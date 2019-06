ब्लॉग अंतराळातील ‘स्वबळ’ Nikhil Wani Share











इस्रोने 2029 पर्यंत भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अमेरिका आणि रशियाने उभारलेल्या अंतरिक्ष स्थानकात युरोपिय महासंघ आणि जपानचाही सहभाग आहे. चीनचे तिआनगोंग-2 हे अंतरिक्ष स्थानक स्वतंत्रपणे काम करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांच्या सहकार्याने अंतरिक्ष स्थानक न उभारता भारत स्वतःचे स्थानक उभारण्याची घोषणा करतो, याकडे जगाने डोळे विस्फारून पाहणे अपेक्षित आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर अधिक संख्येने मानवाला अंतरिक्षात पाठवणे भारताला शक्य होईल. चांद्रयान-2 मोहिमेची तारीख जाहीर केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेने (इस्रो) भारतासमोर ‘देशाचे स्वतःचे अंतरिक्ष स्थानक असावे’ हे स्वप्न मांडले. शुक्र आणि सूर्याविषयी संशोधन करण्याचाही इस्रोचा प्रयत्न असणार आहे. सध्या अंतरिक्षात अमेरिका आणि रशिया यांनी एकत्रितपणे तयार केलेले अंतरिक्ष स्थानक कार्यरत आहे. हे स्थानक तयार करण्याचे काम 1998 मध्ये हाती घेण्यात आले होते. याखेरीज चीनचेही स्वतःचे अंतरिक्ष स्थानक आहे. अंतरिक्षाशी संबंधित संशोधने या स्थानकाच्या माध्यमातून होतात. चांद्रयान-2 च्या तारखा जाहीर करणार्‍या इस्रोने 2022 पर्यंत अंतरिक्षात मानवाला पाठवण्याचीही घोषणा केली आहे आणि त्यासाठी गगनयान प्रकल्पावर काम सुरू आहे. गगनयानमुळेच अंतरिक्ष स्थानकाची गरज इस्रोला जाणवत असावी. गेल्या काही वर्षांत इस्रोने लागोपाठ यशस्वीरीत्या उपग्रहांचे प्रक्षेपण करून आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यामुळेच अंतरिक्ष स्थानकाचे स्वप्न इस्रो नक्कीच पूर्ण करेल, याची खात्री पटते. अंतरिक्षात शत्रूचा उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता असो वा टेहळणी करण्यासाठी उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची क्षमता असो, अशा सर्वच बाबतीत या संस्थेचे शास्त्रज्ञ गाजावाजा न करता अत्यंत शांतपणे ज्या वेगाने काम करीत आहेत, ते प्रशंसनीय आहे. चीन आणि अमेरिका अंतरिक्षाच्या क्षेत्रात वेगाने काम करीत आहेत, ते पाहता भारतानेही अंतरिक्षात वेगाने काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने तर अंतरिक्ष युद्धाची शक्यता गृहीत धरून या युद्धासाठी लष्कराची वेगळी तुकडी तयार करण्याचीही तयारी चालवली आहे. अंतरिक्ष संशोधन हा सामान्यांना विविध सुविधा प्रदान करण्याच्या क्षमतेबरोबरच संरक्षणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण भविष्यातील युद्धे तंत्रज्ञानावर आधारित असतील. आपण ही क्षमता वेळेत विकसित केली नाही तर आपण यादृष्टीने खूप पिछाडीवर राहू शकतो. भारताच्या अंतरिक्ष कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आतापर्यंत आपल्या नागरिकांना विविध सुविधांचा लाभ देण्यापर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. भारतीय मच्छिमार असोत वा शेतकरी, त्यांना अंतरिक्ष संशोधन कार्यक्रमातून मोठा लाभ झाला आहे. तुम्ही-आम्ही आज एटीएममधून पैसे काढू शकतो, ते याच संशोधन