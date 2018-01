डहाणूच्या समुद्रात ४० विद्यार्थ्यांची बोट उलटली; 4 जणांचे मृतदेह हाती

डहाणू, ता. १३ : सहलीसाठी समुद्रात गेलेल्या विद्यार्थ्यांची बोट उलटली असून आतापर्यंत 4 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहे.‍ बचाव कार्य वेगाने सुरू आहे.

त्यापैकी 32 विद्यार्थ्यांना वाचविण्यात यश आले आहे, त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. हे सर्व ११ वी आणि १२ वीचे विद्यार्थी असल्याचे समजते.

पालघरमधील के.एल. पोंडा हायस्कूलचे हे विद्यार्थी आहेत. ४० विद्यार्थी असलेली बोट आज सकाळी डहाणूच्या समुद्रात उलटली.

स्थानिक मच्छीमार आणि इतर बोटींनी तातडीने बचाव कार्य सुरू केले आहे. मृतांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

