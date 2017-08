Video : मुंबईत पावसाचे थैमान; घोटी टोलनाक्याजवळ मुंबईला जाणारी वाहतूक थांबवली

नाशिक | मुंबईतल्या पावसाने सर्वत्र थैमान घातले आहे. नाशिकहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक आता घोटी टोलनाक्यावर थांबविण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांनी मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवरील वाहतूकदेखील थांबविण्यात आली आहे. याबाबत पोलिसांनी निर्णय घेतला असल्याचे समजते.

महामार्ग पोलिसांकडून मुंबईला जाण्यासाठी मार्ग बंद करण्यात येत असून कुसगाव आणि उर्से टोलनाक्यावर वाहतूक बंद करणार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

सायंकाळी सहा वाजेपासून मुंबईमध्ये येणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी शहरात बाहेरून येणाऱ्या वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. मुंबई राहणार्यांना केवळ सोडण्यात येत असल्याची माहिती आहे.

ठिकठिकाणी मदत केली जात असून काही फोन नंबर्स जारी करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे बाधितांना मदत केली जात असून वेळोवेळी माहिती दिली जात आहे.

In case of any emergency or help you can contact Leo volunteers across Mumbai Thane and Navi Mumbai region:

Navi Mumbai – Nidhi Bhalera

+91 96199 44889

Airoli – Radhika Suryavanshi

+91 99876 54719

Panvel – Leo Ankit Jain

+91 98706 66650

Chembur – Anchit Agarwal

+91 98197 49587

Charni road / South Mumbai – Chahat Modi – +91 80977 88191

& Mehendi Dodia – +91 9773008147

Nariman point – Nupen Gandhi

+91 98207 27927

Masjid Bunder – Anand Deshmane

+91 98335 39992

Thane – Manthan Mehta

+91 98923 88994

Mulund, Bhandup – Hemanshu Kothari

+91 9920699205

Malad – Rajan Jogi

+91 9773847303

Andheri & Lokhandwala- Shwetank Maheshwari – +91 99670 54448

& Shashank Maheshwari – +91 98927 17830

Juhu – Kshitij shah

+91 98208 67037

Kalina – Karandeep Narula

+91 8080134174

Goregaon – Prabhsimram Narula

+91 99694 26205

Santacruz – Vinil shah

Borivali & Kandivali – Akshay Doshi

+91 98219 37284

Mira Bhayander – Sanchit Dhanuka

+91 9833261664

Ghatkopar – Dipesh Doshi – +91 99204 70711

& Krutarth Shah – +91 9930839891

Powai – Anand Dusane – +91 99302 01759

& Krutarth Shah – +91 9930839891

Kalyan – umang shah

+91 9167514691

Aarey Colony – Snehil Dhal

+91 9821729876

Parel – Viral Gala

+919619496601

Be Safe

If unable to contact anyone specific please call:-

Dipesh Doshi – +91 99204 70711

Shashank Maheshwari – +91 98927 17830

Manthan Mehta – +91 98923 88994

Krutarth shah – +91 9930839891