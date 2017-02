VIDEO: पाकिस्तानी सैन्याकडून काश्मी दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडीओ प्रदर्शित

पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी ५ फेब्रुवारी हा दिवस काश्मीर दिवस म्हणून पाळला जातो.

यानिमित्त नवाझ शरीफ यांनी काश्मीरविषयी भाष्य केले. काश्मीरला वादग्रस्त भाग म्हणून जाहीर करावे अशी मागणी करतानाच प्रत्येक स्तरावर पाकिस्तान नेहमीच काश्मिरी जनतेच्या पाठिशी असेल असे शरीफ म्हणालेत. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष ममनून हुसैन म्हणाले, पाकिस्तान नेहमीच काश्मिरी जनतेला मानसिक आणि राजकीय पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

नवाझ शरीफ यांचे परराष्ट्र धोरणविषयक सल्लागार सरताज अझीझ यांनीदेखील काश्मीरविषयी भाष्य केले. बुरहान वानीचा मृत्यू हा काश्मीर प्रश्नामधील एक महत्त्वपूर्ण वळण असल्याचे अझीझ यांनी म्हटले आहे. काश्मीरमधील हिंसाचार म्हणजे स्थानिक तरुणांचे आंदोलन असून भारताच्या दिशाहीन प्रयत्नांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, शनिवारी रात्री पाकिस्तानी सैन्याने काश्मी दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर एक व्हिडीओ प्रकाशित केला आहे. या गाण्यामध्ये भारताने काश्मीर सोडावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता पाकिस्तानच्या या कृत्यावर भारताकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लाहोर आणि पाकिस्तानातील इतर शहरांमध्ये काश्मीर दिवसनिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत

5 Feb…Solidarity with Kashmiris. Atrocities in Held Kashmir must stop. Kashmiris be given their right of self determination=UN Resolutions pic.twitter.com/b3VTJI89o4

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 4, 2017