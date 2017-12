वातानुकुलीत रेल्वेच्या पहिल्या क्लाससाठी असणाऱ्या भाड्याच्या १.३ पट एसी लोकलचे तिकीट आकारले जाणार असल्याची माहितीदेखील देण्यात आली आहे.

सुमारे १५० वर्षानंतर मुंबईत वातानुकूलित लोकल पहिल्यांदाच धावणार आहे. एसी लोकलचे सात दिवसांचे, १५ दिवसांचे, ३० दिवसांचे सीझन तिकीट उपलब्ध असून त्यांचे फर्स्ट क्लासच्या अनुक्रमे ५, ७.५, १० पट तिकीट दर आकारले जाईल असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.

एसी लोकलचे डबे इंटिग्रल कोच फॅक्टरी चेन्नईकडून बनविण्यात आले आहेत. यात एका रेकमध्ये ६,००० प्रवाशांना बसण्याची क्षमता आहे. या लोकलच्या डब्यांमध्ये ऑटोमेटीक डोअर, एलईडी लाईट्स, इमर्जन्सी टॉक-बॅक सिस्टीम, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था असणार आहे.

दरम्यान, आज मुंबईत पहिली अत्याधुनिक बनावटीची पाहिलं वातानुकुलीत लोकल ट्रेन धावणार आहे. वातानुकूलित लोकल ट्रेन धावणार असल्यामुळे मी खूप आनंदित असून मुंबईकर होण्याच्या नात्याने माझ्यासाठी हा एक विशेष दिवस आहे. आजची वातानुकुलीत लोकल विकास आणि सोयीसुविधांसाठीचा एक नवा अध्याय असल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे.

