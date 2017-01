माझ्या जीवनशैलीचा आणि किंगफिशर बुडण्याचा काही संबंध नाही: विजय मल्ल्या

अनेक वर्षांपासून उड्डाण करीत असूनही बुडीत असलेल्या एअर इंडियाला वाचवण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर करण्यात आला. पण देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाईन्सला वाचविण्यासाठी कवडीही देण्यात आली नाही, अशी टीका करीत यूबी समुहाचे अध्यक्ष आणि उद्योगपती विजय मल्ल्यांनी यांनी थेट सरकारकडे बोट दाखवले. गेल्या काही महिन्यांपासून परदेशात असलेल्या मल्ल्या यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून आपल्यावरील आरोपांपैकी काहींना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

ट्विटमध्ये मल्ल्या म्हणतात, मी सरकारकडे केवळ आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. कोणतेही कर्ज मागितले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव त्यावेळी प्रतिबॅरल १४० डॉलरपर्यंत जाऊन पोहोचले होते. त्यावर राज्यांचा विक्रीकर याचा परिणाम वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसलाच. आर्थिक मंदीसारखी स्थिती निर्माण झाली. या सर्वाला तत्कालिन सरकारची आर्थिक धोरणे कारणीभूत होती, असा आरोप मल्ल्यांनी केला. किंगफिशर एअरलाईन्स देशातील सर्वात मोठी कंपनी होती. त्यामुळे या कंपनीला या सर्वाची सर्वाधिक झळ बसली. त्या स्थितीत सरकारने बुडत असलेल्या एअर इंडियाला वाचवले. सरकारी पैसा त्यासाठी खर्ची घालण्यात आला. पण किंगफिशरसाठी कोणतीच मदत करण्यात आली नाही. मी केवळ धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. पण बदल न केल्यामुळेच आमची कंपनी बुडली, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

I begged for help.Not for loans but policy changes-declared goods status for fuel,flat rate of state sales tax instead of ad Valorem,FDI etc

