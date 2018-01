सॅमसंग A8+ २० जानेवारीपासून विक्रीसाठी उपलब्ध

सँमसंग कंपनीचा पहिला ड्युअल सेल्फी कॅमेरा असलेला फोन सँमसंग बाजारात आणला आहे. सुरवातीला हा फोन ग्राहकांसाठी अॅमेझॉन या ऑनलाईन ई-कॉमर्स च्या माध्यमातून ३२९९० रुपयात खरेदीसाठी दिनांक २० जानेवारी पासून उपलब्ध होणार आहे.

या फोन मध्ये असलेले फिचर बदल जाणून घेऊ. १५.४ सेमी (६” इंच) टच स्क्रीन सुपर अॅम्यूलेट (१०८० x २२२०) ४१० पीपीआय असलेला डिस्प्ले, ऑक्टा कोर (२.२ GHz ड्युअल + १.६ GHz हेक्झा) चा असलेला एक्सिनोस ७८८५ प्रोसेसर, ६ जीबी मोठी रॅम देखेल देण्यात आली, ६४ GB इंटरनल मेमरी आणि २५६ जीबी पर्यत वाढवण्याची क्षमता, अँन्ड्रोइड नोगट ७.१.१ (Nougat) ओप्रेटींग सिस्टीम, सेल्फीसाठी ड्युअल केमेरा १६ + ८ मेगापीक्सल (एफ १.९) फ्रंट फॅल्श सोबत बॅक कॅमेरा १६ मेगापीक्सल (एफ १.७) फोनच्या मागच्या बाजूला कॅमेऱ्याच्या खाली फिंगरप्रिंट सेन्सर. बँटरी ३५०० mAh फास्ट (जलद) चार्जीग, एनएफसी अशा सुविधा या मध्ये आहे.

IP68 rating रेटिंग असलेले वॉटर आणि डस्ट रेसीसटन्ट स्क्रीन, सँमसंग पे, सँमसंग हेल्थ, Wifi कंट्रोल, ब्लूटूथ v५.०, लोलाईत फोटो काढण्यास सक्षम, बैकग्राउंड ब्लर करण्याची अशी बरीचशी फिचर सँमसंगने यामध्ये आणले आहे. दिसण्यास स्लिम,डाटा सुरक्षित आणि लपून ठेवण्यासाठी Secure फोल्डर हे अॅप देण्यात आले आहे. सोशल मिडिया मेसेजेरसाठी प्रत्तेकी दोन अंकाउंट चालऊ शकतो.

ब्लँक, ग्रे, गोल्ड, ब्लू या कलरमध्ये हा फोन उपलब्ध होणार आहे.

या स्मार्टफोनची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे

ऑपरेटींग सिस्टम : ॲन्ड्रॉईड ७.१.१ नॉगट

रॅम : ६ जीबी : इंटर्नल स्टोअरेज : ६४ जीबी, २५६ जीबीपर्यंत वाढविता येते.

स्क्रीन : 6-inch full-HD+ (1080×2220 pixel) Super AMOLED display

प्रोसेसर : octa-core processor with two 2.2GHz cores and six 1.6GHz cores.

कॅमेरा : १६ मेगा पिक्सेल्स; आणि पुढच्या बाजूला दोन १६ आणि ८ मेगा पिक्सेलचे कॅमेरे

बॅटरी : 3500mAh