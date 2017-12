Tweet on Twitter

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way:

Santa Claus is coming around driving on a sleigh…

गुलाबी थंडित ख्र्रिसमसचे आगमन होते आणि जगभरातील ख्रिस्ती बांधवांच्या चेहर्‍यावर अमाप उत्साह, चैतन्य ओंसडून वाहू लागते. जगभर साजरा होणार्‍या सणांचा हा जल्लोष, आनंद, लहान मुलांच्या चेहर्‍यावर अधिकच खुलून दिसतो. कारण अशा चिमुरड्यांना त्यांचा आवडता ‘सांताक्लॉज’ सरप्राईज भेटवस्तू देणार असतो.

सांताक्लॉजचा तो भडक लाल रंगाचा पोषाख, पांढरी शुभ्र दाढी, लांब केस, त्यावर लाल रंगाची पांढरा गोंडा लावलेली टोपी, हातामध्ये बेल आणि काखेला भेटवस्तूंनी भरलेली पोटली किती सुरेख पोषाख आहे ना.. आणि त्याच्या चेहर्‍यावर किती प्रेम, माया आपुलकी दिसते नाही? युगायुगांपासून बच्चे कंपनीचा आवडता सांताक्लॉज मुलांना गिफ्ट देत असतो आणि निरागस कोवळ्या बालकांच्या चेहर्‍यावर हर्षाची, उत्सुकतेची छटा परवत आलाय.

आमच्या बालपणी ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला कॉलनीतील मोठी मंडळी प्रत्येक घरातून वर्गणी गोेळा करुन प्रत्येक बंगल्यातील, फ्लॅटमधील लहानगल्यांना मध्यरात्री सांताचा गणवेष घालून अनपेक्षीतपणे भेट देत असत. सांता आपल्यालाही वेगळे मस्त गिफ्ट देणार म्हणून आम्ही ख्रिसमसची महिनाभरापासून वाट पाहत असू अखेर तो दिवस उजाडत असे. ख्रिसमसची पूर्वसंध्या येत असे.

लाल रंगाची जादू दाखवत हा सांता आम्हाला मध्यरात्री आपली बेल वंाजून उठवत. त्या अर्धवट झोपाळेलेल्या डोळ्यांमधून जागे होत छानसे गिफ्ट हा पोटली वाला बाबा देत आणि देऊन कुठे गायब होत असे हे आम्हालाही कळत नसे. त्याचा पोषाख, ती लाल गोंड्याची टोपी, बेल आणि अनपेक्षीतपणे मिळालेले ते फुटकळ गिफ्ट पाहून आम्ही मुले भारावून जात असू… त्याच्या या स्वभावामुळे सांता आमचा कधी मित्र झाला हे आम्हालाच कळाले नाही. ते गिफ्ट पाहून वर्षातून चार वेळा नाताळाचा सण का येत नाही असा बालसुलभ प्रश्‍न मलाच नाही तर अनेकांना त्यावेळी पडत असे.

बालपणीचा तो सांताक्लॉज त्याचे ते विलक्षण सूंदर गिफ्ट, गुलाबी थंडित झोपाळलेल्या डोळ्यांमध्ये स्वीकारलेले ते गिफ्ट पाहून आमच्या डोळ्यात चमकलेला विलक्षण आनंद आणि आश्‍चर्य. कुतूहलाने पडणारे प्रश्‍न आज ३० वर्षांनंतरही जसेच्या तसे आठवतात क्षणभरच……..!

पण दुसर्‍याच क्षणी माझे मन वर्तमानात येते आणि मग वास्तवातील दृश्य डोळयांसमोेर येते. झोपडपट्टीतील गरिब, अनाथाश्रमातील निराधार मुले, कुठलीही चूक नसतांना एडस्सारख्या भयाण आजाराला हकनाक बळी पडलेली, फुटपाथवर कुडकुडत्या थंडित मायेची उब शोधणारी आणि कचर्‍यातून आयुष्य वेचत जीवनाचा आनंद शोधणारी मुले माझ्या डोळ्यांसमोर येतात.

