नाशिक, ता. ८ : नोटबंदीला आज ८ नोव्हेंबर रोजी वर्ष पूर्ण होत असून त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर सात मिनिटांचा एक व्हिडिओ प्रदर्शित केला आहे.

आपणही हा व्हिडिओ पुढील लिंकवर पाहू शकता.

Here are the benefits of demonetisation, encapsulated in this short film. Have a look. #AntiBlackMoneyDay pic.twitter.com/rPmGUYnTzI

