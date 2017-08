रामरहिमच्या अटकेनंतर समर्थक हिंसक; अश्रूधुराचा वापर

पंचकुला, ता. २५ : बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवून डेरा सच्चाच्या राम रहिम याला अटक केल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी न्यायालयाबाहेर गोंधळ घातला.

जमाव हिंसक होत असल्याचे पाहून पोलिसांनी अश्रूधुराचे नळकांडे फोडले. जमावाने वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या माध्यमांच्या वाहनांवरही दगडफेक केली आहे.

स्वयंघोषित अध्यात्किम गुरू राम रहिमने २००२ मध्ये दोन स्त्रियांवर अत्याचार केला होता. त्याप्रकरणी त्याला आज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरविले.

हजारो कोटींची संपत्ती आणि लाखो अनुयायी असलेल्या डेरा सच्चा हा प्रमुख अतिशय ऐषोआरामात आणि विलासी जीवन जगत होता.

आजही कोर्टात येण्यासाठी त्याने १०० वाहनांचा ताफा सोबत ठेवला होता.

