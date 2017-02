ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरूध्द अमेरिकेतील 97 कंपन्या कोर्टात

ट्रम्प यांच्या 7 मुस्लीमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिका बंदी केल्याने, आता या निर्णयाविरोधात बड्या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये महिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल, गूगलसह सिलिकॉन व्हॅली अशा एकूण 97 कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.

‘अमेरिकेत प्रवेश करण्याच्या निर्णयात अचानक बदल केल्याने, अमेरिकन कंपन्यांचं मोठं नुकसान होत असल्याचं,’ या याचिकेत म्हणलं आहे. या याचिकेचं ट्विटर, नेटफ्लिक्स आणि ऊबरसारख्या कंपन्यांनीही समर्थन केलं आहे. सीएनएनमनीने दिलेल्या वृत्तानुसार ही याचिका रविवारी नाईंथ सर्किट कोर्ट ऑफ अपिल्समध्ये दाखल करण्यात आली.

दरम्यान, न्यायालयानेही अमेरिकन सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे. या प्रस्तावाचे फेसबुक, ईबे आणि इंटेलसोबतच लेवी स्ट्रॉस आणि चोबानी सारख्या अवैध कंपन्यांनी समर्थन केलं आहे.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017