कार्यक्रमाच्या आणि भारताने प्रक्षेपित केलेल्या उपग्रहांच्या आधारावर! नुकत्याच प्रक्षेपित केलेल्या नव्या उपग्रहाच्या माध्यमातून आपल्याला शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवणेही शक्य झाले आहे तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही आपल्याला या उपग्रहांची मोठी मदत होणार आहे. केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधनांची गरज भासते आणि सरकारचे शंभर टक्के सहकार्य असल्याखेरीज असे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणे शक्य नसते. अनंत ब्रह्मांडाने माणसाला नेहमीच आकर्षित केले आहे. अंतरिक्षाच्या खोल पोकळीत दडलेली रहस्ये माणूस पहिल्यापासूनच शोधत आला आहे. इस्रोनेही चांद्रयान-2 आणि गगनयान, 2029 पर्यंत स्वतःचे अंतराळ स्थानक अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. अमेरिका आणि रशियाने उभारलेल्या अंतरिक्ष स्थानकात युरोपिय महासंघ आणि जपानचाही सहभाग आहे. चीनचे तिआनगोंग-2 हे अंतरिक्ष स्थानक स्वतंत्रपणे काम करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांच्या सहकार्याने अंतरिक्ष स्थानक न उभारता भारत स्वतःचे स्थानक उभारण्याची घोषणा करतो, याकडे जगाने डोळे विस्फारून पाहणे अपेक्षित आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर अधिक संख्येने मानवाला अंतरिक्षात पाठवणे भारताला शक्य होईल. हा प्रकल्प गगनयान योजनेचाच विस्तारित प्रकल्प असेल, असे ते म्हणाले. गगनयान ही मानवयुक्त अंतरिक्ष मोहीम 2022 मध्ये प्रस्तावित आहे तर त्यानंतर सात वर्षांनी भारताचे अंतरिक्ष स्थानक कार्यरत होईल, अशी सध्याची योजना आहे. गगनयान मोहिमेद्वारे मानवयुक्त अंतरिक्ष यान पाठवणे एवढेच भारताचे मर्यादित उद्दिष्ट असणार नाही तर एकदा मानवयुक्त मोहीम फत्ते झाली की अशा मोहिमा वारंवार आखून अंतरिक्षाची अधिकाधिक रहस्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जाईल, हेच अंतरिक्ष स्थानकाच्या घोषणेतून स्पष्ट होते. भारताचे अंतरिक्ष स्थानक छोटे असेल आणि त्याचा वापर मायक्रोग्रॅव्हिटी विषयावरील प्रयोगांसाठी केला जाईल, असे डॉ. सिवन यांनी सांगितले आहे. भारताच्या अंतरिक्ष स्थानकाचे वजन सुमारे वीस टन असण्याची शक्यता आहे. अंतरिक्ष स्थानकाची रचना करताना अंतरिक्ष पर्यटनाचा विचार इस्रोने केलेला नाही. 2022 मध्ये गगनयान मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर अंतरिक्ष स्थानकाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. स्थानकाच्या उभारणीसाठी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या स्थानकासाठी किती खर्च येईल, याबाबत इस्रोने अद्याप काहीही सांगितलेले नाही. अंतरिक्ष स्थानक म्हणजे एक अंतरिक्ष यानच (स्पेस क्राफ्ट) असते आणि चालक समूहाच्या राहण्याची व्यवस्था त्यात असते. अंतरिक्षात प्रदीर्घ काळ मुक्काम करता येईल अशारीतीने त्याचे डिझाईन तयार केलेे जाते. अंतरिक्ष स्थानकाला आणखी एक अंतरिक्ष यान जोडले जाऊ शकते. