जाणून घ्या, तिसऱ्या दिवसाची ‘रईस’ आणि ‘काबिल’ची कमाई

बॉलीवूडमधील बहुचर्चित असे ‘रईस’ आणि ‘काबिल’ हे दोन चित्रपट या आठवड्यात एकाच दिवशी प्रदर्शित झाले.

अभिनेता शाहरुख खानची मुख्य भूमिका असणाऱ्या ‘रईस’ या चित्रपटाची सध्या चर्चा सुरु आहे. राहुल ढोलकिया दिग्दर्शित या चित्रपटात शाहरुख खानने अवैधरित्या दारुचा धंदा करणाऱ्या एका गुंडाची भूमिका साकारली आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन, शाहरुखचा अभिनय या महत्त्वाच्या घटकांमुळे ‘रईस’ खऱ्या अर्थाने बॉक्स ऑफिसवरही आपली श्रीमंती सादर करण्यात यशस्वी ठरत असल्याचेच चित्र पाहायला मिळत आहे.

तर, दुसरीकडे हृतिक रोशनचा ‘काबिल’ हा चित्रपट शाहरुखच्या चित्रपटाला टक्कर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. शांततेत आयुष्य जगू इच्छिणा-या जोडप्याच्या आयुष्यात अचानक वादळ येते आणि या जोडप्याचे जगचं उध्वस्त करून जाते. येथून सुरू होते, एका सूडाची कहानी. हृतिक रोशने ‘काबिल’मध्ये साकारलेल्या रोहन भटनागरच्या भूमिकेचे प्रचंड कौतुक होत आहे.

आठवड्याच्या मध्यावरच शाहरुखचा ‘रईस’ आणि हृतिकचा ‘काबिल’ हे दोन्ही चित्रपट प्रदर्शित झाले. या दोन्ही चित्रपटांमध्ये ‘काबिल’ची जास्त प्रशंसा केली गेली असली तरी तीन दिवसांची कमाईचा आकडा पाहता बॉक्स ऑफिसवर शाहरुखच वरचढ असल्याचे चित्र आहे.

‘रईस’ने पहिल्या दिवशी २०.४२ कोटी, दुस-या दिवशी २६.३० कोटी, तर तिस-या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी १३.११ कोटींची कमाई केली. तीन दिवसात या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ५९.८३ कोटी रुपये इतकी कमाई केली आहे. तर ‘रईस’च्या तुलनेत ‘काबिल’ बराच मागे आहे. ‘काबिल’ने पहिल्या दिवशी १०.४३ कोटी, दुस-या दिवशी १८.६७ कोटी, तर तिस-या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी ९.७७ कोटींची कमाई केली. तीन दिवसात या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ३८.८७ कोटी रुपये इतकी कमाई केली आहे.

#Raees Wed 20.42 cr, Thu 26.30 cr, Fri 13.11 cr. Total: ₹ 59.83 cr. India biz… All set for a big Sat and Sun.

