रामकुमार रामनाथन आणि युकी भांबरीनं परतीचे एकेरी सामने जिंकून डेव्हिस चषकाच्या लढतीत भारताला न्यूझीलंडवर 4-1 असा विजय मिळवून दिला.

डेव्हिस चषक लढतीत न्यूझीलंडला हरवल्यावर भारतीय टेनिसवीरांनी विजयाचा आनंद नाचून साजरा केला. लिअँडर पेस, युकी भांबरी, रामकुमार रामनाथन यांच्यासह संघातील सदस्यांनी झिंग झिंग झिंगाटवर ठेका धरला.