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन सध्या जगात सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. पृथ्वीच्या अगदी जवळच्या कक्षेतून भ्रमण करणारे हे स्थानक नुसत्या डोळ्यांनीही स्पष्टपणे दिसू शकते. भारतीय अंतरिक्ष स्थानक पृथ्वीपासून चारशे किलोमीटरवर प्रस्थापित केले जाईल. अंतराळवीर या स्थानकात पंधरा ते वीस दिवस राहू शकतील. डॉ. सिवन यांनी अंतरिक्ष स्थानकासंबंधीची घोषणा अचानक केली असली तरी स्पेेस डॉकिंग या अंतरिक्ष स्थानकासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानावर गेल्या तीन वर्षांपासून इस्रोमध्ये काम सुरू आहे. स्पेस डॉकिंग हे दोन अंतरिक्ष यानांना जोडण्याचे तंत्रज्ञान आहे. या तंत्रज्ञानाशिवाय अंतरिक्ष स्थानक कार्यरत राहणे शक्य नाही. या प्रकल्पाला आधीच मंजुरी मिळाली होती आणि अंतरिक्ष विभागाला त्यासाठी 10 कोटी रुपयेही मंजूर करण्यात आले होते. अंतराळवीरांना एका स्पेस क्राफ्टमधून दुसर्‍या स्पेस क्राफ्टमध्ये पाठवता यावे, अशा तंत्रज्ञानावर इस्रो काम करीत आहे. या मोहिमेचा उद्देश अंतरिक्ष यानांमध्ये इंधन भरण्याची सुविधा निर्माण करणे हाच आहे. अंतरिक्षात यापूर्वी पाठवलेल्या यानांनी दीर्घकाळ सेवेत राहावे यासाठी ही तरतूद आहे. याखेरीज अंतरिक्ष संशोधनासाठी उपयुक्त उपकरणेही पृथ्वीवरून पाठवता यावीत, हाही एक उद्देश आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास भारतीय अंतरिक्ष स्थानक हे मानवयुक्त यानाप्रमाणेच असेल. यामुळे भारताची पृथ्वीसह अंतरिक्षात टेहळणी करण्याची क्षमता अनेक पटींनी वाढेल. जीएसएलव्ही रॉकेटचा वापर अंतरिक्ष स्थानक तयार करण्यासाठी केला जाईल. हे रॉकेट पृथ्वीच्या सर्वात जवळच्या कक्षेत दहा टन इतके वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे. याव्यतिरिक्त अंतरिक्ष स्थानकात कॅमेरे लावता येतात आणि त्याद्वारे उत्कृष्ट गुणवत्तेची छायाचित्रे प्राप्त करता येतात. भारत आपल्या शत्रूंवर बारीक नजर ठेवू शकेल. पूर्वी सोडलेल्या उपग्रहांत इंधन भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे वारंवार नवे उपग्रह सोडण्यावर येणारा खर्चही वाचेल. अंतरिक्ष स्थानक बनवण्याच्या योजनेत 15 हजार अतिकुशल तंत्रज्ञांना रोजगार मिळणार आहे. अंतरिक्ष स्थानक एखाद्या प्रयोगशाळेप्रमाणे काम करते. या ठिकाणी अनेक प्रयोग केले जातात. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन 3 लाख 91 हजार किलो वजनाचे असून तुकड्या-तुकड्यांमध्ये ते अंतरिक्षात नेण्यात आले होते. त्यातील पहिला हिस्सा 1998 मध्ये अंतरिक्षात नेण्यात आला होता. अंतरिक्ष स्थानकाला भले मोठे सोलर पॅनल बसवलेले असतात आणि त्यातूनच स्थानक कार्यान्वित राहण्यासाठीची ऊर्जा मिळत असते. आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानकात सहा अंतराळवीर सुमारे सहा महिन्यांपर्यंत राहू शकतात. ताशी 28 हजार किलोमीटर इतक्या प्रचंड वेगाने हे स्थानक पृथ्वीभोवती अवघ्या 90 मिनिटांत एक प्रदक्षिणा पूर्ण करते. कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्स या भारतीय महिलांसह अनेक अंतराळवीरांनी आंतरराष्ट्रीय स्थानकात मुक्काम केला होता. पहिले अंतरिक्ष स्थानक रशियाने 1986 मध्ये स्थापित केले होते आणि ते 2001 पर्यंतच सक्रिय राहिले. आता आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थानक आणि चीनच्या स्थानकाव्यतिरिक्त भारताचेही अंतरिक्ष स्थानक असेल, ही उत्साहवर्धक बाब होय.

– श्रीनिवास औंधकर, खगोलशास्रज्ञ

Tags: