहिता लागू झाली. त्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. केवळ, पहिल्या तीन महिन्यांसाठी खर्चासाठी मंजुरी घेण्यात आली. आता आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या उर्वरीत कालावधीसाठी 18 जून 2019 रोजी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. चालू कॅलेंडर वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या सरकारचा हा अखेरीचा अर्थंसंकल्प म्हणता येईल. आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या उर्वरित कालावधीसाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येला 2018-19 चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये भारताच्या एकंदर राष्ट्रीय उत्पादनामधील 6.8 टक्के पेक्षा अधिक म्हणजे 7.5 टक्के एवढी वाढ झाली. परंतु या वाढीचा वेध घेतला तर असे लक्षात आले की पाऊस कमी पडल्याने राज्याचे कृषीउत्पादन घटले. यासोबतच उत्पादन क्षेत्रामधील वाढ येत्या वर्षाच्या 7.6 टक्क्यांऐवजी 6.9 टक्के झाली. वाढीचा दर स्थिर राहण्याचे कारण म्हणजे ‘सेवा’ क्षेत्रामधील 8.1 टक्क्यांऐवजी 9.2 टक्के एवढी भरीव वाढ झाली. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढून तो 4,14,417 कोटी रुपये एवढा झाला आहे. शेजारी राज्यांचा विचार केला तर गुजरात रुपये 35,613 कोटी, उत्तर प्रदेश 62,980 कोटी रुपये, मध्य प्रदेश 25,365 कोटी रुपये, तर कर्नाटक राज्यावरील कर्ज 27,694 कोटी रुपये एवढे आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही एक चिंतेची बाब आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रामध्ये 1,91,827 रुपये हे कर्नाटक (रुपये 2,07,062) व तेलंगणा (2,06,107 रुपये) पेक्षा कमी तर तामिळनाडू (1,86,178 रुपये), मध्य प्रदेश (90,908 रुपये) व उत्तर प्रदेश (61,351रुपये) पेक्षा अधिक आहे. दरडोई उत्पन वाढवण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या मे 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर आणि आगामी 5-6 महिन्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी सन 2019-20 च्या उवरित कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. याआधी लोकसभेच्या निवडणूकपूर्व आचारसंहितेमुळे खर्चासाठी लेखानुदान सादर केले गेले. पायाभूत सुविधांमुळे प्रगती होत असते. त्यामुळे रस्ते, जलसिंचन, कृषी सिंचन आदींचा समावेश आहे. रस्ते विकास योजना, ग्रामसडक योजना इत्यादींसाठी मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि निधी देखील उपलब्ध करण्याची योजना आहे. यामध्ये नागपूर- मुंबई हा समृद्धीमार्ग देखील समाविष्ट आहे मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गाची लांबी कमी करायची योजना आहे. वांद्रे वरसोवा सागरी मार्ग प्रगतीपथावर आहे. विद्युत उत्पादन व वितरणांसाठी देखील मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूरजवळ औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी बारा बलुतेदार ही जुनी संकल्पना वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळास जबाबदारी देण्यात येईल. व 100 कोटी रुपयांचा निधी यासाठी देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी 60,100 कोटी रुपये देण्याचे या सरकारने ठरवले आहे. याखेरीज महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. स्थानकांच्या नुतनीकरणासाठी निधी पुरवण्यात येणार आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या स्थानकास रुपये 100 कोटी व 700 बस खरेदीसाठी प्रारंभिक 50 कोटी रुपये दिले जातील. आधीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी अनेक स्मारकांची योजना प्रस्तावित केली आहे. वस्तू व सेवा कराचा उल्लेख गौरवाने करीत अर्थमंत्र्यांनी सांंगितले की त्यामुळे करदात्यांच्या संख्येमध्ये 7.75 लाखावरुन 15.50 लाखांपर्यंत वाढ झाली. मूल्यवर्धित कर अभय योजना जाहीर केली असून सध्या ती कार्यान्वित आहे. या मुदतीस वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, पहिली मुदत जुलैनंतर ऑगस्टमध्ये संपेल. अविवादीत आणि विवादीत करांचा भरणा करण्यासाठी काही स्पष्टीकरण दिले आहे. अपील केलेल्या प्रकरणांसाठी व त्यासाठी भरणा केलेल्या कराचा लाभ कसा घेता येईल सांगितले आहे. योजनेत भरलेल्या रकमेत काही कमतरता असल्यास त्या रकमेशी निगडीत रकमेवर अभय योजनेचा लाभ उपलब्ध होईल. कर्मचार्‍यांच्या व्यवसाय करासाठी विवरण पत्रक भरण्यात सुधारणा केली आहे. मुल्यवर्धित कराच्या तरतुदीनुसार मोठ्या व्यापार्‍यांना हिशेब तपासणी करणे आवश्यक असते. यासाठी उलाढालीच्या रकमेत शिथिलता केली आहे. एकंदर फारशी दिशा नसलेला व निवडणूकीपर्युंतचा वेळ काढण्यासाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणता येईल.

– सीए चंद्रशेखर चितळे

