अमेरिकेच्या सेरेना विल्यम्सनं आपली थोरली बहिण व्हीनस विल्यम्सचा 6-4, 6-4 असा धुव्वा उडवून कारकीर्दीत सातव्यांदा ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या विजेतेपदावर आपलं नाव कोरलं.

सेरेना विल्यम्सच्या आजवरच्या कारकीर्दीतलं हे तेवीसावं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद ठरलं.

SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. 🏆 pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2017