मग मनात एक विचार येतो अशा मुलांच्या जीवनात ‘सांताक्लॉज’ कधी बरं येईल? कधी मला वाटेत त्यांच्याही आयुष्यात एखादा सांताक्लॉज नकळतपणे यावा आणि त्याच्या येण्याने अशा मुलांच्या आयुष्यातील काही क्षण तरी आनंदीत व्हावे. दरवर्षी नाताळ येतो आणि दरवर्षी हा विचार माझ्या मनात येतो.

हे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते, हा आशावाद माझ्यात आजही जागा आहे. हे स्वप्न तुमच्या, माझ्या, आपल्या एका कृतीने वास्तवात येईल. त्या गरीब निराधार मुलांना तुम्हीही नक्कीच काहीतरी देऊ शकता. होय….. ख्रिसमसच्या सणासाठी तूम्ही गरिब,असाध्य रोगाने पिडीत मुले, यांच्या जीवनात एक दिवसासाठी सांताक्लॉज होऊन तूम्ही त्यांना मिठाई, चॉकलेट, फळे, भेटवस्तू नक्कीच देऊ शकता.

त्या मुलांना तुमच्याकडून भेट मिळेल त्यावेळी त्यांच्या चेहर्‍यावर जग जिंकल्याचा आनंद तुम्हाला दिसेल. तो आनंद पाहताना तुम्ही नक्कीच विलक्षण सुखाने खूष व्हाल. असा आनंद जगात पैसा देऊन तुम्हाला कधीच मिळणार नाही. कोणताही सण, उत्सव म्हणजे काय तर आनंदाची पर्वणी, सुखाला आलेले उधाण आणि मनामनात ओसंडून वाहणारे चैतन्य. मग अशा दीन-पिडीत मुलांना तुमच्या एका कृतीने काही चैतन्य मिळणार असेल तर सणाचा आनंद का नाही होणार द्विगुणीत?

ज्या समाजात आपण राहतो. देवाकडून भरभरून आपल्याला अविरत खूप काही मिळते, त्यासमाजात आपण नावारुपाला येतो. खूप काही शिकतो… त्या समाजाचा एक भाग असलेल्या अशा उपेक्षीत घटकांसाठी वर्षातून एका सणाला आपण नक्कीच काही तरी द्यायला हवे ……हो ना…?

येत्या ख्रिसमसच्या सणाला आपणालाही लाभावे मानवतेचे पंख. निदान अशा सण-वार-उत्सवाच्या निमित्ताने तरी आपल्या ह्रदयात प्रज्वलीत व्हावा एक मायेचा दीप……एक झंकार….. आपुलकी आणि मानवतेचा. सांताच्या त्या ‘जिंगल बेल’ प्रमाणे.

चला……..! येऊ घातलेल्या नाताळात आपण अशा मुलांसाठी सांताक्लॉज होऊ यात……! आपल्या रोजच्या खर्चातील छोटीशी रक्कम बचत करुन त्यांच्यासाठी खर्च करुयात- ज्यांनी जीवनात कधीच सांताक्लॉजची भेटवस्तू पाहिली नाही. चला……. मानवतेचा लाल पोषाख, स्नेहाची, आपुलकीचे बेल वाजवून आनंद भरुन वाहणारी पोटली हाती घेत आपण सारे जण सांताक्लॉज होऊ यात……!

अशी मानवता, अशी संवेदनशीलता तुमच्यात खरंच येत्या नाताळात निर्माण झाली तर तुमच्या डोक्यावर लाल टोपी नसेल, असली तर त्याला पांढरी किनार भलेही नसेल. परंतु सामाजिक जाणीवांची किनार असेल. आस्थेचा लाल गोंडा असेल. मग असा मानवतेचा सातांक्लॉज का बरे सुंदर दिसणार नाही.

-प्रि न्स ऑफ पॅराडाईज, नाशिक