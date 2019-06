ब्लॉग अंतर्जननेंद्रियाचे कार्य Nikhil Wani Share











वयात येणार्‍या मुलांना काहीतरी वेगळे वाटत असते. कोणाशी बोलावे तेही कळत नसते. संकोच आणि सगळाच गोंधळ असतो. या अडनिड्या वयात काय गंमत असते ते आपण समजून घेत आहोत.. मागील भागात आपण स्त्रीचे बाह्य जननेंद्रिय, त्याची रचना व कार्य याविषयी माहिती घेतली. या भागात आपण स्त्रीचे अंतर्जननेंद्रिय, त्याची रचना व कार्य याविषयी माहिती घेऊया. स्त्रीचे अंतर्जननेंद्रिय, त्याची रचना व कार्य

स्त्रीची अंतर्जननेंद्रिये म्हणजे गर्भाशय (णींर्शीीी) आणि गर्भाशयमुख (ग्रीव्हा – लर्शीींळु), गर्भनलिका (स्त्री बीजवाहिनी – ऋरश्रश्रेळिरप र्ढीलशी), स्त्रीबीज ग्रंथी (स्त्री बीजांड-र्जींशीळशी) आणि योनी (तरसळपर) गर्भाशय (णींर्शीीी) : गर्भाशय ही एक जाड स्नायूंची, साधारणतः तीन इंच लांबीची, उलट्या ठेवलेल्या ‘पेर’ या फळाच्या आकाराची पिशवी असते. गर्भाशयाच्या खालच्या बाजूला जे निमुळते टोक असते त्याला गर्भाशयमुख किंवा ग्रीव्हा (उर्शीींळली) म्हणतात. हे योनीच्या वरच्या भागात उघडते. गर्भाशयाला आतून एक अस्तर असतो. मुलगी वयात आल्यावर दर महिन्याला फलित बीजच्या रोपणासाठी, स्वागतासाठी हे अस्तर (स्त्रीबीज ग्रंथीतून निर्माण होणार्‍या अंतस्त्रावामुळे-संप्रेरकामुळे) मऊ, जाड होते. गरोदरपणात हे अस्तर अजून जाड होते. त्यात वार निर्माण होते. गर्भाशयाचा आकार नऊ महिन्यांपर्यंत अनेक पटींनी वाढतो. प्रसूतीच्या वेळी गर्भाशयात स्पंदने निर्माण होतात व त्यातील आकुंचन प्रसरणामुळे गर्भ योनीमार्गातून बाहेर ढकलला जातो. गर्भधारणा नाही झाली तर हे नव्याने निर्माण झालेले जाड अस्तर मासिक पाळीत रक्तस्त्राव रुपाने गर्भाशयातून योनीमार्गे बाहेर पडते. गर्भनलिका (स्त्रीबीजवाहिनी-ऋरश्रश्रेरिळप र्ढीलशी) : गर्भाशयाच्या रुंद भागातून उजवीकडे एक व डावीकडे एक अशा 3 ते 4 इंच लांबीच्या दोन पोकळ नळ्या असतात. त्यांच्या बाहेरच्या टोकाला झालरीवजा पदर असतात. स्त्रीबीज निर्माण झाल्यानंतर ते या नलिकेत खेचले जाते व गर्भनलिकेतून गर्भाशयात प्रवेश करते. स्त्रीबीज ग्रंथी-बिजांडे (र्जींशीळशी) : गर्भाशयाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या गर्भनलिकांच्या झालरीसारख्या असलेल्या पडद्याजवळ उजवीकडे एक व डावीकडे एक अशी बदामाच्या आकाराची दोन स्त्री बिजांडे म्हणजेच स्त्रीबीज ग्रंथी असतात. स्त्रीबीज ग्रंथींंचे कार्य :

1) स्त्रीबीज निर्मिती करणे (र्जीर्ींश्ररींळेप) ऋतू प्राप्तीपासून ऋतू निवृत्तीपर्यंत दर महिन्यास उजव्या किंवा डाव्या स्त्रीबीज ग्रंथीमधील हजारो बीजांपैकी केवळ एक बीज परिपक्व होऊन ग्रंथींच्या पृष्ठभागावर येऊन तिथून बाहेर येते. हे स्त्रीबीज गर्भनलिकेतून गर्भाशयाकडे नेले जाते. बीज फलित झाले नाही तर मासिक स्त्रावासोबत बाहेर टाकले जाते. स्त्रीबीज अपेक्षित पाळीच्या साधारणतः 14 दिवस अगोदर परिपक्व होते. स्त्रीबीज एकपेशी असते व त्यात फक्त द गुणसूत्र असते. त्यामुळे मुलगा किंवा मुलगी होण हे स्त्रीबीजावर अवलंबून नसते. स्त्रीबीजाचा आकार 0.1 मि.मी. एवढा असतो. स्त्रीबीज निर्माण झाल्यानंतर ते 12 ते 24 तास जिवंत राहू शकते. 2) इस्ट्रोजन व प्रोजेस्टरोन हे दोन अंतस्त्राव-संप्रेरक (करीोपशी) दर महिन्यास तयार होतात व परस्पर रक्तात मिसळतात. इस्ट्रोजनमुळे गर्भाशयाची वाढ होते. स्तनांना गोलाई येते. शारीरिक, भावनिक व लैंगिक वाढ होऊन मुलीचे पूर्ण स्त्रीत रूपांतर होते. दर महिन्याला गर्भाशयाच्या आतील अस्तर जाड होते ते या दोन्ही अंतस्त्रावांमुळेच. प्रोजेस्टरोनमुळे गर्भधारणेस व गर्भ वाढण्यास मदत होते. योनी (तरसळपर) : योनीद्वार व गर्भाशय यांना जोडणारी एक लांबट, लवचिक नळी असते. योनीची लांबी सुमारे 4 ते 6 इंच असते. योनीच्या आतल्या अस्तराला घड्या असतात. त्यामुळे योनीचा आकार बदलू शकतो. योनीची तीन कार्ये असतात. 1) मासिक पाळीचा स्त्राव योनीमार्गे बाहेर येऊ देणे. 2) प्रसूतीच्या वेळी बाळाला बाहेर येऊ देणे. 3) गर्भधारणेसाठी गर्भाशयाच्या मुखाशी शुक्राणूंचे सिंचन होणे आवश्यक असते. पुढील भागात आपण ‘मासिक पाळी’ याविषयी माहिती घेऊया. (क्रमशः)

